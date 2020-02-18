Работа на кухне или в коворкинге: почему украинцы отказываются от офисов

Все больше украинцев меняют офисные кабинеты на удобные диваны и уютные коворкинги. Активное развитие цифровых технологий способствовало пересмотру формата рабочего процесса: сотрудники отдают предпочтение удаленной работе, выстраивая профессиональные отношения с работодателем при помощи интернета. Это помогло бизнесу сэкономить немалые средства на аренде офисов, оплате коммунальных услуг и оборудовании. Однако удаленная работа не всегда оказывается эффективной. Журналист издания "Комментарии" узнал, с какими сложностями сталкиваются удаленщики и как развить самоорганизацию для плодотворной работы.



Так, согласно данным одного из украинских сайтов по поиску работы, самыми востребованными профессиями в категории "удаленная работа" являются копирайтеры, дизайнеры, верстальщики сайтов, менеджеры, переводчики, операторы чата, специалисты по CEO-продвижению. Заработная плата на таких вакансиях стартует от 5 тысяч гривен и выше. При этом, по информации платежной платформы Payoneer, больше всего зарабатывают программисты, дизайнеры и копирайтеры: до 50 тысяч гривен.

Приятным бонусом такого вида занятости станет и то, что, работая дома, сотрудникам не придется тратиться на проезд или обед в не всегда дешевой закусочной или ресторане. Кроме того, иногда компании оплачивают сотрудникам даже мобильную связь и интернет, что тоже помогает экономить.

Кстати, согласно исследованию платформы Payoneer, предпочтение удаленной работе и фрилансу в большей степени отдают так называемые миллениалы и поколение-Z — то есть люди от 25 до 34 лет. Связанно это с более лучшим пониманием цифровых технологий.

"Работаю дома и не трачу деньги на проезд"

По мнению украинцев, один из главных плюсов удаленной работы — возможность самостоятельно планировать график, а также не быть привязанным к рабочему месту, которое не всегда оказывается рядом с домом.

"Ты более осознанно планируешь свой бюджет. Не тратишь деньги на проезд, можешь сама готовить обед, что выходит дешевле и зачастую в разы полезнее. Это очень важно, потому что возле моего офиса на предыдущем месте работы не было более-менее хороших заведений, которые бы отвечали цене и качеству. При этом, когда ты приезжаешь домой после работы, ни о какой готовке на следующий день уже не может быть и речи — на это просто нет сил и времени", — делится с "Комментариями" днепровский фотограф Яна Кривобок.

Она также отметила, что удаленная работа потребовала от нее самоорганизации, с которой у девушки изначально возникли сложности.

"Когда я работала из дома, а не из коворкинга или кофейни, часто отвлекалась на что-то несущественное: домашних животных, уборку. Впоследствии я полностью выстроила подходящий режим работы. Условно, я просыпалась в девять утра и до четырех часов обрабатывала фотографии. Это помогло спланировать оптимальное время работы и отдыха", — подчеркивает днепрянка.

Вторит ей и одесская журналист Мария Дмитренко. По словам девушки, работа удаленно позволила ей путешествовать и лично планировать свой день, однако живое общение с коллективом ей все же нравится больше.

"В удаленной работе много плюсов. Я люблю путешествовать, а с привязкой к офису делать это намного сложнее. На удаленке я могу взять работу с собой и сделать ее заранее, чтобы со спокойной душой заниматься своими делами. В силу своей профессии я все равно постоянно не сижу дома, а время от времени выезжаю на происшествия, интервью. А это постоянное общение с людьми по телефону или вживую. Тем не менее, мне не хватает живого общения с коллективом. Для меня это большой минус удаленной работы. И когда дом превращается в офис, стирается граница между работой и отдыхом. Это порой очень сильно угнетает", — отмечает Мария Дмитренко.

"Для самоорганизации нужен стимул"

По мнению экспертов, вопрос самоорганизации, в первую очередь, зависит от желания человека изменить свою жизнь в лучшую сторону.

"Прийти к самоорганизации поможет только сильное желание изменить свою жизнь. Если человек действительно решил заняться этим вопросом, то профессиональная помощь поможет этого достичь. Например, сейчас популярный метод для улучшения самоорганизации — общение со всевозможными коучерами, посещение тренингов личностного роста. Но, повторюсь, это возможно реализовать только при личном желании", — поясняет нам психолог Дарья Литвиненко.

А вот психолог и НЛП-мастер Светлана Чумакова советует готовиться к новому дню еще с вечера. Чтобы продуктивно провести, например, понедельник, необходимо составить план и список задач на день, которые вам предстоит выполнить.

"Обязательно выделите время для себя. Выделите его на то, что вас радует. Составьте список вещей, которые приносят вам удовольствие, и вносите их в свой ежедневный план. Научитесь благодарить и баловать себя. Задайте своему мозгу вектор: выполнил важное задание — получил поощрение. Благодарите себя за выполнение поставленных планов. А еще соблюдайте режим сна, питьевой баланс и чаще улыбайтесь", — советует Светлана Чумакова.

Переходим из кухни в коворкинг

Украинцы, которые работают удаленно, не ограничены в выборе мест, где они могут решать профессиональные вопросы. Согласно исследованию, которое провели американские компании, из кафе или коворкинга, по состоянию на 2018 год, работало 5—7% сотрудников по всему миру.

Поэтому, если диван или кухня надоели, самое время переместиться в открытое пространство или кофейню. Они, зачастую, оборудованы всем необходимым: розетками, удобными столами и креслами, а также интернетом. Кроме того, там же часто можно перекусить и выпить вкусный кофе. Где именно украинцы могут плодотворно поработать — смотри инфографику.





Ранее портал "Комментарии" писал, что Украина вошла в пятерку стран мира по количеству фрилансеров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!