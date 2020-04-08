"Возврат денег" и амулеты от коронавируса: как уберечься от мошенников на карантине

Злоумышленники крадут деньги украинцев, спекулируя на коронавирусных страхах, "впаривают" бесполезные безделушки под видом чудодейственного средства от инфекции и выдумают множество уловок, чтобы наживаться на доверчивых согражданах даже в сложные карантинные времена. Журналисты "Комментариев" собрали главные "крючки", на которые сегодня ловят своих жертв аферисты и узнали у экспертов, как на них не попасться.

Мошенники на карантине: сайты-однодневки

В период карантина покупатели уходят в интернет. Исследования показывают, что сегодня в Сети украинцы заказывают все – от продуктов и бытовой химии до гаджетов и спортинвентаря. Неудивительно, что мошенники не хотят упускать открывающие возможности, в связи с чем немало покупателей вместо проверенных интернет-магазинов сталкиваются с сайтами-однодневками. Такая "встреча" чревата не только испорченным настроением и потерей денег, но и потерей личных данных, поэтому советы о том, как распознать "однодневку" по-прежнему актуальны.

"Главный совет простой: пользуйтесь услугами того интернет-магазина, в котором вы уже что-то покупали и остались довольны обслуживанием, –отметил в беседе с "Комментариями" эксперт по розничной торговле Андрей Куценко. – Если по каким-либо причинам вы хотите сделать покупку в новой для себя точке, не поленитесь и проверьте отзывы, причем не на самом сайте (мошенники легко могут написать десяток отзывов самостоятельно), а на других ресурсах. В идеале на 10 хороших отзывов должны приходиться один-два плохих, это говорит о том, что отзывы и покупатели реальны".

Среди основных признаков однодневки эксперт называет плохое оформление "на скорую руку", небольшое количество товаров, отсутствие корзины (чтобы заказать товар, нужно обязательно куда-то позвонить), устаревшую информацию, слишком низкие цены.

Еще один признак недобросовестного продавца – просьба отправить предоплату на счет мобильного телефона или на электронный кошелек.

Мошенники на карантине: "выигрыши" и "возвраты"

В период карантина активизировались кибермошенники и хакеры, пытающиеся заразить компьютеры скучающих в изоляции пользователей. "Письма счастья" приходят на почту чуть ли не каждый день – в них сообщается о возврате денег за авиабилеты (которые вы не покупали), скидках и акциях (о которых вы не просили) и даже выигрышах в лотерею (в которую вы никогда не играли). Заражение компьютера происходит, когда пользователь кликает по ссылке – на компьютер загружается "троянец".

"Это довольно старая и даже, если можно так выразиться, традиционная схема мошенничества, – говорит экономист Андрей Мартынюк. – Единственная новинка заключается в том, что киберпреступники вовсю используют введенный карантин. Во-первых, сейчас перед компьютерами сидит гораздо больше народу, поэтому шансы мошенников поймать кого-то на свою "удочку" растут. Во-вторых, учитывая количество отмененных поездок и рейсов, вырастают шансы поймать человека на обещание вернуть деньги за отмененную поездку".

Совет экспертов заезжен до дыр: не открывайте ссылку, которая пришла вам в письме от незнакомца. Не исключено, что открытием этой ссылки вы активируете программу, которая зашифрует на вашем компьютере или смартфоне все личные файлы – документы, фотографии, музыкальные треки и т.д. И, чтобы получить к ним доступ, придется заплатить.

Мошенники на карантине: обманы с картами

Прибавилось работы и у мошенников, пытающихся выудить у доверчивых собеседников данные банковской карты. А у украинцев, соответственно, прибавилось проблем.

Повод к общению может быть каким угодно. Например, это может быть звонок или сообщение все с тем же обещанием вернуть деньги за несостоявшуюся поездку. А может быть звонок "из банка", обеспокоенного состоянием вашего счета. А может вы дали объявление на сайте бесплатных объявлений и вам звонит покупатель. Вам могут позвонить, чтобы предложить услуги по диагностике коронавируса, сообщить о компенсации за карантин или об отсрочке выплаты по кредиту. Словом, поводов может быть много, а итог один: аферист попытается под любым предлогом получить данные вашей карты.

