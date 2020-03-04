"Второе дыхание" для России, коварный "план" коронавируса и сценарий тотальной безработицы: что ждет наших заробитчан в 2020-м

Еще недавно эксперты прогнозировали резкое увеличение числа украинских заробитчан в Европе. Основанием для подобного прогноза были дополнительные квоты для гастарбайтеров, которые открыли как страны Восточной Европы (Польша, Чехия, Венгрия), так и европейский флагман – Германия. Однако в этот сценарий вмешались китайский коронавирус и другие не менее значимые факторы, которые могут пустить под откос все предыдущие прогнозы экономистов, и обернуться для Украины безработицей.





"Шахматная" рокировка Польши и Германии

1 марта в Германии вступил в силу закон, упрощающий трудоустройство квалифицированных гастарбайтеров из стран, не входящих в Евросоюз. Работающие сейчас в Польше наши заробитчане “навострили лыжи” на запад, но их на этом маршруте, как оказалось, ждет ряд препятствий. Для работы в ФРГ необходимо знание немецкого языка. А те, кто старше 45 лет, должны подтвердить, что им в Германии предлагают зарплату не менее 3685 евро в месяц. Отвечающие этим требованиям получат вид на жительство на полгода, а в случае получения постоянной работы - на 4 года. Однако глава федерального управления по миграции Ганс-Экхард Зоммер уверен, что многие вакансии останутся свободными из-за незнания кандидатами языка.

Вряд ли стоит ждать большого увеличения числа заробитчан: большинство тех, кто хотел, уже выехали. Возможна, впрочем, "шахматная" рокировка: часть польских работников поедет в Германию, а им на смену приедут украинцы. В ФРГ в 2020-м создают для квалифицированных мигрантов порядка одного миллиона рабочих мест, так что украинцы, теоретически, могут не только занять место поляков на их родине, но и продвинуться на запад.

"Увеличение рабочих мест возможно также в Чехии, Словакии и даже Румынии, а из более дальних стран – это Канада и Израиль, - уточняет экономист, эксперт института Growford Алексей Кущ. - Украинцы нужны во всём мире, кроме как у себя на родине, но их численность, к сожалению, не растет, а падает, равно как и любимый нашей властью потенциал для экспорта рабочей силы".

Директор департамента экономической политики ФРУ Сергей Саливон также предполагает, что украинских гастарбайтеров в 2020-м вряд ли станет больше, и тем более в будущем. А увеличения числа новых работников в стране не стоит ожидать: мол, Украина - далеко не Таджикистан или Киргизстан.

"Желающих прижиться на новом месте много, другое дело, что не у всех это получается. Но длительность сроков пребывания на рабочих местах неуклонно растет, что как бы подразумевает: многим это все же удается", - говорит эксперт.

Кстати, в связи с вышеизложенным и дальнейший рост (или хотя бы сохранение статус-кво) перечислений гастарбайтеров под большим вопросом как в связи с сокращением темпов роста отъезжающих, так и в связи с тем, что многим удаётся там обосноваться, и связь с родиной теряется.

"Что же касается рынка труда у нас в стране, очевидно, что квалифицированные представители рабочих профессий будут в дефиците. Постепенно эта же тенденция будет наблюдаться в здравоохранении", - подчеркивает Саливон.

“Второе дыхание” для миграции в Россию

Уровень промышленного производства падает, невзирая на сказки нынешнего правительства, и отток рабочей силы продолжится - считает экономист Александр Дудчак.

“Нового "глобуса" заробитчанам, конечно, никто не предложит, поэтому продолжится освоение прежних маршрутов. И это будут не столько заробитчане, которые выезжали на заработки, но иммигранты", - считает экономист.

За уехавшими на заработки могут отправиться с родных мест и их дети, а затем и родители, которые недовольны современными украинскими медициной и пенсионной системой. Возможно, второе дыхание, по словам эксперта, получит миграция в Россию в связи с обещанным упрощением получения гражданства не только для жителей самопровозглашенных республик Донбасса, но и для жителей остальной Украины.

Эксперты уверены: необходимо продумать стратегию по возвращению заробитчан в Украину, поскольку без рабочих рук невозможен устойчивый рост экономики.

"Деньги, которые перечисляют мигранты, попадают через банковскую систему в украинскую экономику, тем самым поддерживая нашу национальную валюту. Заробитчане приносят экономике больше денег, чем любой инвестор. Фактически они и являются главными инвесторами: их 12 млрд долларов- это примерно 10% нашего ВВП", - заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.









“Удар” коронавирусом по трудовой миграции и прогноз безработицы в Украине

Неожиданно в планы мигрантов вмешался наделавший много шума коронавирус. Замдиректора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий констатирует, что прогноз о бегстве украинцев за заработками был справедлив до недавнего времени - до момента разворачивания эпидемии. Сегодня очевидно, что коварная болезнь парализовала экономическую жизнь Китая - главного двигателя мирового экономического роста. В очередь, "стал" и Евросоюз. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что в ЕС повышен уровень риска опасности коронавируса с умеренного до высокого. И если этот процесс продолжит набирать обороты, Европе будут не нужны новые рабочие руки: там произойдут массовые сокращения. И первыми под удар попадут именно трудовые мигранты, включая украинцев.

"Я предполагаю, что в ближайшие полгода наша страна может столкнуться с проблемой массового возврата гастарбайтеров домой и ростом в связи с этим уже тотальной безработицы в стране во втором полугодии. Ведь спровоцированный вирусом экономический кризис с последующим спадом во всем мире коснется и украинских экспортных отраслей. И никто сегодня не может просчитать все экономические последствия, если пандемия коснется Украины - страна к этому совершенно не готова. Но то, что деловая активность, как минимум, резко упадет, совершенно очевидно. Так что впору всерьез готовиться к иному сценарию развития событий, чем отток из страны рабочей силы", - резюмирует Песецкий.

Солидарен с коллегой и экономический эксперт Украинского института будущего Даниил Монин. Он также считает, что 2020-й не станет годом заробитчан в Европе, скорее, наоборот: все движется к глобальному кризису. Соответственно будет ускоряться процесс сворачивания бизнеса в Европе. Возможно, Польша ещё в какой-то степени и останется привлекательной для украинцев, но при увеличении кризисных явлений следует ожидать сокращения предложения рабочих мест по всему миру, а это приведёт к оттоку рабочей силы обратно в Украину. Поэтому весьма вероятно увеличение числа безработных в стране.

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