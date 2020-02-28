Атака на турецких военных в Сирии: геополитические последствия конфликта в Идлибе









Поздно вечером, 27 февраля колонна турецких войск подверглась авиаудару в Идлибе. Погибли 33 турецких военных. Около 50 раненных.

До конца неясно, кто стоит за атакой. Одни источники утверждают, что это дело рук сирийцев, другие – россиян, которым турки предварительно передали информацию о местах дислокации своих военных во избежание инцидентов. Россия отрицает свою ответственность и утверждает, что атака на турецкую колонну – это дело рук войск Асада.

Вооруженные силы Турции устроили ответную военную акцию: подняли авиацию, которую до этого не применяли в Сирии, ударили из всех стволов и артиллерии по 200 военным объектам сирийских военных. Погибли от 16 до свыше 300 сирийских военных, по информации из различных источников.

Советник президента Турции Месут Хакки пригрозил России военными действиями, пообещал расчленить ее изнутри при поддержке 25 млн мусульман, которые там проживают. Поддерживаемые Турцией боевики отбили у войск Асада город Саракиб. Кризис в Идлибе может выйти за пределы Сирии и грозит серьезными геополитическими последствиями.

Кризис в отношениях России и Турции

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что события в Идлибе это опосредованный вооруженный конфликт России и Турции на территории третьей страны, который перечеркивает все возможные аргументы относительно того, что между двумя странами возможен стратегический альянс. Россия и Турция также находятся по разные стороны окопов в Ливии, поддерживая разные стороны конфликта. Разногласия по Сирии оказались сильнее общих энергетических интересов, включая поставки российского природного газа в Европу по газопроводу "Турецкий поток", строительство "Росатомом" атомной электростанции на территории Турции, а также поставок российских противоракетных комплексов С-400 и непростые отношения с Западом.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, его российский коллега Владимир Путин по-разному видят будущее провинции Идлиб. Эрдоган заинтересован объединить приграничную область с зоной безопасности на северо-востоке Сирии, которую ранее оккупировали турецкие военные и использовать эти земли для размещения сирийских беженцев. Турки не желают прихода войск Асада в Идлиб, поскольку это приведет к новым волнам беженцев в сторону турецких границ.

Идлиб является объектом политики пантюркизма и паносманизма Турции, которая заключается в укреплении влияния республики в регионах, где проживают тюркоязычные народы, или которые ранее входили в состав Османской империи. Сирийская провинция некогда входила в состав османского вилайета Алеппо. Там проживают туркоманы, оппозиционно настроенные к режиму Асада. Эрдоган решил на фоне сирийского конфликта взять территорию под свой контроль. Контроль над частью территории Сирии нужен Турции для того, чтобы в дальнейшем настаивать на предоставлении широкой автономии сирийским туркоманам в постконфликтной Сирии.

Изначально Россия шла на уступки Турции. На встречах в Астане (нынешний Нур-Султан) и Сочи в 2017-2018 гг. Путин и Эрдоган договорились о размещении турецких военных в Идлибе для разоружения и разъединения отрядов сирийской оппозиции от радикальных исламистов. Однако, турки вооружили до зубов противников Асада, передали им военную технику, подготовили для сопротивления сирийской армии. Президенты РФ и Турции неоднократно обсуждали проблему Идлиба, но ни к какому решению прийти не смогли.

Россия находится в Сирии под предлогом борьбы с терроризмом и оказывает помощь Асаду в собирании сирийских земель, которые контролировали оппозиционеры. Потому, в Кремле приняли решение выдавить турецких военных из Идлиба силовыми методами, в надежде на то, что Эрдоган уступит, чтобы не портить отношения с РФ в других сферах. Однако, турецкий президент оказался крепким орешком.

По мнению Кухалейшвили, текущий кризис еще хуже, чем похолодание в отношениях между Россией и Турцией в конце 2015 года, когда турки сбили российский бомбардировщик, который нарушил воздушное пространство их страны. Тогда Россия ввела эмбарго на поставку продукции из Турции и запретила российским гражданам посещать турецкие курорты.

Сейчас наблюдается зеркальная ситуация, только количество жертв значительно больше. Турецкие власти могут перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России (до этого дело пока не дошло, поскольку два российских фрегата пересекли проливы 28 февраля), заморозить поставки российского природного газа по Турецкому потоку, строительство атомной электростанции, свернуть военно-техническое сотрудничество.

