Досрочные выборы в Азербайджане: страховка Алиева, борьба кланов и влияние на Украину

В понедельник, 10 февраля, в Азербайджане подвели итоги досрочных парламентских выборов. Победу одержала правящая партия "Новый Азербайджан", которая бессменно находится у власти с 1995 года. По официальным данным, за президентскую партию отдали голоса свыше 90% населения республики. "Новый Азербайджан" сможет занять большинство мест в парламенте (71 из 125 мест). Политический расклад в Азербайджане не изменится, поскольку по итогам выборов 2015 года данная политическая сила получила 69 мест в парламенте. Очередные выборы в Азербайджане должны были состоятся в ноябре 2020 года. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент по просьбе депутатов своей же партии. Выборы провели на девять месяцев раньше. Нет единого мнения насчет причин, которые побудили политическую элиту Азербайджана пойти на такой шаг. Существует несколько версий.

Важно отметить, что события в политической жизни Азербайджана имеют не последнее значение для Украины, поскольку южнокавказская республика является нашим давним торгово-экономическим партнером. Азербайджан – это государство с похожими проблемами с территориальной целостностью, которое считает Крым частью Украины.

Клановая борьба

Досрочные парламентские выборы стали кульминацией кадровых перестановок Ильхама Алиева и поставили точку в многолетней внутриполитической конкуренции в Азербайджане. Серьезный отпечаток на политическую систему страны отложила борьба различных кланов за влияние в сфере бизнеса и государственных дел. Диссидент и политолог Ариф Юнусов считает, что после смерти в 2003 году третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева, вплоть до конца прошлого года, в Азербайджане продолжалась борьба за влияние внутри правящей элиты. На первый взгляд, режим партии "Новый Азербайджан" казался незыблемым. Тем не менее, Юнусов акцентирует внимание на том, что все эти годы в Азербайджане происходило противостояние между бывшими соратниками Гейдара Алиева во главе с экс-главой администрации президента Рамизом Мехтиевым, с одной стороны, и его сыном и преемником Ильхамом Алиевым, его супругой Мехрибан (в девичестве Пашаева), с другой.

Мехтиев имел репутацию серого кардинала, к советам которого прислушивались президенты Гейдар и Ильхам Алиевы. Он представлял интересы азербайджанских кланов из региона Нахичевань (территориально окружен Арменией) и так называемых "еразов" – азербайджанцев родом из армянской столицы Ереван. Бытует мнение, что Мехтиев обладал большим неформальным авторитетом, нежели любой другой азербайджанский чиновник, и полностью координировал внутриполитические процессы в стране. Центральное место во внутренней политике Азербайджана занимает добыча нефти и природного газа, где вращаются миллиарды долларов. Епархией Ильхама и Мехрибан Алиевых, которая с 2017 года занимает пост первого вице-президента, была внешняя политика.

Спустя 15 лет внутриполитической конкуренции верх взяли алиевский и пашаевский кланы. Осенью 2019 года Ильхам Алиев сделал кадровые перестановки в своей команде. Мехтиев ушел в отставку с поста главы администрации президента, Али Гасанов и Гаджибала Абуталыбов – с постов вице-премьеров. В отставку ушел премьер-министр Новруз Мамедов. Летом прошлого года Алиев провел рокировки в силовых ведомствах. Среди кандидатов в депутаты от партии "Новый Азербайджан" были молодые политики не старше 35 лет, у которых нет связей с представителями старой гвардии времен Гейдара Алиева.

Реформы Алиева

"Выдавливание" представителей еразского и нахичеванского клана из политической системы Азербайджана проходило под лозунгами о необходимости проведения реформ и предоставления молодежи возможности управлять страной. О преобразованиях в Азербайджане Ильхам Алиев рассуждал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в этом году. По мнению азербайджанского политолога Заура Мамедова, для реформирования страны нужны технократы, а постаревшие парламентарии были не готовы к переменам. В октябре 2019 года Алиев на совещании по социально-экономическим вопросам поставил задачу провести реформу государственного управления с упором на привлечение молодежи в госструктуры. Новая команда должна заняться экономическими реформами и углубить развитие нефтегазового сектора Азербайджана.

Аналитик Акпер Гасанов считает успешными преобразования Алиева в 2018-2019 годы. Были упрощены процедуры регистрации прав на недвижимость, кредитования, защиты интересов акционеров с небольшой долей капитала, в сфере гарантии выполнения контрактов. Президент поднял минимальную зарплату, принял решение увеличить пенсии на 21%. По мнению аналитика Юсифа Гулиева, кадровые перестановки и реформы Алиева рассчитаны на то, чтобы снизить градус недовольства части общества засильем кланов в госструктурах, коррупцией, которые тормозят развитие частной инициативы, появлением новых рабочих мест. Влияние оппозиционных партий фактически сведено к нулю. На этих парламентских выборах из 1314 кандидатов от 20 партий только 10 представителей 8-ми оппозиционных партий получат депутатские мандаты. Азербайджанская оппозиция объявила выборы недействительными, утверждая, что имели место фальсификации.

