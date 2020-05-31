Предлагают работу в интернете и долю в бизнесе: как изменились подходы сетевых аферистов

Карантинный режим и тотальная безработица – идеальные условия для работы интернет-мошенников. Пока большая часть населения находится дома и коротает время в соцсетях, аферисты пользуются ситуацией, изобретая все новые способы почти законного отъема денег у людей. Многие уже давно знакомы с представителями так называемого сетевого маркетинга, которые под благовидными предлогами продают людям товары или услуги, которые им вряд ли нужны. В условиях кризиса и карантина они слегка перестроились и теперь предлагают еще более соблазнительные вещи – долю в бизнесе, идеи для стартапов, легкий заработок в интернете и многое другое. "Комментарии" решили выяснить, как аферисты адаптировались к сегодняшним реалиям и каким образом можно уберечь себя от неприятных финансовых потерь.

Мошенники в интернете: откуда растут ноги

Немного истории. Multi Level Marketing (MLM, многоуровневый маркетинг) родился в США. В 1934 Карл Ренборг основал компанию Сalifornia Vitamins и стал распространять свою пищевую добавку, предлагая процент стоимости тем, кто перепродавал его продукт. Двое работников его компании впоследствии сделали логичный вывод, что можно не ограничиваться продажей одного только товара. И тогда Рич Де Воса и Джей Ван Эндела в 1959 основали собственную свою фирму Аmerican Way Согрогаtion, знакомую многим как Амwаy. С тех пор многоуровневый маркетинг начал своё шествие по планете.

Суть его, вероятно, знают все: подобные фирмы не работают с торговыми сетями, а продают свою продукцию исключительно через своих представителей. Да, они не являются штатными сотрудниками, за исключением верхушки пирамиды и немногочисленного персонала складов и водителей. Представители фирмы являются агентами и получают вознаграждение, которое складывается из собственных продаж и реализации товаров привлечёнными ими другими агентами. Таким образом, чем выше в пирамидальной иерархии находится агент, тем больше он может получать процентных отчислений.

Вспоминает экономист Андрей Мартынюк: "Впервые с MLM я столкнулся где-то в 1995-м. Друг уговорил сходить с ним на презентацию фирмы, предлагающей кухонную утварь. Уже минут через 5 мне стало дико смешно от той чуши, которую лектор вдалбливал слушателям. Например, он долго рассказывал о какой-то суперкастрюле за 3000 долларов, в которой можно готовить без масла – якобы это вкусно и экономично. Возможно, такая еда и вкусная – не пробовал, но зато я в уме быстро прикинул, что эта кастрюля окупится, в лучшем случае, лет через 70. Я и спросил лектора: так в чём экономия-то? Преподаватель ничего внятного ответить не смог, но очень недобро на меня посмотрел. А после того, как я откровенно расхохотался по поводу того, что покупателю такой "чудо-кастрюли" полагается набор из 6 рюмок стоимостью 200 долларов (можете себе представить рюмочку за 33 доллара?), лектор психанул, и настоятельно попросил нас удалиться. Так что если вы хотите что-то приобрести в MLM, то обязательно внимательно всё читайте и считайте", – рекомендует Мартынюк.

Мошенники в интернете: зачем нужна пирамида

Почему некоторые компании предпочитают такой вид продаж – тема отдельной экономической аналитики, мы же сегодня хотим рассказать о том, как работают агенты. Перед ними ставится двойная задача: реализация товаров (услуг) и привлечение новых продавцов. Видимо, наиболее часто задаваемый агентам вопрос таков: почему этих товаров нет в магазинах? Обычно на это отвечают, что товары уникальны и обладают суперкачеством. Это первая ложь: не всегда сетевые товары такого уж отличного уровня, да и аналоги у них бывают, продающиеся обычным способом.

Второй момент: эти товары дешевле, так как в них нет двух составляющих обычных товаров – торговой наценки магазина и расходов на рекламу. И это неправда: магазинные проценты с лихвой заменяются процентами всех участников сетевой пирамиды, а рекламные траты всё равно есть. Встречается и телереклама фирм MLM (например, у Avon и Mary Kay), выпускается много сувениров с символикой, буклетов и плакатов, создаются видеоклипы и тому подобное. И ещё: немалые средства тратятся на проведение регулярных конференций и ежегодных поощрительных круизов для отличившихся агентов, выездов на популярные курорты и многое другое. Эти все затраты, разумеется, также включены в цены товаров.

То, что покупатель не всегда может пощупать и рассмотреть товар, в MLM компенсируется рассказами и убеждениями агентов – это их основная обязанность. И вам наверняка встречались отдельные назойливые продавцы, отвязаться от которых не так просто – они будут пытаться продать товар (услугу), пока будут чувствовать хоть малейшую возможность сделать это. Искусству продавать их регулярно обучают на тренингах – они знают, как убедить потенциального покупателя, что он просто не может обойтись без предлагаемого товара и, в конце концов, втюхать его ему. Поэтому, если на вас напал такой активный агент, как можно быстрее и решительнее откажитесь, иначе вас будут долго убалтывать.

