Президентские параллели: Пётр Порошенко и Дональд Трамп

Общего у 45-го президента США и 5-го президента Украины гораздо больше, чем это могло бы показаться на первый взгляд. Пётр Порошенко и Дональд Трамп – выходцы из благополучных семей и пришли в политику из бизнеса. Оба – долларовые миллиардеры и по сей день возглавляют крупные бизнес-империи и оба балансировали на грани импичмента и пытались построить Стену. Тем не менее, результаты президентства обоих в корне разнятся.



Порошенко vs Трамп: особенности семейного бизнеса

Отца украинского президента, Алексея Ивановича Порошенко, по меркам СССР бедным человеком назвать было трудно. На стыке 1970-х и 80-х годов он возглавлял Бендерский исследовательский экспериментально-ремонтный завод в Молдове, ездил на пределе мечтаний большинства жителей Советского Союза – “директорской” “Волге”. Накануне “перестройки” Порошенко-старший стал начальником специализированной передвижной механизированной колонны (СПМК-7) треста “Молдсельхозмонтаж”. Обвинение в хищении на родном предприятии двух катушек эмалированного кабеля и 64 литров нелегального спирта в гараже, а также последовавшее за этим исключение из Коммунистической партии и тюремный срок с конфискацией должны были поставить крест на карьере отца будущего президента, но тут как нельзя кстати подоспела “перестройка” и развал Советского Союза. К концу 80-х судимость была погашена, а старые связи помогли бизнесу предприимчивого сына Петра, организовавшего во время учёбы в Киевском государственном университете фирму по разработке программного обеспечения для компьютеров. Ещё одним подспорьем для развития стала удачная женитьба Порошенко-младшего на Марине Переведенцевой – дочери замминистра здравоохранения УССР. В начале 90-х Пётр уже выступает как основатель консалтингового кооператива с выходом на крупные предприятия, попутно занимаясь импортом какао-бобов в Украину, что, собственно, и определяет одно из основных направлений его будущей деятельности.

Если свой путь наверх Петру Порошенко пришлось начинать из молдавского городка Бендеры, то Дональду Трампу в этом смысле повезло гораздо больше. Он, родившийся в одном из старейших микрорайонов Нью-Йорка – Джамейке, – яркий представитель прослойки, которую без преувеличений называют “золотой молодёжью”. Бабушка и дедушка Дональда – Фредерик и Элизабет Трамп, перебравшиеся в США в 1906 году немецкие иммигранты, смекнув, на чём в Новом свете можно подзаработать, занялись девелоперской деятельностью (по альтернативной версии писательницы Гвенды Блэр – успешный бизнес семейства Трампов начинался с сети борделей и ресторанов на северо-западе Британской Колумбии). Когда Фредерик умер от пандемии испанского гриппа в 1918, ношу семейного бизнеса взяла на себя его супруга. Она основала вместе с 18-летним сыном Фредом компанию с незамысловатым названием E. Trump & Son. “Великой депрессии” в Америке предприятие не пережило, однако Трампы так просто сдаваться не стали и после небольшой передышки продолжили застраивать районы Нью-Йорка – Квинс и Бруклин. Причём достаточно успешно: к началу 1960-х годов они становятся влиятельными владельцами нескольких крупных квартирных комплексов в “Большом яблоке”. К концу десятилетия “девелоперскую эстафету” принимает сын Фреда, Дональд, закончивший к тому времени Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета и решивший всё же отказаться от карьеры киноактёра. Интересно, что сейчас он позиционирует себя как человек, сколотившего миллиардное состояние без участия родни, упоминая разве что о “небольших подъёмных” в размере 1 млн. долл.

В молодости будущий президент США был неравнодушен к спорту – в университете он был капитаном бейсбольной команды, что немного роднит его с Порошенко – кандидатом в мастера спорта по дзюдо. А вот проблем, хотя бы отдалённо похожих на эпизод с катушками эмалированного кабеля, у семейства Трампов не было. Не так давно газета The New York Times обвиняла Дональда в том, что он помогал своему отцу получать необоснованные налоговые вычеты и вообще не брезговал участием в сомнительных схемах, граничащих с мошенничеством, но за истечением срока давности уголовное преследование никому из фигурантов журналистского расследования уже не грозило.

