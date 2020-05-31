Предлагают работу в интернете и долю в бизнесе: как изменились подходы сетевых аферистов

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Карантинный режим и тотальная безработица – идеальные условия для работы интернет-мошенников. Пока большая часть населения находится дома и коротает время в соцсетях, аферисты пользуются ситуацией, изобретая все новые способы почти законного отъема денег у людей. Многие уже давно знакомы с представителями так называемого сетевого маркетинга, которые под благовидными предлогами продают людям товары или услуги, которые им вряд ли нужны. В условиях кризиса и карантина они слегка перестроились и теперь предлагают еще более соблазнительные вещи – долю в бизнесе, идеи для стартапов, легкий заработок в интернете и многое другое. "Комментарии" решили выяснить, как аферисты адаптировались к сегодняшним реалиям и каким образом можно уберечь себя от неприятных финансовых потерь.
Немного истории. Multi Level Marketing (MLM, многоуровневый маркетинг) родился в США. В 1934 Карл Ренборг основал компанию Сalifornia Vitamins и стал распространять свою пищевую добавку, предлагая процент стоимости тем, кто перепродавал его продукт. Двое работников его компании впоследствии сделали логичный вывод, что можно не ограничиваться продажей одного только товара. И тогда Рич Де Воса и Джей Ван Эндела в 1959 основали собственную свою фирму Аmerican Way Согрогаtion, знакомую многим как Амwаy. С тех пор многоуровневый маркетинг начал своё шествие по планете.
Суть его, вероятно, знают все: подобные фирмы не работают с торговыми сетями, а продают свою продукцию исключительно через своих представителей. Да, они не являются штатными сотрудниками, за исключением верхушки пирамиды и немногочисленного персонала складов и водителей. Представители фирмы являются агентами и получают вознаграждение, которое складывается из собственных продаж и реализации товаров привлечёнными ими другими агентами. Таким образом, чем выше в пирамидальной иерархии находится агент, тем больше он может получать процентных отчислений.
Вспоминает экономист Андрей Мартынюк: "Впервые с MLM я столкнулся где-то в 1995-м. Друг уговорил сходить с ним на презентацию фирмы, предлагающей кухонную утварь. Уже минут через 5 мне стало дико смешно от той чуши, которую лектор вдалбливал слушателям. Например, он долго рассказывал о какой-то суперкастрюле за 3000 долларов, в которой можно готовить без масла – якобы это вкусно и экономично. Возможно, такая еда и вкусная – не пробовал, но зато я в уме быстро прикинул, что эта кастрюля окупится, в лучшем случае, лет через 70. Я и спросил лектора: так в чём экономия-то? Преподаватель ничего внятного ответить не смог, но очень недобро на меня посмотрел. А после того, как я откровенно расхохотался по поводу того, что покупателю такой "чудо-кастрюли" полагается набор из 6 рюмок стоимостью 200 долларов (можете себе представить рюмочку за 33 доллара?), лектор психанул, и настоятельно попросил нас удалиться. Так что если вы хотите что-то приобрести в MLM, то обязательно внимательно всё читайте и считайте", – рекомендует Мартынюк.
Почему некоторые компании предпочитают такой вид продаж – тема отдельной экономической аналитики, мы же сегодня хотим рассказать о том, как работают агенты. Перед ними ставится двойная задача: реализация товаров (услуг) и привлечение новых продавцов. Видимо, наиболее часто задаваемый агентам вопрос таков: почему этих товаров нет в магазинах? Обычно на это отвечают, что товары уникальны и обладают суперкачеством. Это первая ложь: не всегда сетевые товары такого уж отличного уровня, да и аналоги у них бывают, продающиеся обычным способом.
Второй момент: эти товары дешевле, так как в них нет двух составляющих обычных товаров – торговой наценки магазина и расходов на рекламу. И это неправда: магазинные проценты с лихвой заменяются процентами всех участников сетевой пирамиды, а рекламные траты всё равно есть. Встречается и телереклама фирм MLM (например, у Avon и Mary Kay), выпускается много сувениров с символикой, буклетов и плакатов, создаются видеоклипы и тому подобное. И ещё: немалые средства тратятся на проведение регулярных конференций и ежегодных поощрительных круизов для отличившихся агентов, выездов на популярные курорты и многое другое. Эти все затраты, разумеется, также включены в цены товаров.
То, что покупатель не всегда может пощупать и рассмотреть товар, в MLM компенсируется рассказами и убеждениями агентов – это их основная обязанность. И вам наверняка встречались отдельные назойливые продавцы, отвязаться от которых не так просто – они будут пытаться продать товар (услугу), пока будут чувствовать хоть малейшую возможность сделать это. Искусству продавать их регулярно обучают на тренингах – они знают, как убедить потенциального покупателя, что он просто не может обойтись без предлагаемого товара и, в конце концов, втюхать его ему. Поэтому, если на вас напал такой активный агент, как можно быстрее и решительнее откажитесь, иначе вас будут долго убалтывать.
Есть два варианта действий агентов. В первом случае они в соцсетях или в реальности с вами заводят дружбу, интересуются вашими делами, интересами, в общем, втираются в доверие. И уже потом ненавязчиво предлагают свою продукцию. Расчёт на то, что вам будет неудобно отказать такому хорошему человеку. Есть второй метод, напоминающий тактику канадских хоккеистов, вбрасывающих шайбу в зону противника, и уже там начинающих атаку. Согласно этому методу, активные агенты сразу "берут быка за рога" и вскоре после знакомства начинают настойчиво рекламировать свой товар или услугу. От таких, конечно, легче отвязаться, если вас не интересует предлагаемое.
