Советник генпрокурора Ватутин: зачем Венедиктовой нужны советы "сбитого летчика"

В конце апреля Генпрокурор Ирина Венедиктова оказалась под прицелом украинских СМИ, которые заинтересовались кадровой политикой главы ведомства. В частности, журналисты задались вопросом, почему не прошедшие аттестацию прокуроры возвращаются в органы в статусе советников. Как выяснилось, сразу 5 из 10 штатных советников генпрокурора – бывшие прокуроры, которых аттестационная комиссия признала неквалифицированными. "Сбитыми летчиками" оказались Александр Ватутин, Вадим Приймачок, Николай Тридуб, Игорь Коваль и Игорь Процюк.

В ответ на прямые вопросы журналистов Венедиктова заявила, что считает экс-прокуроров достаточно квалифицированными для того, чтобы прислушиваться к их мнению, как советников. Глава ОГП отметила, что советник и прокурор – это разные понятия, потому что у последнего есть процессуальный статус.

"Я не буду никому давать оценку, я буду выбирать советников себе сама и считаю, что есть определенная информация, которую я должна знать от этих людей в силу того, что у них большой опыт работы. Не вижу здесь проблем", – резюмировала Ирина Венедиктова.

Впрочем, несмотря на отсутствие процессуального статуса, они могут влиять на решения главного прокурора Украины. Неформальным лидером этой команды, по слухам, может быть Александр Ватутин.

Советник Генпрокурора Ватутин: карьерный взлет

В органах прокуратуры Ватутин работает с 2004 года, а в 2015 он достиг своих первых важных высот – стал прокурором отдела в прокуратуре г. Киева. Уже тогда он подавал декларацию, в которой активы в 10 и более раз превышали официальные доходы. В декларации у Ватутина кроме нескольких небольших квартир в Харькове были также спортивный BMW 528і и Audi Q5 у жены. Ольга Ватутина, к слову, работала в этот период в ООО "НВФ "Информации и технологии", которую правоохранители подозревали в уклонении от уплаты налогов на более, чем 3 млн грн. при схемах поставок программного обеспечения на НАЭК "Энергоатом". Семья также декларировала около $120 тыс. наличными. Аналогичная история продолжается и в 2016 году.

А вот в 2017-м, с переходом Ватутина в Генеральную прокуратуру, семейству повезло: жена продала одну из квартир за 1 млн грн., при этом остатки наличности в декларации удвоились, а у прокурора появилась 200-метровая квартира в Киеве (очевидно, приватизированное служебное жилье, поскольку покупку он не декларировал). Еще через год, когда Ватутин переходит на должность помощника директора Государственного бюро расследований (его уже возглавила Венедиктова), жена покупает себе люксовый BMW X5 2019 года выпуска за 3 млн грн., а остатки на счетах семьи увеличиваются до почти 4 млн грн. Программе "Слидство" Ватутин заявил, что деньги на жизнь их семье, в основном, дают родители, которые занимаются предпринимательской деятельностью.

Советник Генпрокурора Ватутин: проваленное обвинение

В публичном пространстве есть только одно решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, в котором подробно расписано, как Ватутин, будучи прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания гособвинения управления надзора за соблюдением законов органами ГФС в Генпрокуратуре, не зафиксировал уклонение предпринимателей от уплаты налогов несмотря на обнаруженные фискалами доказательства. Речь об истории, в которой предприниматель-торговец тканями, по версии следствия, заведомо декларировал меньшие обороты, чем имел на самом деле (чтобы платить налоги как ФОП на упрощенной системе). При этом правоохранителям удалось зафиксировать расхождения по документам, а также визуально задокументировать отгрузки больших партий товара на складе.

Но вся работа оказалась проделана даром, поскольку Ватутин решил, что документы следователями ГФС и Нацполиции составлены неправильно и вообще никакого занижения налогов у ФОПа не было. Квалифкомиссия не увидела в этом нарушения со стороны Ватутина и закрыла против него дело.

По слухам, Ватутин также связан с Вадимом Альпериным и Виктором Шерманом, которых экс-глава ГНС Максим Нефедов включил в список известнейших контрабандистов страны. В Сети даже выдвигали предположения, что Ватутин якобы давал указания возвращать им вещественные доказательства и мог способствовать закрытию дел в их отношении. Кроме того, прокурор также якобы контролировал весь рынок поставки в Украину кофейной продукции, используя служебное положение. Речь, например, о ходе досудебного следствия в уголовном производстве от февраля 2018 года по факту умышленного уклонения от уплаты налогов должностными лицами ряда субъектов хозяйственной деятельности при проведении таможенного оформления в режиме импорта кофейной продукции, служебного подлога и злоупотребления служебным положением должностными лицами ДФС.

Советник Генпрокурора Ватутин: кадровый "разводящий"

Но в Офисе Генерального прокурора на должности "советника без процессуальных полномочий" Александр Ватутин будет заниматься гораздо более интересными вопросами, чем закрывать дела за деньги и покрывать контрабанду. Судя по информации из коридоров на Ризницкой, на него якобы возложен вопрос контроля за финансовыми потоками, которые должны идти из региональных прокуратур в Киев. Именно для этого он якобы уже начал расставлять своих людей (согласованных с Ириной Венедиктовой) по всей прокурорской вертикали.

Вот только несколько примеров, о которых говорят в Офисе Генпрокурора.

Панов Александр Александрович – экс-глава Кировоградской местной прокуратуры, который, как и Венедиктова, начинал карьеру в Харькове, стал и. о. начальника департамента ОГП по надзору за деятельностью Государственного бюро расследований.

Мазурик Роман Владимирович – экс-руководитель местной прокуратуры №2 в Запорожье, которого генпрокурор Юрий Луценко увольнял с должности за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей (восстанавливался через суд) – стал замглавы прокуратуры Киевской области. Мазурик – из семьи правоохранителей, его мать – судья Апелляционного суда Киева, а отец – известный во времена Виктора Пшонки зампрокурора Запорожской области. СМИ пишут о его стремительной карьере в регионе, ему приписывают сотрудничество с известным в регионе криминальным авторитетом Евгением Анисимовым, а также с бывшим прокурором Андреем Акрытовым.

Коваленко Анатолий Александрович – замначальника управления ОГП по надзору за деятельностью Государственной фискальной службы, судя по декларациям, является одним из самых богатых сотрудников Офиса. Только за 2018 год он приобрел недвижимости на 3,2 млн грн., задекларировав, правда, примерно такой же объем доходов от подарков и продажи имущества.

Вербицкий Дмитрий Анатольевич – будет в ближайшее время назначен зампрокурора Одесской области. Ранее работал начальником отдела процессуального производства досудебных расследований криминальных производств в сфере транспорта в прокуратуре Одессы, прокурором прокуратуры Березовского района, заместителем прокурора Малинского района Одесской области

Шарнин Юрий Анатольевич – также будет назначен зампрокурора Одесской области по силовому блоку. Он ранее был начальником управления поддержки обвинения в суде прокуратуры Одесской области, входил в состав комиссии по реабилитации при Одесской ОГА.

Согласно слухам, это только первые назначения, которые провел через свой статус "советника" Александр Ватутин и в дальнейшем все кадровые назначения в регионах будут проходить также через него.

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