Фактор НАТО

Георгий Кухалейшвили полагает, что даже если турецкие военные устроят полномасштабное наступление на позиции войск Асада, Россия не рискнет в открытую вмешаться в конфликт. Прежде всего, из-за совместного газопровода "Турецкий поток". Россию сдерживает членство Турции в НАТО. После авиаудара по турецким военным в Идлибе, министр обороны Турции Хулуси Акар созвонился с главой Пентагона Марком Эспером. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ и Турцию прекратить атаки на турецких военных, а посол США в Североатлантическом альянсе Кэй Хатчисон не исключает возможность применения ст. 5 устава НАТО, о том, что в случае атаки на участника, другие страны-члены должны оказать ему коллективную помощь в ее отражении. Другой вопрос, что не было акта внешней агрессии на территории Турции.

Тем не менее, к войне со страной-членом НАТО Россия не готова. Без военной помощи со стороны России, вторая по численности в НАТО турецкая полумиллионная армия, обладающая всеми видами современных вооружений кроме ядерного оружия, превратит в пепел территорию Сирии. До вмешательства РФ в вооруженный конфликт в Сирии, сирийские военные четыре года без особых успехов противостояли повстанцам разношерстной оппозиции и боевикам ИГИЛ. Противники Асада контролировали даже пригороды Дамаска. Вряд ли конфронтация с турецкой армией по зубам сирийским военным.

Эрдоган пытается использовать атаку на турецких военных в Идлибе как повод для втягивания НАТО в вооруженный конфликт в Сирии. Для этого он дал команду не препятствовать сирийским беженцам добираться в европейские страны. К границам Греции уже прибыли 300 сирийцев. До недавнего времени Турция соблюдала договоренности с ЕС в сфере преодоления миграционного кризиса и содержала на своей территории около 4 млн беженцев. Турки дают понять европейским странам-членам НАТО, что если они не помогут выбить войска Асада из Идлиба, то десятки тысяч беженцев отправятся к ним. Турецкие власти просят американцев создать бесполетную зону над территорией Идлиба, чтобы предотвратить авиаудары в будущем.

Выгоды США и Украины

Американский аналитик Том Роган считает, что США могут использовать кризис в Идлибе для налаживания отношений с Турцией. Недаром, американский посол в НАТО Кэй Хатчисон подчеркнула, что после авиаудара турки поймут, что из себя представляет Россия, и кто надежный партнер. С приходом к власти Эрдогана, отношения Турции и США постепенно ухудшались. Эрдоган всячески пытается вытеснить американские интересы из Ближнего Востока, превратить Турцию в регионального лидера. Турки блокируют использование американцами авиабазы Инджирлик, закупили у России противоракетные комплексы, которые не соответствуют стандартам НАТО, заигрывают с исламскими экстремистами.

Том Роган полагает, что США должны разместить противоракетные комплексы "Пэтриот" на границе Турции и Сирии, оказать турецким военным поддержку разведданными в Идлибе, убедить Евросоюз ввести жесткие санкции против Сирии, чтобы уничтожить экономику режима Асада.

США могли бы пойти еще дальше и обеспечить турецким сухопутным войскам прикрытие с воздуха, чтобы уничтожить сирийские войска вблизи Асада, заставить Россию и Иран соблюдать красные линии и не нарушать безопасность американских военных и их союзников на Ближнем Востоке. Существуют все основания для гуманитарной интервенции НАТО в Идлибе, поскольку под бомбежками воздушно-космических войск РФ гибнут сотни мирных жителей.

Взамен, за такую услугу США могут потребовать от Турции передать им для исследования ранее отгруженные Россией компоненты комплексов С-400, не мешать использовать свои военные аэродромы в военных целях и вернуться к союзническим обязательствам по НАТО. Другой вопрос, хватит ли администрации Трампа пойти на такой рисковый шаг накануне президентских выборов. Американский президент выступает против втягивания в новые вооруженные конфликты, и сократил военное присутствие в Сирии, считая, что угрозы со стороны ИГИЛ больше нет.

Конфликт Турции и России выгоден Украине. Украинские власти уже выразили поддержку Турции. Фактически, украинские военные на Донбассе и турецкие военные в Идлибе находятся в похожей ситуации и подвергаются систематическим обстрелам со стороны российских войск и их союзников. Украине выгодно, чтобы страны-члены НАТО и Турция ввели против России новые санкции.

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