В Азербайджане сравнительно благоприятная экономическая ситуация. В 2019 году ВВП страны увеличился на 2,2% за счет роста производств в нефтяной отрасли. Безработица низкая и составляет 5%. Страна заняла 29-е место в рейтинге государств, добившихся снижения уровня бедности (до 5%), 9-е место среди стран с наименьшим внешним долгом (17,5% от ВВП). Национальные валютные резервы составляют почти 50 млрд долл. Тем не менее, Гулиев считает, что в азербайджанском обществе так и не сформировался средний класс. Более миллиона граждан ездят на заработки за границу. В третьем квартале 2018 года трудовые мигранты перевели порядка 260 млрд долларов из России в Азербайджан.

Страховочный вариант

Алиев сделал "козлами отпущения" представителей старой элиты и отправил их на покой, сохранив все рычаги управления страной в своих руках. Его примеру видимо последовал и президент РФ Владимир Путин, который в начале года объявил о важности преобразований, подверг критике управленцев региональных и центральных органов власти во время ежегодного обращения к Совету Федерации. Вскоре в отставку ушло правительство премьер-министра Дмитрия Медведева, а его место занял технократ Михаил Мишустин.

Политолог Ариф Юнусов считает, что Алиев может готовить передачу власти своей супруге Мехрибан Алиевой и потому избавился от чиновников, которые были против ее восхождения на политический Олимп. По мнению политобозревателя Богдана Атанесяна, еразские и нахичеванские кланы сдерживали рост политического влияния Мехрибан Алиевой. Они воспринимали ее как чужака, потому что ее родственники из клана Пашаевых происходили из Ирана. На северо-западе Ирана проживает около 8 миллионов азербайджанцев. Атанесян считает, что они пытались оформить в 2009 году собственную политическую силу. Среди представителей клана Пашаевых достаточно деятелей науки и культуры. Они контролируют сферы бизнеса, не связанные с добычей и переработкой нефти, включая строительство, банковское дело, сферу услуг.

Юнусов полагает, что у Алиева могут быть серьезные проблемы со здоровьем, и если он станет недееспособным, то Мехрибан Алиева сможет выполнять обязанности главы государства до передачи власти их сыну Гейдару Алиеву, которого назвали в честь деда. В сети муссируется масса сплетен и слухов насчет состояния здоровья азербайджанского президента, вплоть до того, что у него обнаружили опухоль простаты. Алиев стал реже появляться на публике, выглядит слишком бледным.

Его сын отслужил в армии, что можно воспринимать как постепенную социализацию парня в политической системе Азербайджана. Военные – одна из опор режима Алиева. Похожим способом власть передал Ильхаму Алиеву бывший президент Гейдар Алиев, который умер в конце 2003 года от сердечной недостаточности в американской больнице. Накануне он призвал свой народ голосовать за своего сына.

Внешнеполитические последствия

По мнению политолога-международника Георгия Кухалейшвили, возможная передача власти в Азербайджане не отразится на внешней политике страны. Эксперт считает, что со времен правления Гейдара Алиева государство занимает равноудаленную позицию от всех центров силы и достаточно эффективно соблюдает баланс в отношениях с США, Евросоюзом, Турцией, Израилем, Ираном. Россия, Китай и страны Центральной Азии, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, признали результаты выборов в Азербайджане. США и ЕС хоть и выразили критическое отношение к прозрачности парламентских выборов, но режим Алиева и устраивает, поскольку он в состоянии поддерживать общественно-политическую стабильность в республике, которая выгодна бизнесу. В азербайджанскую экономику инвестировано свыше 30 млрд долл., из которых доля американских компаний составляет более 40%.

Азербайджан является фактором энергетической безопасности Европы, снижения газовой зависимости от России. В ноябре 2019 года Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Эрдоган запустили Трансанатолийский газопровод, который позволит доставлять природный газ с каспийских месторождений в Евросоюз через территорию Грузии, Турции и Болгарии в обход РФ. Россия не оказывает сильного давления на Азербайджан, который не вступает в ОДКБ и Евразийский экономический союз. Эта страна приобретает российские вооружения, и там есть интересы западных компаний в нефтегазовом секторе. Баку не доверяет Москве, поскольку она гарантирует безопасность его военно-политического противника - Армении, которая в начале 90-х оказала военную помощь армянским сепаратистам региона Нагорный Карабах, в советский период находившийся в составе Азербайджанской ССР. Армения участвует в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе.

Кухалейшвили сомневается, что Азербайджан изменит свою позицию по украинскому вопросу. Государство покупает как военную, так и гражданскую продукцию украинского машиностроения. В Украине работает азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR, которая владеет сетью автозаправочных станций. Баку и Киев придерживаются общего приоритета в противодействии сепаратизму. Азербайджан не будет поддерживать политику России в Украине до тех пор, пока открытым остается карабахский вопрос.

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