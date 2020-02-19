Интервью Лаврова итальянской газете: что Россия навязывает Европе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что Кремль никогда не отказывался от идеи построения "большой Европы без разделительных линий" от Атлантики до Тихого океана с общим пространством безопасности и экономического сотрудничества.



В данном объединении Лавров пожелал увидеть Россию, Евросоюз, и их "общих соседей". Догадаться не сложно, что он имел в виду Украину, Беларусь, Молдову и страны Южного Кавказа (Грузия, Армения, Азербайджан). Российский министр подчеркнул, что Евросоюз теряет много возможностей, увязывая проблему урегулирования конфликта на востоке Украины с экономическим сотрудничеством с Россией, продолжая политику санкций.

Подготовка почвы для отмены санкций

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что интервью Сергея Лаврова – это отдельный пазл в мозаике информационной кампании Москвы, целью которой является навязать Брюсселю собственное видение развития российско-европейских отношений, политику в отношении постсоветских стран, включая Украину и повлиять на отмену санкций. В отмене антироссийских санкций заинтересованы отдельные политические и бизнес круги Европы.

Интервью с Лавровым появилось на страницах газеты La Stampa незадолго после публикации на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности скандального плана из 12 шагов по укреплению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе.

План был подготовлен при участии отставных военных, политиков, бывших чиновников и экспертов России, Украины и Запада. Некоторые положения плана перекликаются с заявлениями Сергея Лаврова. Документ предусматривает отмену антироссийских санкций по мере выполнения Минских договоренностей, обмен мнениями экспертов России, Польши, Венгрии касательно определения украинской идентичности и места нацменьшинств в Украине. Предлагается проработать возможность создания зоны свободной торговли при участии Украины, России и ЕС, урегулировать проблемные вопросы в отношениях стран Запада, сотрудничать в научной сфере в области приграничного и регионального сотрудничества, защиты окружающей среды.

Над планом работали бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, глава аналитического центра "Российский совет по международным отношениям" Андрей Кортунов, бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Александр Чалый, экс-председатель Европейского командования США генерал Филипп Бридлав. Теоретически, Россия и ЕС могли бы образовать зону свободной торговли или таможенный союз, возможно, консультативный совет безопасности при участии руководителей силовых ведомств и военных. В плане из 12 шагов заложены предпосылки подобного формата, включая проведение отдельных заседаний в Нормандском формате при участии военных из России, Украины, Франции и Германии.

Россия предлагает Западу некий компромиссный вариант мирного сосуществования и углубления сотрудничества в обмен на отмену санкций. Экономика РФ понесла немалые потери от антироссийских санкций Евросоюза. По мнению аналитика Андерса Аслунда, убытки России от действия санкций составили от 80 до 120 млрд долл. за последние пять лет. Больше всего пострадали российская металлургия, сельское хозяйство, химическая промышленность, автомобилестроение. Сергей Лавров, будучи действующим министром иностранных дел России, ненавязчиво придал официоза неформальному плану российских и западных аналитиков.

Европейское лобби

По мнению Георгия Кухалейшвили, интересы Кремля проталкивают часть европейских политиков и бизнес кругов, кому не выгодны антироссийские санкции. Неудивительно, почему идеи Сергея Лаврова относительно интеграции Евросоюза и Евразийского экономического союза опубликовали именно в итальянском издании. Италия одна из тех стран-членов Евросоюза, где бизнес понес существенные убытки от политики санкций по отношению к России. С 2013 по 2018 год товарооборот между Россией и Италией снизился с 53,8 млрд долл. до 26,9 млрд долл. В результате ответных мер Москвы доступ к российскому рынку сбыта потеряли итальянские производители продуктов питания и сельхозпродукции. Убытки итальянских производителей составили 2 млрд долл. под влиянием ограничительных мер. Не просто так Лавров предложил итальянцам попытаться обойти действие санкционного режима, создавая предприятия с производством на территории России. В РФ работает 500 итальянских фирм. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не считает санкции продуктивными.

Санкции мешают торговать с Россией предпринимателям из стран Центрально-Восточной Европы. Президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини не видят смысла в антироссийских санкциях. Президент Франции Эммануэль Макрон с лета прошлого года утверждает, что санкции не должны быть помехой для налаживания отношений с Россией в сфере безопасности и экономики, предложил строить Европу от Лиссабона до Владивостока, считает важным диалог Брюсселя с Москвой. Потери ЕС от снижения объемов экспорта составили 30 млрд евро за время действия санкций. Хотя, президент РФ Владимир Путин преувеличивает убытки для ЕС от санкций и по его мнению они составили 240 млрд долл.

Лавров не сообщил итальянским журналистам ничего принципиально нового, а скорее резюмировал идеи, которые витали в умах российских и европейских политиков до украинского кризиса. Идею большой Европы от Атлантики до Тихого океана предлагал еще экс-президент Франции Шарль Де Голль в 60-х годах. Общее экономическое пространство России и ЕС предлагал создать бывший премьер-министр Италии и экс-председатель Еврокомиссии Романо Проди. О едином пространстве безопасности от Лиссабона до Владивостока рассуждал Дмитрий Медведев, когда занимал пост президента РФ.

Удобный момент

Российское руководство перешло в наступление на фронте информационной войны в условиях глубокого кризиса в отношениях США и Евросоюза. На минувшей Мюнхенской конференции по безопасности, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложил на США ответственность за то, что они отрицают идею международного сообщества. Госсекретарь США Майк Помпео парировал и заявил, что раскола на Западе нет. Тем не менее, накопилось достаточно противоречий в трансатлантических отношениях за годы правления президента Дональда Трампа. Разногласия между США и ЕС существуют по вопросам защиты климата, ядерной сделки с Ираном, финансирования НАТО и расходов на оборону.

Вашингтону не нравится сотрудничество европейских стран с подозреваемой в шпионаже китайской компанией Huawei в части приобретения телекоммуникационного оборудования для интернет-сетей 5G. Даже Великобритания, ближайший союзник США в Европе, не собирается отказываться от контактов с китайской компанией. Сложными остаются американо-немецкие отношения из-за введения США санкций против газопровода "Северный поток-2".

Между США и ЕС существуют торговые противоречия. Похолодание в американо-французских отношениях вызвало решение президента Макрона обложить дополнительными налогами богатые высокотехнологичные кампании. Также хозяин Елисейского дворца продвигает идею реформирования ЕС, создание интегрированной европейской армии, расширении миссий по поддержанию мира в других регионах, усложнение процедуры вступления в блок. Макрон желает сократить зависимость Евросоюза от США в сфере безопасности и превратить его в самостоятельный центр силы. В условиях непростых отношений со США французский президент идет на сближение с Кремлем. Также действовал экс-президент Франции Шарль Де Голль.

С другой стороны, раскол существует среди самих европейцев. Часть стран-членов ЕС разделяет идеи Макрона, а другие – Польша, страны Балтии и Северной Европы, Румыния – продолжают полагаться на сотрудничество со США в сфере безопасности, скептически относятся к идее сближения ЕС и РФ, усиление энергетической зависимости от российского газа. США подвергли критике план 12 шагов. Председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Изингер призвал не воспринимать план серьезно. Это просто аналитическая записка, которая не имеет вышей юридической силы. Тем более, план не поддержат абсолютно все европейские страны. Без консенсуса среди всех стран-членов Евросоюза, ни о какой интеграции с Евразийским экономическим союзом не может быть и речи.

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