Порошенко vs Трамп: первые шаги в политике

Нарастив к концу 90-х годов солидные финансовые активы под общей вывеской ЗАО “Укрпроминвест”, Пётр Порошенко, как к тому времени уже стало принято в среде крупных украинских бизнесменов, баллотируется в Раду. Сначала от СДПУ(о) под председательством Виктора Медведчука (членство в рядах социал-демократов сам Порошенко впоследствии отрицал), а затем и в качестве одного из основателей “Партии регионов”, лояльной тогдашнему президенту Леониду Кучме. Переход в оппозиционный лагерь Виктора Ющенко приносит хорошие политические дивиденды – Порошенко становится членом СНБО, затем главой совета Нацбанка и, наконец, получает портфель министра иностранных дел. К этому времени его состояние переваливает за 1 млрд. долл. В правительстве Януковича для соратника и кума Ющенко тоже находится место. В течение 2012 года он занимает пост министра экономического развития и торговли, пока в очередной, четвёртый, раз не избирается в ВРУ. Декабрь 2013-го Порошенко встречает верхом на тракторе, активно помогая протестующим на Майдане “едой, водой и дровами”, а через полгода на внеочередных выборах президента становится практически безальтернативным кандидатом на пост главы государства.

До событий осени 2013 года Петра Порошенко было сложно назвать медийной персоной (участие в крестном ходу в качестве диакона УПЦ Московского патриархата не в счёт), чего не скажешь о Трампе, фильмографии которого мог бы позавидовать не один голливудский актёр (“Один дома 2”, “Принц из Беверли-Хиллз”, “Няня”, т/с “Кандидат” и т.д.), уже не говоря о принадлежавших ему правах на конкурс “Мисс Вселенная”. Зато оба бизнесмена – владельцы благотворительных фондов имени себя.

Первые шаги в большую политику Трамп пытался предпринять ещё в 1987 году, когда записался в ряды Республиканской партии (членством в ней он не ограничился и время от времени заявлял о своей принадлежности то к Независимой партии, то к Демократической), а также оплатил программный материал в трёх крупнейших американских газетах, где подробно описал свое видение внешней политики США. В частности, Трамп выдвинул предложение свернуть государственную военную помощь для стран, которые сами могут себя защитить. Спустя почти три десятка лет это даст повод обвинить его, уже как кандидата в президенты США, в работе на Кремль, так как большая часть финансирования уходила тогда как раз на сдерживание агрессии со стороны СССР. Однако в конце 80-х на политические взгляды крупного нью-йоркского девелопера и владельца казино мало кто обратил серьёзное внимание, да и самому Трампу пару лет спустя уже стало точно не до государственных забот – вплоть до 1997 года он спасал свой бизнес от банкротства и погашал долги. О политике Трамп вспоминает на стыке нового тысячелетия, когда забрасывает “пробный шар” на президентских выборах 2000 года и с 7% поддержкой избирателей покидает гонку, а затем время от времени намекает на возможное повторение попытки стать главой Белого дома, что многие СМИ поначалу воспринимали как попытку банального самопиара. Пока, наконец, в 2016 году эти намёки не стали реальностью.

Порошенко vs Трамп: трудности президентства

Одним из самых амбициозных проектов Трампа было строительство стены на границе с Мексикой. О её необходимости он заявлял ещё до начала предвыборной гонки, напрасно отмечая при этом, что оплачивать стройку будет мексиканское правительство. В 2019 году он даже объявил в стране чрезвычайное положение, чтобы добиться выделения средств на возведение защиты от нелегальных мигрантов. Впрочем, построить с тех пор удалось немного: всего около 55 километров приграничных металлических ограждений были заменены на бетонные (строить стену начали ещё в 1994 году, Трамп лишь обещал поставить точку в этом вопросе). Окончательного видения проекта за 4 года до сих пор нет. Изначально обещанный 12-метровый забор протяженностью 3145 км был “укорочен” вдвое. Кроме того, его окончательный вид до сих пор так и не был утверждён. Если учесть, что общая смета должна будет составить от 15 до 40 млрд. долларов, а мир стоит на пороге крупного кризиса, свое предвыборное обещание Трампу выполнить не удастся даже в случае переизбрания на второй срок.

Пётр Порошенко начал строить свою стену задолго до того, как это стало “мейнстримом”, но тоже не особо в этом преуспел. Проект с кричащим названием “Европейский вал”, который начали возводить с начала российской агрессии, уже потратив на него свыше миллиарда гривен при общем бюджете в 4 млрд, по заявлениям погранслужбы готов лишь на треть (около 340 км). Три года назад фактами возможных хищений на стройке интересовалось НАБУ, но уличить кого-либо в коррупции так и не смогло. Сдача фортификационных сооружений, состоящих из сетчатых ограждений высотой в 1,5 человеческих роста и противотранспортных рвов, была назначена на 2021 год, однако с учётом нынешней ситуации может быть перенесена на неопределённый срок.

