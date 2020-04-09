Смягчение карантина: европейский опыт и украинские реалии

Власти ряда европейских стран, где коронавирус бушует похлеще, чем в Украине, решили смягчить карантин. С первого взгляда может показаться, что они подвергают риску жизни собственных граждан. Однако, у европейцев есть на это веские причины, в которых разбирались журналисты портала "Комментарии".



Смягчение карантина в Европе: австрийский прецедент

Первой на смягчение карантина пошла Австрия. В этой тихой маленькой европейской стране коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 12,9 тыс. чел. – больше чем в 200-миллионной Бразилии или 50-миллионной Южной Корее. От болезни умерли свыше 270 австрийцев. Тем не менее, канцлер Австрии Себастьян Курц принял решение разрешить с 14 апреля работать небольшим магазинам площадью до 400 квадратных метров при соблюдении мер предосторожности. Продавцы обязаны носить маски, регулярно проводить дезинфекцию помещения спецсредствами. В магазинах не должно быть столпотворения. Кроме гастрономов и аптек, со следующей недели австрийцы смогут ходить в магазины, где продают мебель, домашнюю утварь, предметы быта, садовые принадлежности.

С середины марта в Австрии действовали жёсткие ограничительные меры, направленные на сокращение распространения вируса. Венский аэропорт насколько это было возможным сократил рейсы. Железнодорожные перевозки снизились на 70%. Регион Тироль, где больше всего заражённых, пришлось изолировать от внешнего мира. Запрещалось собираться группами более пяти человек, были закрыты школы, большая часть магазинов. Австрийцы могли выйти из дому только за продуктами и лекарствами. По информации аналитика Кристи Кнолле, министерство иностранных дел республики проводило сложную операцию по возвращению 47 тыс. австрийских путешественников, которые из-за пандемии коронавируса застряли в различных уголках мира.

Смягчение карантина в Европе: чешская толерантность

Вслед за Курцем, карантин решил смягчить премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. В Чехии коронавирусом болеют свыше 5,8 тыс. чел. COVID-19 унёс жизни 99 жителей центрально-европейской страны. Чешское правительство разрешило с 7 апреля заниматься физкультурой на открытом воздухе без масок при условии соблюдения дистанции не менее двух метров. С 9 апреля планируется открыть небольшие магазины, как например торговые точки по продаже принадлежностей для рукоделия, поделок или запчастей для велосипедов, которые для многих европейцев являются средством передвижения в городах на небольшие расстояния.

Впрочем, чехи чувствуют себя на карантине комфортнее, чем жители республик бывшего СССР. Так считает львовянка Юлия Мерунка, которая сейчас проживает в чешском городе Градеч Кралове и работает в текстильной компании Mileta. Юлия приводит Чехию в пример к всему миру в плане бережного и толерантного отношения к своим гражданам во время карантина. По её словам, в стране ввели бесплатный проезд на любом транспорте на время карантина, правительство выплатило бизнесменам порядка тысячи долларов в качестве единоразовой материальной помощи, банки предоставили отсрочку на полгода по выплате кредитов и ипотеки. По мнению Юлии, в местных магазинах нет перебоев с поставками продуктов питания, нет очередей и на все товары сделали скидки на 30% – 50%, а цены на бензин упали на 40%. Работники, которые из-за карантина не могут выйти на работу получают 80% от суммы зарплаты.

Смягчение карантина в Европе: датский прагматизм

Дальше всех пошли власти Дании, где на больничном из-за коронавируса около 5,4 тыс. жителей (умерли 218 датчан). Премьер-министр Метте Фредериксен приняла решение послабить карантин после Пасхи. Планируется открыть детсады и отправить в школу учеников младших классов, чтобы дать возможность их родителям вернуться на свои рабочие места. Однако, датчанам придётся носить маски, часто мыть руки и придерживаться других профилактических мер во избежание распространения инфекции. Датское правительство пока не спешит снимать запрет на посещение храмов, библиотек, спортзалов, торговых центров, которые будут закрыты до 10 мая.

Власти намерены понаблюдать какое-то время за ситуацией в стране в условиях ослабленного карантина и затем решить, как действовать дальше. Пока число инфицированных людей находится на контролируемом уровне и система здравоохранения королевства справляется с данной нагрузкой. Стоит отметить, что Дания была второй после Италии страной в Евросоюзе, которая ввела карантин в начале марта.

