Поправки в конституцию России: последствия для Украины

В понедельник, 16 марта, Конституционный суд РФ одобрил законопроект о поправках в основной закон, которые ранее приняли депутаты обеих палат российского парламента. Поправки вступят в силу, если их одобрит большинство российских граждан на референдуме 22 апреля.



Обоснование внешней экспансии

С точки зрения политолога-международника Георгия Кухалейшвили, среди нововведений в Конституции РФ есть достаточно опасных положений для международной безопасности. Поправки предусматривают закрепление приоритета Конституции РФ над межгосударственными договорами. Россия может не исполнять решения международных органов на основании международных договоров, противоречащих Конституции. Бывший депутат Госсобрания Якутии Сулустаана Мыраан, которая ушла в отставку в знак протеста против изменений в основной закон, считает, что российские власти пошли на такой шаг, чтобы перестраховаться, на случай если будет доказана ответственность российских военных за сбитый малазийского Боинга из зенитно-ракетного комплекса "Бук" над Донецкой областью в 2014 году. Данная трагедия унесла жизни 298 пассажиров и членов экипажа.

Мыраан не может найти других объяснений почему поправки к конституции принимались настолько поспешно, без детального изучения. Конституционный суд РФ принял решение через неделю, после того как окружной суд Гааги начал 9 марта начался процесс по делу о сбитом Боинге, где среди погибших было достаточно голландцев. В зале заседания присутствовали 80 родственников погибших, которые намерены добиваться компенсации. Россия хочет уйти от ответственности. Ведь если будет доказано, что самолет сбили из российского зенитно-российского комплекса, тогда многолетняя аргументация Кремля о том, что российских войск на Донбассе якобы нет, рухнет как карточный домик.

То же самое касается и дела Украины и России в Морском арбитражном трибунале ООН. Недавно данный орган согласился рассматривать незаконную разработку украинских газоконденсатных месторождений в Азово-Черноморской акватории, кражу украинских буровых установок и нанесение вреда экологической системе акватории после аннексии Россией полуострова Крым, но воздержался рассматривать вопрос о том, кому принадлежат прилегающие воды. Поправки в Конституцию РФ нужны Кремлю, чтобы игнорировать всякие решения, касающиеся вопроса возвращения Украине под контроль Крыма и его акватории. Морском арбитражном трибунале ООН использует в своей деятельности Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г., участниками которой являются Россия и Украина.

По мнению политолога-международника Георгия Кухалейшвили, поправки в Конституцию завуалировано оправдывают аннексию территорий других стран. Предлагается увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет беспрерывного проживания в России, за исключением государств или территорий, принятых в ее состав. Такими территориями российские власти считают аннексированный украинский Крым, Южно-Курильские острова, которыедо 1945 года принадлежали Японии. В поправках к Конституции в Кремле намекают на возможное расширение РФ в будущем. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин полагает, что с помощью поправок в Конституцию российские власти пытаются легализировать аннексию Крыма и создать условия для дальнейшего расширения "русского мира". По крайней мере, сейчас в Москве настаивают на большей интеграции России и Белоруссии в налоговой, экономической, политической сфере на основании Договора о Союзном государстве 1999 года.

Противоречивым является новое положение о том, что Россия принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства. Таким образом, Россия пытается обосновать свое вмешательство без разрешения Совета безопасности ООН в вооруженных конфликтах на территории других стран, включая Сирию, Ливию и срежиссированный в Кремле кризис на востоке Украины.

В основной закон предлагается ввести нормы о том, что Россия является правопреемником по отношению к активам и обязательствам СССР за ее пределами, что она чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, поддерживает соотечественников, проживающих за рубежом, и защищает их интересы ради сохранения идентичности. Климкин считает, что Россия закладывает основания для того, чтобы сохранить Донбасс под своим контролем и попытаться оторвать от Украины территории на юге и востоке.

По сути, Россия собирается оправдывать с помощью основного закона вмешательство во внутренние дела соседних государств, прежде всего Украины, где проживает достаточно этнических русских, есть объекты инфраструктуры, построенные в годы СССР, а также альтернативное понимание истории, которое отличается от точки зрения российских и советских ученых.

Фактически, Россия пытается обосновать в своей Конституции свои претензии на все постсоветское пространство будет опираться на новые нормы для применения военной силы или мер экономического давления на соседние государства в условиях пассивности Запада, который не ужесточает антироссийские санкции. Публицист Виталий Портников считает, что с помощью поправок в Конституцию российские власти запрограммировали конфликт между РФ и Украиной на продолжительное время, закрепили его в своем правовом пространстве.

Внутренний аспект

Отдельные поправки в Конституцию РФ рассчитаны на укрепление вертикали власти в России и укрепление политического веса Владимира Путина. Президент сможет усилить контроль над силовыми ведомствами. Согласно поправкам, он будет не предлагать парламенту кандидатуры генпрокурора и глав силовых ведомств, а назначать их по согласованию с законодателями. Взамен парламент получает более широкие полномочия по утверждению кандидатуры премьер-министра и министров, не связанных с силовым блоком. Новая редакция конституции предоставляет русским статус государствообразующего народа, признает особую роль русского языка.

