Противостояние между Богданом и Ермаком привело к значительному падению рейтинга Владимира Зеленского

Ротация Богдана на Ермака



За время отсутствия Андрея Богдана в публичной плоскости первого лица государства в украинском политическом Олимпе произошли существенные изменения, и советник президента Андрей Ермак фактически перебрал на себя функции теневого кардинала, который имеет наибольшее влияние на Владимира Зеленского.

В январе 2020 года глава Офиса президента не участвовал ни в каких публичных мероприятиях. Несмотря на то, что ранее он был публичным лицом, лично сопровождал Зеленского и принимал участие в большинстве мероприятий вместе с главой государства, его внезапное исчезновение на столь продолжительное время стало признаком смены ориентиров во внутреннем дворе президентской канцелярии.

Впервые после месячного отсутствия Андрей Богдан провел совещание в ОП только 3 февраля.

Подведем итоги работы Офиса без оперативного управления Богданом за этот месяц.

По результатам социологического исследования, проведенного Центром социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года, рейтинг доверия украинцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце января 2020 года составлял 49,4%. При этом главе государства не доверяли 39,3% опрошенных граждан. В начале октября 2019 года, по данным соцопроса, проведенного социологической группой Центра Разумкова, 54,5% опрошенных граждан Украины одобрительно относились к деятельности Владимира Зеленского.





Несмотря на активные усилия в публичной плоскости по улучшению уровня доверия главы государства, доверие к нему стремительно падает. В конце декабря прошлого года общественно значимые события явно должны были способствовать росту его рейтинга. Обмен пленными по формуле “всех на всех”, новогоднее поздравление президента в форме прямого обращения к максимально широкой аудитории с предложением поиска общественного консенсуса, взаимодействия и взаимопонимания на благо развития Украины.

Развитие политической ситуации по результатам января и возможные последствия обострения внутренних противоречий в Офисе президента детально проанализировал известный политолог Андрей Золотарев. Эксперт отмечает, что возвращение Андрея Богдана произошло в разгар распространения слухов о его отставке и кадровых перестановок в ОП. Контекст возвращения Богдана короткий и понятный: "ну как вам здесь работалось без меня, как ваши успехи под руководством Ермака?"

Прослушивание Гончарука как следствие ручного режима управления

15 января в сети были обнародованы несанкционированные записи консультаций премьер-министра Алексея Гончарука с руководством Национального банка Украины, Министерства финансов и некоторыми чиновниками относительно ситуации в экономике страны и интерпретации путей решения проблем для президента Украины Владимира Зеленского.

По заключению экспертов, это была неудачная попытка устранить Алексея Гончарука с должности руководителя правительства и провести перестановки в свою пользу, якобы организованная Андреем Ермаком. При этом происходило непосредственное продвижение на должность премьер-министра главного коммерческого директора “Нафтогаза Украины” Юрия Витренко. Эту кадровую ротацию также поддерживали бизнесмены Игорь Коломойский, Михаил Бродский, председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев, контракт которого заканчивается в марте этого года.

Но в последний момент Юрий Витренко вышел из этих договоренностей, поскольку получил свои 0,5% (14 млн долларов США) за выплаченные Российской Федерацией в 3 млрд долларов США задолженности согласно решению Стокгольмского арбитража. Не исключено, что Юрий Витренко решил, что его позиции и при правлении Алексея Гончарука устойчивы, и отказался брать на себя огромную будущую ответственности за экономическое состояние страны на должности премьер-министра.

Очевидно, что обнародование записей с совещания при участии Алексея Гончарука, во время которого он прямо высказывал свои мысли и соображения относительно текущего состояния экономики, также существенно повлияли на падение рейтинга Зеленского, поскольку граждане поняли, что высшие должностные лица управляют страной в ручном режиме, без стратегического планирования и качественно проработанного плана развития экономики.

Сразу после этого состоялась организованная Ермаком неудачная попытка отмежеваться от провала плана переформатирования правительства, - он убедил Владимира Зеленского заставить Алексея Гончарука провести с главой государства непосредственную встречу, во время которой Зеленский неубедительно вычитывал Гончарука, требуя провести кадровое и структурное обновление Кабинета Министров, а также разобраться с необоснованным уровнем заработной платы чиновников и выплатами огромных бонусов топ-менеджмента НАК “Нафтогаз Украины”.

Рабочий отдых президента в Омане как очевидный провал Ермака

Сразу после нового года путешествие Владимира Зеленского в Оман вызвала больше вопросов, чем ответов. Объяснения о рабочей поездкке с планами налаживания межгосударственного сотрудничества не имели никаких подтверждений, поскольку этой поездки не было в рабочем плане президента, она никоим образом не готовилась и не прорабатывалась.