Эксперты в сотый раз повторяют: ни при каких обстоятельства нельзя сообщать незнакомым людям срок действия карты и CVV/CVC2. Помните, что для того, чтобы покупатель перевел вам деньги на карту, ему достаточно знать только ее 16-значный номер – и все. Хотите подстраховаться, чтобы покупатель не ошибся при отправке денег? Сообщите ему не фамилию, а имя и отчество.

Также нельзя никому сообщать пароли или коды верификации от любых платежных сервисов. Помните, что требовать эту информацию не вправе никто – ни полиция, ни СБУ, ни сотрудник вашего банка, ни кто-либо другой.

Если звонивший представился сотрудником банка, и вы сомневаетесь, мошенничество это или реальный звонок, следует положить трубку и перезвонить по номеру, указанному на карте.

Давят мошенники и на склонность нашего человека к состраданию. Например, на почту может прийти письмо якобы от серьезной организации – ВОЗ, ООН и других, в котором всем неравнодушным предлагается перечислить символическую сумму на благие цели: для лечения больных, эвакуации украинцев из других стран, разработки вакцины. Но нужны мошенникам не копеечные суммы, а все те же данные банковских карт, которые пользователи вводят на сайтах-"близнецах".

Мошенники на карантине: "амулеты от коронавируса" и псевдолекарства

В период эпидемии оживились и мелкие мошенники. В частности, продавцы амулетов от порчи и сглаза легко переквалифицировались и теперь предлагают амулеты и обереги от коронавируса.

Среди чудо-средств – серьги, цепочки и кулоны-обереги, "специальный мед", "заговоренный чеснок". Также покупателям предлагают уникальные магические травы, порошки и жидкости, которые непременно защитят от нового вируса.

"Если и есть универсальное средство от всех болезней, то это, наверное, чувство юмора, и, к счастью, украинцы им не обделены, – говорит психолог Марина Деркач. – В качестве пародии на эти "амулеты" и "обереги" на досках объявлений уже стали появляться сообщении вроде "продам женские сапоги-обереги от коронавируса" или "предлагаю старую шубу без коронавируса". У людей с чувством юмора появились хорошие шансы быстро распродать весь ненужный хлам".

При этом, продолжает эксперт, шутки шутками, но продажа псевдолекарств от коронавируса – это уже опасно и даже преступно, особенно учитывая любовь украинцев к "народным средствам" и самолечению. Поэтому, говорит психолог, если амулет при наличии лишних денег еще можно приобрести в качестве плацебо, то лекарства – ни в коем случае.

Единственное правильное решение в случае недомогания – обратиться к врачу.

Мошенники на карантине: финансовые аферы

Экономисты в один голос пугают кризисом на несколько лет и ростом безработицы. Один за другим появляются прогнозы о падении ВВП и, соответственно, сокращении возможностей государства в сфере социальной политики. В такой ситуации поневоле задумаешься не только о том, как пережить карантин, но и где взять деньги после него. Эксперты предостерегают: как бы заманчиво не выглядели обещания пассивного дохода, не стоит участвовать в финансовых схемах, в которых вы ничего не понимаете.

"В то время как большая часть бизнеса сегодня терпит убытки, общая неопределенность и панические настроения выгодны мошенникам, которые умеют извлекать из истерии максимальную выгоду, – говорит аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак. – Аферисты придумывают различные схемы по "извлечению прибыли" в финансовой сфере и легко внедряют их через интернет и соцсети. При этом используются классические и всем понятные посылы: "Вы видели, как упали/выросли мировые индексы? А ведь на этом можно было отлично заработать!", "Давайте мне ваши деньги – я вам покажу, куда их вложить и как на этом заработать". А результат давно известен и другим не будет: получив деньги, мошенники быстро исчезают вместе с ними, а клиент лишается последних средств к существованию".

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