Ещё одной общей чертой правления обоих президентов можно назвать предоставление привилегий родственникам или друзьям. Правда, если в случае с Трампом речь идёт лишь о трудоустройстве главным советником своего зятя Джареда Кушнера и попытка продвинуть кандидатуру дочери, Иванки Трамп, на пост главы Всемирного банка, то Порошенко на порядок “переплюнул” своего заокеанского коллегу. К примеру, основанный в 2017 году Украинский культурный фонд, с самого начала возглавляемый супругой президента Мариной, занимался раздачей культурных грантов из бюджетных средств; для старшего сына президента, Алексея, нашлось место в Верховной Раде; не остались без работы и два порошенковских кума – Юрий Стець и Юрий Луценко. Первый возглавил свежесозданное Мининформполитики, а второй занял пост Генпрокурора, впервые в истории независимой Украины обойдясь при этом без профильного образования, для чего пришлось немного “поломать об колено” закон о прокуратуре. “Кумовской” список будет неполным, если не упомянуть в нём ближайших бизнес-партнёров Порошенко по “Укрпроминвесту” – Игоря Кононенко (замглавы фракции БПП) и Олега Свинарчука-Гладковского (1-й замсекретаря СНБО).

Избежать конфликта интересов, совмещая обязанности бизнесмена и главы государства и Порошенко, и Трампу так же едва ли удалось. Исполнить одно из главных обещаний – расстаться с компанией Roshen Порошенко решился только на третий год каденции, когда передал его в “слепой” доверительный траст швейцарской компании Rothschild Trust, а если верить материалам “Панамского архива” и вовсе ни дня не терял контроля над своими активами, управляя ими через цепочку офшорных “прокладок” и неплохо экономя на уплате налогов в украинскую казну. Множество вопросов возникает и по поводу столичного завода “Кузница на Рыбальском”, который был продан Сергею Тигипко только на излёте президентства Порошенко, а до этого стабильно получал государственные заказы на строительство бронекатеров и других видов вооружений. Что касается Трампа, то он с переводом активов в доверительный траст особо не тянул, сделав это ещё до вступления в должность. Впрочем, его компания Trump Organisation свою международную деятельность не прекратила, а напротив, занялась активной торговлей недвижимостью в не менее чем 22 странах мира, что в конце концов привело к подаче в адрес Трампа нескольких судебных исков о возможном нарушении им статьи Конституции США, запрещающей получение должностным лицом вознаграждения от иностранцев.

Порошенко vs Трамп: итоги правления

Параллели между двумя главами стран заканчиваются, когда речь заходит об эффективности управления, которая нагляднее всего видна на уровне электоральной поддержки и шансах избраться на второй срок. В случае с Порошенко эта возможность была безвозвратно утеряна, когда 55% голосов избирателей на выборах 2014 года спустя 5 лет “съёжились” чуть более, чем в 2 раза. Война на Донбассе, падение гривны, снижение ВВП, отсутствие борьбы с коррупцией и неуклонный рост стоимости услуг ЖКХ на фоне увеличения в 2018 году официального дохода главы государства в 100 раз – всё это украинцы своему президенту не простили.

Подводить итоги правления Трампа ещё рано, но согласно февральским социологическим исследованиям Gallup, 45-й президент США несмотря на всю свою неоднозначную внешнюю политику располагал неплохими шансами остаться в Белом доме ещё на один срок. После провала попытки импичмента рейтинг действующего президента достиг рекордных 49%. При этом экономическую политику Трампа одобряло 63% населения. Разумеется, это не только его заслуга – до недавних пор США переживали самую продолжительную в своей истории фазу подъема, начавшегося ещё со времён каденции Барака Обамы. Сам Трамп записывает на свой личный счёт налоговую реформу, снижение безработицы и защиту американского производителя на международном рынке. И хотя скептики считают, что большинство этих инноваций ничем хорошим не закончится, простого обывателя, ощутившего “покращення” уже сегодня, макроэкономические показатели не особо волнуют. Это могло бы стать решающим фактором на предстоящих выборах если бы не пандемия коронавируса, вторая волна которой может ещё более пошатнуть американскую экономику и похоронить под собой надежды Дональда Трампа на переизбрание.

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