Показательно, что в этой поездке также принимал непосредственное участие Андрей Ермак. Несуразные объяснения и обоснования вояжа в Оман также вызвали в обществе волну возмущения, которая несомненно очень быстро повлияла на падение рейтингов Зеленского. Фото президента на отдыхе попали в сеть, резкие попытки изменить позиционирование личного визита на деловой, уже не имели должного медийного эффекта, а параллельный отдых Владимира Зеленского неподалеку от семьи Виктора Медведчука породило целую волну конспирологических теорий о проведении Андреем Ермаком кулуарных непубличных переговоров с Виктором Медведчуком.

Политолог Дмитрий Джангиров отмечает, что провалы в коммуникациях с общественностью по результатам визита Владимира Зеленского в Заблуждение, и не только по этому вопросу, но и из многих других, можно полностью записать в перечень очевидных провалов Андрея Ермака.

Эти результаты также негативно повлияли на уровень доверия к главе государства.

Ключевые тезисы визита в Польшу: неоднозначная речь Зеленского

Во время официального визита Владимира Зеленского в Польшу 26-27 января этого года президент Украины принял участие в памятных мероприятиях в Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Также состоялась встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.





В ходе выступления Владимира Зеленского на совместном с Президентом Польши чествовании 75-летия освобождения фашистского концлагеря в Освенциме прозвучали тезисы о героической роли Украинской повстанческой армии (УПА), отношение к которой в Польше далеко неоднозначное. Также речь шла о том, что СССР вместе с Германией были причастны к Холокосту, а также о совместном праздновании 100-летия Варшавской битвы, после которой Западная Украина территориально вошла в состав Польши. Эти тезисы в значительной степени были противоречивыми и по-разному воспринимаются как в Украине, так и в Польше.

Внешнеполитические промахи: пустой зал в Давосе как результат отношения к Ермаку

Во время проведения юбилейного 50-го экономического форума в Давосе участие украинской делегации и выступление Владимира Зеленского можно оценивать как полный провал ручного управления внешней политикой в исполнении Андрея Ермака. Его явно просто не воспринимают международные дипломатические круги.





Свидетельство тому – откровенный демарш дипломатов Америки и Европы во время выступления Владимира Зеленского. Перед президентом Украины к участникам форума обратился с выступлением премьер-министр Пакистана – в зале в это время был аншлаг. Но перед речью Владимира Зеленского большинство участников встали и покинули зал. Фактически, это был демарш не против самого Зеленского, а против ручного управления международной политикой Украины в исполнении Андрея Ермака.

Озвученный в Давосе президентом Украины тезис-призыв к иностранным инвесторам относительно предоставления каждому из них в случае привлечения в Украину 100 млн долларов прямых инвестиций личной инвестиционной няни был малоубедительным и в результате не получил должного отклика международного бизнеса.

Очевидно, что влиятельные дипломаты отвергают стиль ведения дел Андрея Ермака, когда международная политика Украины регулируется в ручном режиме, непрофессионально, прямолинейно и не дипломатическими методами.

Взаимные договоренности Андрея Ермака и личного адвоката Дональда Трампа – Рудольфа Джулиани по сохранению на продвижение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, получило широкую огласку в мире и в Украине. В международной среде Руди Джулиани все чаще называют “решалой” Трампа.

При этом не стоит забывать, что Ермак лоббировал назначение в правительство Алексея Гончарука, экс-заместителя главы КГГА Виталия Кличко - Игоря Никонова, который занимал должность первого заместителя Кличко на протяжении 2014-2015 годов.

Скандал с публикацией в New York Times о прямых договоренностей Джулиани и Ермака стал свидетельством вмешательства администрации Дональда Трампа во внутреннюю политику Украины. Участие украинских политиков во взаимоотношениях с США уже называется “Украинагейт” и характеризует непрофессионализм в деле налаживания внешнеполитических коммуникаций.

Андрей Богдан летом 2019 года заявлял, что ему предлагали 20 млн долларов взятки за то, чтобы оставить Виталия Кличко на посту главы КГГА. Он от них отказался. Но после прямых договоренностей Ермака и Джулиани напрашивается вывод о том, что от такого предложения не отказался Ермак. В благодарность за это в КП “Киевблагоустройство” были назначены доверенные лица Андрея Ермака.

Решение президента: два варианта для Зеленского

На основе результатов противостояния Богдана и Ермака и многочисленных медийных провалов Офиса президента в январе этого года, закономерно можно сделать вывод о том, что Андрей Ермак – “не вариант” на позиции руководителя Офиса президента. Анализируя результаты деятельности Ермака за последнее время на позиции доверенного лица, необходимо признать, что Андрей Богдан, конечно, не лучший из вариантов, но Ермак – просто олицетворяет масштабные проблемы и провалы на всех направлениях.

Андрей Богдан в этих провалах также разделяет часть вины, - он не должен был полностью уклоняться от руководства Офисом президента, ведь именно он за них всех отвечает в целом. Использование принципа “солдат спит, а служба идет” в этом случае просто неприемлемо. Богдан часто любит отстраняться от рабочего процесса, и если он и дальше будет так дальше себя вести, то Владимиру Зеленскому не останется ничего другого как принять закономерное решение, которое у него наверняка уже зреет - на выход оба.





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