Есть два варианта действий агентов. В первом случае они в соцсетях или в реальности с вами заводят дружбу, интересуются вашими делами, интересами, в общем, втираются в доверие. И уже потом ненавязчиво предлагают свою продукцию. Расчёт на то, что вам будет неудобно отказать такому хорошему человеку. Есть второй метод, напоминающий тактику канадских хоккеистов, вбрасывающих шайбу в зону противника, и уже там начинающих атаку. Согласно этому методу, активные агенты сразу "берут быка за рога" и вскоре после знакомства начинают настойчиво рекламировать свой товар или услугу. От таких, конечно, легче отвязаться, если вас не интересует предлагаемое.

Мошенники в интернете: аферы в новых условиях

Но пока что речь шла об известных фирмах, которые на рынке давно и, в принципе, их продукции можно доверять. Но в последнее время, в связи с коронавирусом, активизировались и иные приверженцы сетевого маркетинга. Большинство представителей этих пирамид отрицают, что являются агентами подобного рода фирм. Эти люди либо предлагают "новый уникальный вид бизнеса с рекордной доходностью", либо участие в так называемых "партнёрских программах". Названия разные, но суть зачастую одна: как только вы оказались среди виртуальных друзей, вам сразу же приходит предложение заработать за месяц (неделю, день) большие суммы! Суть "бизнеса" при этом если и указывается, то очень размыто: участие в партнёрской программе, продвижение в интернете или что-то иное в таком духе. Как правило, агенты присылают ссылки на сайт или некое видео, где вы якобы можете найти ответы на возникшие вопросы и начать зарабатывать.

Про подобные способы развода на деньги уже написано много статей, но, тем не менее, они продолжают жить и размножаться, а доведённые безработицей до отчаяния люди готовы браться за любое предложение. Проверить на "вшивость" такие предложения довольно просто: попросите хотя бы в нескольких фразах пояснить суть "бизнеса" и откуда берётся прибыль. Если с вами сразу попрощались (поняв, что вас не развести), то, наверняка, с вами пытались работать мошенники. В случае, когда продолжают настаивать, чтобы вы все-таки посмотрели видео или прочитали статью (мол, сложно кратко пояснить), можете, конечно, согласиться на это. Но как только переходите по ссылке, у вас потребуют e-mail и номер телефона, чтобы они радовали вас их новостями. То есть, ещё понятия не имеете, о чём речь, но вас уже хотят забросать своим спамом. Самый опасный вариант, если с вас требуют деньги за что-либо – на это ни в коем случае нельзя соглашаться. Что вы за это получите – большой вопрос. Журналисты "Комментариев" уговорили одну участницу этой платформы рассказать о её сути. Вот её сообщение (в скобках наши комментарии).

"Могу рассказать о принципе практически всех здешних проектов. Есть воронка продаж. У кого-то она начинается с рекламного текста, у кого-то с видеообращения. А дальше уже у всех, кто как придумает. Человек просто рассказывает, как вы заработаете, и приводит математические расчёты, а вам уже решать: надо это или не надо, верить или нет. От рассылок всегда можно отписаться (не верьте этому, – ред.), и вам больше никакой спам присылать не будут (если ваши координаты попали к ним, то избавиться от них будет невероятно сложно, – ред.), так как все дорожат репутацией (и к этой фразе мы призываем отнестись критически, – ред.). Я предлагаю поучаствовать в партнёрском бизнесе на основе образовательной платформы. В ней есть курсы стоимостью 1000 долларов. Курсы/тренинги абсолютно разные, касаются всех сфер: и саморазвитие, и всякие обучения интернет-профессиям, и обучение инвестированию (вот тут пора задуматься: если у вас есть что инвестировать, то вы уже умеете зарабатывать, – ред.). Входите на эту платформу и начинаете её рекомендовать другим (иными словами – банальный сетевой маркетинг, – ред.). Те, кто заинтересуются, придут и своим приходом обеспечат вам выплаты. Курсы можете сами изучать, можете рекомендовать. Цена входа всегда варьируется, так как принимает участие валюта интернета. Я заходила за 70 долларов, кто-то после меня заходил за 100 и 150 долларов", – рассказала нам участница платформы.

Вот ещё одно откровение от представителя одной из сетевых интернет-пирамид.

"Нелегко искать кандидатов в наши проекты. Общение занимает очень много времени, и бывает, что из 100 человек находишь только 1-2 кандидатов. Есть у те, кто зарабатывает 300 долларов в месяц, а кому-то удается "поднимать" по 10 000 долларов. Некоторые тут предлагают обучаться на своих курсах, получить специальность, при помощи которой можно потом успешно зарабатывать, разместив свои услуги на биржах фрилансера. Я купил один из курсов, с помощью которого научился озвучивать тексты и разместил предложение на бирже фриланса. А ещё я провожу платные курсы для тех, кто хочет экономить и накапливать свои деньги", – поделился агент платформы.

Как видим, суть подобного "бизнеса": завлекать, зомбировать, вытягивать деньги за "обучение", которое заключается в том, как разводить других людей. На уголовную статью о мошенничестве подобный "бизнес", наверное, не тянет, ведь по сути вас "обучают", да и деньги вы отдаёте добровольно. Поэтому все эти "бизнесмены" и прячутся в интернете. Чтобы определить истинные цели внезапно появившегося "благодетеля", задайте ему простой вопрос: почему он заинтересован в том, чтобы вы совершали некие действия (якобы научились чему-то) и заработали много денег, если он/она (уже обладающий этими знаниями и умениями) может сам всё заработать; в чём его интерес? Наверняка вам на это ничего не ответят, и вы сможете сделать правильный вывод.

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