Но пока что речь шла об известных фирмах, которые на рынке давно и, в принципе, их продукции можно доверять. Но в последнее время, в связи с коронавирусом, активизировались и иные приверженцы сетевого маркетинга. Большинство представителей этих пирамид отрицают, что являются агентами подобного рода фирм. Эти люди либо предлагают "новый уникальный вид бизнеса с рекордной доходностью", либо участие в так называемых "партнёрских программах". Названия разные, но суть зачастую одна: как только вы оказались среди виртуальных друзей, вам сразу же приходит предложение заработать за месяц (неделю, день) большие суммы! Суть "бизнеса" при этом если и указывается, то очень размыто: участие в партнёрской программе, продвижение в интернете или что-то иное в таком духе. Как правило, агенты присылают ссылки на сайт или некое видео, где вы якобы можете найти ответы на возникшие вопросы и начать зарабатывать.
Про подобные способы развода на деньги уже написано много статей, но, тем не менее, они продолжают жить и размножаться, а доведённые безработицей до отчаяния люди готовы браться за любое предложение. Проверить на "вшивость" такие предложения довольно просто: попросите хотя бы в нескольких фразах пояснить суть "бизнеса" и откуда берётся прибыль. Если с вами сразу попрощались (поняв, что вас не развести), то, наверняка, с вами пытались работать мошенники. В случае, когда продолжают настаивать, чтобы вы все-таки посмотрели видео или прочитали статью (мол, сложно кратко пояснить), можете, конечно, согласиться на это. Но как только переходите по ссылке, у вас потребуют e-mail и номер телефона, чтобы они радовали вас их новостями. То есть, ещё понятия не имеете, о чём речь, но вас уже хотят забросать своим спамом. Самый опасный вариант, если с вас требуют деньги за что-либо – на это ни в коем случае нельзя соглашаться. Что вы за это получите – большой вопрос. Журналисты "Комментариев" уговорили одну участницу этой платформы рассказать о её сути. Вот её сообщение (в скобках наши комментарии).
"Могу рассказать о принципе практически всех здешних проектов. Есть воронка продаж. У кого-то она начинается с рекламного текста, у кого-то с видеообращения. А дальше уже у всех, кто как придумает. Человек просто рассказывает, как вы заработаете, и приводит математические расчёты, а вам уже решать: надо это или не надо, верить или нет. От рассылок всегда можно отписаться (не верьте этому, – ред.), и вам больше никакой спам присылать не будут (если ваши координаты попали к ним, то избавиться от них будет невероятно сложно, – ред.), так как все дорожат репутацией (и к этой фразе мы призываем отнестись критически, – ред.). Я предлагаю поучаствовать в партнёрском бизнесе на основе образовательной платформы. В ней есть курсы стоимостью 1000 долларов. Курсы/тренинги абсолютно разные, касаются всех сфер: и саморазвитие, и всякие обучения интернет-профессиям, и обучение инвестированию (вот тут пора задуматься: если у вас есть что инвестировать, то вы уже умеете зарабатывать, – ред.). Входите на эту платформу и начинаете её рекомендовать другим (иными словами – банальный сетевой маркетинг, – ред.). Те, кто заинтересуются, придут и своим приходом обеспечат вам выплаты. Курсы можете сами изучать, можете рекомендовать. Цена входа всегда варьируется, так как принимает участие валюта интернета. Я заходила за 70 долларов, кто-то после меня заходил за 100 и 150 долларов", – рассказала нам участница платформы.
Вот ещё одно откровение от представителя одной из сетевых интернет-пирамид.
"Нелегко искать кандидатов в наши проекты. Общение занимает очень много времени, и бывает, что из 100 человек находишь только 1-2 кандидатов. Есть у те, кто зарабатывает 300 долларов в месяц, а кому-то удается "поднимать" по 10 000 долларов. Некоторые тут предлагают обучаться на своих курсах, получить специальность, при помощи которой можно потом успешно зарабатывать, разместив свои услуги на биржах фрилансера. Я купил один из курсов, с помощью которого научился озвучивать тексты и разместил предложение на бирже фриланса. А ещё я провожу платные курсы для тех, кто хочет экономить и накапливать свои деньги", – поделился агент платформы.
Как видим, суть подобного "бизнеса": завлекать, зомбировать, вытягивать деньги за "обучение", которое заключается в том, как разводить других людей. На уголовную статью о мошенничестве подобный "бизнес", наверное, не тянет, ведь по сути вас "обучают", да и деньги вы отдаёте добровольно. Поэтому все эти "бизнесмены" и прячутся в интернете. Чтобы определить истинные цели внезапно появившегося "благодетеля", задайте ему простой вопрос: почему он заинтересован в том, чтобы вы совершали некие действия (якобы научились чему-то) и заработали много денег, если он/она (уже обладающий этими знаниями и умениями) может сам всё заработать; в чём его интерес? Наверняка вам на это ничего не ответят, и вы сможете сделать правильный вывод.
Ранее "Комментарии" разбирались в нюансах посткарантинного синдрома украинцев.
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