Смягчение карантина в Европе: неподъёмная ноша

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что ослабление карантина властями Австрии, Чехии и Дании – это вынужденная мера, поскольку его затягивание ставит под вопрос существование малого и среднего бизнеса, на котором держится экономика западных стран. За два дня карантина 74 тыс. австрийцев потеряли работу после закрытия магазинов, турфирм, строек. Рост экономики остановился. Австрийское правительство выделило 38 млрд евро для поддержания наиболее значимых компаний, но этих денег хватило не на всех.

Экономист аналитического центра THINK Инга Фечнер считает, что из-за карантина Австрия потеряла основной источник дохода. Доля туризма и развлекательных услуг представляет самую крупную долю в ВВП республики – 15%. По мнению эксперта, если бы карантин продлили до лета, то туристический сектор Австрии потерял бы 50% сезонного дохода. Фечнер прогнозирует, что под влиянием пандемии сократятся темпы экономического роста Австрии на полпроцента. В 2019 г. ВВП Австрии вырос на 1,6%. Член оппозиционной партии "Новая Австрия и Либеральный Форум" Джозеф Шеллхорн не представляет, чем граждане будут платить налоги.

Карантин обошёлся дорого экономикам Чехии и Дании. Властям пришлось пожертвовать 18% ВВП для борьбы с последствиями коронавируса. Антикризисный фонд Чехии – третий по величине в ЕС после Германии и Италии. Больше всего денег на преодоление последствий пандемии выделила Германия – триллион евро (28% от ВВП). Дании пришлось выделить 30 млрд евро на поддержание бизнеса и выделение займов. По данным аналитиков консалтинговой фирмы Deloitte Маджбритт Сков и Тинуса Кристенсена, свыше 40 тыс. датчан остались без работы, а доход малых и средних предприятий сократиться на 50% из-за карантина. Согласно прогнозам Центробанка Дании в 2020 г. ВВП может сократиться на 3% – 10%.

Австрия, Чехия и Дания не единственные страны-члены ЕС, которые столкнулись с негативными экономическими последствиями карантина. Скорее всего, смягчать карантин начнут другие европейские государства. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что из-за пандемии коронавируса показатели экономического роста будут худшими со времён окончания Второй Мировой войны. Ле Мер считает, что даже в годы финансово-экономического кризиса второй половины нулевых ситуация была лучше. В 2009 г. ВВП Франции вырос на 2,2%. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала пандемию коронавируса самым серьёзным кризисом за всю историю существования Евросоюза. По мнению председателя аналитического центра Ifo Клеменса Фуста, ВВП Германии потеряет от 7,25% до 20,6% в связи с закрытием предприятий на карантин.

Смягчение карантина в Европе: украинские реалии

В Украине наблюдается зеркальная ситуация. С начала недели команда президента Владимира Зеленского ужесточила карантин до 24 апреля. Запрещено находиться без маски или респиратора в компании более двух человек в общественных местах, выходить на улицу без документов, посещать любые зоны отдыха, включая парки и побережья. Работают только продуктовые магазины, аптеки, отделения почты, банки, автозаправки. Даже в очередях разрешается стоять на расстоянии не менее полутора метров. Украинцам, которые находятся в самоизоляции, запрещается выходить из дому на расстояние больше двух километров, и то по мере необходимости: купить продукты, лекарства или, если нужно, выгулять домашних животных. За нарушение карантина полагается штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн. и даже уголовная ответственность.

Если сравнивать масштабы распространения коронавируса в Европе и Украине, то данные меры могут показаться лишними. В Украине коронавирусом заразились около 1900 человек (согласно официальным данным МОЗ, – ред.), а умерли – 57 граждан. Цифры несопоставимы с потерями, которые понесли жители Австрии, Чехии и Дании. Зато экономические последствия нас ждут серьёзные. По мнению президента Европейской бизнес ассоциации Томаша Фиалы, ВВП Украины может сократиться на 5%. Тем более, не у всех украинцев есть сбережения для того, чтобы свести концы с концами в течении нескольких месяцев, далеко не у всех есть возможность работать удалённо из дому. Фиала считает, что необходимо смягчить карантин в мае-июне.

Карантин стал большой проблемой для малого и среднего бизнеса. Руководитель компании по изготовлению изделий из песчаника Stone Queen Виталий Гаина записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с призывом предложить план действий по спасению мелкого и среднего бизнеса от убытков. Гаина подчеркнул, что через месяц ему будет нечем кормить семью. Руководитель фирмы "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова считает, что из-за карантина через месяц в Киеве могут закрыться сорок ресторанов, а через полгода порядка трёх сотен заведений. Смягчение карантина или его ужесточение – это дело выбора между здоровьем и жизнью граждан и спасением экономики.





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