По мнению бывшего депутата Госсобрания Якутии Сулустааны Мыраан из партии "Справедливая Россия", эти положения ущемляет права других народов РФ, которые также являются государствообразующими, а в России будут вводить тоталитарное правление, поскольку предложенные поправки в Конституцию устраняют четкое разделение властей. Допускается возможность создания новых административных образований – федеральных территорий. Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что это позволит Москве ограничить самостоятельность субъектов федерации. Москва сможет поставить над национальными республиками еще один уровень руководства помимо полномочных представителей президента в федеральных округах, куда уже включены субъекты федерации. Складывается впечатление, что все эти нововведения нужны Путину для того, чтобы своевременно и жестко подавлять малейшую активность оппозиции, центробежные тенденции в регионах.

Конституционный суд одобрил предложение 83-летнего депутата и бывшего советского космонавта Валентины Терешковой от партии "Единая Россия" "обнулить" президентские сроки Владимира Путина и дать ему возможность снова переизбираться. Согласно поправкам, президентский срок для одного лица ограничивается двумя сроками. В нынешней редакции Основного закона президент может избираться не более двух сроков подряд, а значит, имеет право баллотироваться через определенный промежуток времени.

Так, собственно, Путин и поступил в 2012 году, когда его снова избрали президентом после каденции Дмитрия Медведева. Путин сможет снова избираться на пост президента два срока подряд и находится у власти до 2036 года, когда ему будет 83 года. Высокопоставленным чиновникам запрещается иметь двойное гражданство. Георгий Кухалейшвили считает, что вкупе с увеличением ценза оседлости, данные положения исключают возможность участия в президентских выборах кандидатов от оппозиции, политических диссидентов, которые могут проживать заграницей.

В конституции РФ даже планируют закрепить норму о том, что минимальная зарплата в России не должна быть ниже прожиточного минимума. Это сделано намеренно для того, чтобы создать впечатление в российском обществе, что власть работает над преодолением кризисных явлений в экономике. По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, в 2020 году в России остановится экономический рост, инфляция вырастит до 6%, появится дефицит бюджета на уровне 3 млрд рублей. Глава люксембургского отделения консалтинговой фиомы KRK Group Никита Рябинин считает, что в России следует ожидать роста цен на электронику, машины, импортное продовольствие, одежду, обувь и, возможно, лекарства.

Экономист-международник Артем Панасюк считает, что социально-экономическая ситуация в России ухудшается из-за резкого снижения цен на нефть из-за пандемии коронавируса. Из-за распространения вируса сократились потоки перемещения людей и соответственно расход авиатоплива, других видов горючего. Также Саудовская Аравия увеличила объемы добычи нефти из-за того, что не удалось достигнуть договоренностей с Россией по поводу ограничения добычи ради стабилизации цен на мировом рынке черного золота.

Позиция россиян

Реакция российского общества на фактическую узурпацию власти Путиным достаточно вялая. В Москве, Санкт-Петербурге, Элисте, Хабаровске, Иркутске и ряде других населенных пунктов состоялись одиночные пикеты и митинги против внесения изменений в Конституцию. Собралось от нескольких десятков, до нескольких сотен человек. На митинг в Хабаровске пришли 400 человек, а на митинг у памятника князю Владимиру в Москве – 50 человек. Митинг "Похороны Конституции" закончился задержанием 25 человек. Сто двадцать представителей интеллигенции России выразили свой протест против поправок Конституции в коллективном заявлении. Старейшины тейпа Гагиевых в Ингушетии отказались поддержать изменения в основной закон. Региональные парламенты поддержали конституционную реформу.

Такая реакция говорит о том, что в России нет влиятельной и действенной оппозиции режиму Путина ни среди политических сил, ни внутри госаппарата. Из членов Сената против поправок в Конституцию проголосовал только Вячеслав Мархаев от КПРФ из Иркутской области. Перспективы массовых акций протеста сомнительны даже если результаты референдума будут фальсифицированы. У российских силовиков есть весьма успешный опыт подавления массовых акций протеста.

Летом-осенью 2018 года в России проходили протесты против повышения пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет, а для мужчин с 60 до 65 лет. Путину пришлось предложить другую возрастную планку пенсионного возраста – женщинам с 60 лет, а мужчинам с 65. Также в июле-августе Москва была охвачена акциями протеста студентов из-за того, что избирательная комиссия не допустила независимых кандидатов для участия в выборах в Московскую городскую думу. Правоохранители задержали свыше 2,5 тыс. человек.

Впрочем, не исключено, что Кремль может обойтись и без фальсификаций. По данным аналитического центра "Институт социального маркетинга", проголосовать за Путина на президентских выборах в 2024 году готовы 57% россиян. У Путина есть свой железобетонный электорат среди силовиков, бюджетников, старшего поколения россиян, ностальгирующих по советским временам, которые чтят власть жесткой руки и видят в нем политическую реинкарнацию генсека СССР Иосифа Сталина. Путин сумел сгладить градус недовольства властью путем замены Дмитрия Медведева на Михаила Мишустина на посту председателя правительства, изменения состава Кабмина. Российская власть создает видимость активной деятельности, инициировала ряд реформ в социальной сфере, продлила программы помощи многодетным семьям, предоставления бесплатного питания школьникам. Видимо, российское общество довольствуется костью, которую ему бросили из Кремля и опасается политического кризиса как в Украине, Сирии или Ливии.

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