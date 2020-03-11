Супервторник-2: чего ждать Украине от кандидатов в президенты США





В прошлый вторник, 3 марта, Байден победил в 10 в 14 штатах США, где проходили праймериз Республиканской и Демократической партии ("супервторник"), а в феврале – в штате Южная Каролина. После убедительных побед на праймериз в штатах Айова, Нью-Гемпшир, Невада в феврале, демократический социалист Берни Сандерс уступил пальму первенства Байдену. Фаворитом среди республиканцев остается действующий президент Дональд Трамп. Другие кандидаты от Республиканской партии Уильям Уэлд, Джо Уолш, Роки де ла Фуенте не сумели составить конкуренцию действующему президенту.



Президентские выборы в США проходят по двуступенчатой системе, когда главу государства выбирает население и коллегия выборщиков каждого штата. Чаще всего голоса выборщиков отдаются тому кандидату, за которого проголосовало больше всего жителей штата. В буквальном смысле, побеждает тот кандидат, за которого больше всего проголосовало штатов, а не американских граждан. Результаты праймериз обозначили тенденцию, которая вероятнее всего будет характерна на протяжении всей предвыборной гонки: борьба за первенство двух кандидатов-демократов Байдена и Сандерса и их конкуренция с республиканцем Трампом. Победителем президентских выборов, очевидно, станет один из них. У каждого из кандидатов свое видение политики США по отношению к Украине.

Сходства и отличия

Еще в феврале, многие списывали Байдена со счетов. Супервторник действительно стал моментом славы для бывшего вице-президента времен правления Обамы, которого нынешний хозяин Овального кабинета презрительно называл Сонным Джо. Даже отказавшиеся продолжать участвовать в предвыборной гонке от Демократической партии миллиардер Майкл Блумберг, который потратил 700 млн долл. на свою кампанию, и бывший мэр города Саунт-Бент нетрадиционной ориентации Пит Буттиджич, выразили поддержку Байдену.

Байден является наиболее квалифицированным кандидатом среди демократов. В 1973 году он стал самым молодым сенатором. За все время политической карьеры, он трижды возглавлял комитет по международным отношениям в Сенате США и обладает знаниями в сфере внешней политики на уровне эксперта. После завершения каденции вице-президента в 2017 году, Байден вел лекции по дипломатии в Университете Пенсильвании. По неофициальной информации, в начале президентского срока Трампа, с Байденом советовался даже сам вице-президент Майк Пенс по вопросам внешней политики. У Байдена обширные связи с лидерами и авторитетными политиками разных стран. Бытует мнение, что с ним советовались лидеры арабских государств, как правильно наладить мосты с администрацией Трампа.

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что, несмотря на жесткое противостояние Трампа и Байдена в предвыборной гонке и разные подходы во внутренней политике, включая налогообложение, в их внешнеполитических приоритетах можно найти много общего. Байден выступает за вывод американских военных из Афганистана и переговоры с исламистским движением "Талибан", а значит намерен продолжить курс президента Трампа.

На прошлой неделе американцы заключили мирный договор с талибами и договорились о постепенном выводе контингента вооруженных сил США из Афганистана, о начале общенационального диалога между сторонами конфликта. По мнению эксперта, Байден, как и Трамп, выступает за укрепление альянса США и Израиля, он не рассматривает Северную Корею как угрозу для национальной безопасности США. Даже идею строительства стены на границе с Мексикой для противодействия нелегалам, Байден отстаивал раньше Трампа. В 2006 году сенатор Байден проголосовал за выделение средств на строительство забора на границе с Мексикой длиною в семьсот миль. Однако, об этом благополучно забыли, судя по тому, что на праймериз Байдена в основном поддержали афроамериканцы и граждане латиноамериканского происхождения.

В тоже время, между Трампом и Байденом существуют разногласия по ряду вопросов. По мнению Георгия Кухалейшвили, в отличие от Трампа, Байден сторонник укрепления трансатлантических отношений и будет пытаться наладить испорченные Трампом отношения с европейскими союзниками по НАТО, прежде всего Германией и Францией. В отличие от Трампа, Байден не считает Североатлантический альянс неэффективной организацией. В отличие от Трампа, который решил сократить присутствие американских военных в Африке, Байден сторонник сохранения военного присутствия США в ключевых точках земного шара, хотя бы спецназовцев. Демократ выступает за восстановление участия США в ядерной сделке с Ираном.

Байден попытается убедить президента Ирана Хасана Роухани вернуться к соблюдению ее условий, вероятно, отменит санкции, которые ввел Трамп. Кандидат в президенты выступает за участие США в проектах по содействию развития свободной торговли времен Обамы: в соглашении о Транс-Тихоокеанском партнерстве, которое денонсировали при Трампе, и в соглашении о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, которое отказался подписать действующий президент.

Однако, как полагает экономист-международник Артем Панасюк, отказ от политики изоляционизма и протекционизма в международной торговле идет в разрез с интересами американских металлургических предприятий и автомобилестроительной отрасли. Эксперт допускает, что Байден может отменить высокие пошлины на сталь и алюминий для Китая, Турции, Бразилии, Аргентины и Евросоюза. Панасюк считает, что при Байдене американцам придется раскошелиться и на НАТО. Ведь причиной ухудшения отношений между Америкой и Европой стало именно требование Трампа от всех участников альянса вкладывать больше денег в бюджет организации и увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП.

Американский политический аналитик Алекс Вард допускает, что Байден может пойти еще дальше и смягчить курс по отношению к Китаю и отказаться от торговой войны. По мнению эксперта, такой сценарий выгоден для инвестиционной и консалтинговой фирмы Rosemont Seneca его сына Хантера Байдена, которая заключила с Банком Китая контракты на миллиард долларов, основала фонд Bohai Harvest.

Артем Панасюк не исключает, что Байден может ускорить процесс нормализации отношений США и Китая, отменить оставшиеся пошлины на китайские товары, закрыть глаза на нежелание Пекина внести изменения в китайское законодательство и отказаться от субсидирования госкорпораций, которые создают нежелательную конкуренцию американским компаниям.

Первую часть торговой сделки США и Китая подписали в Вашингтоне 15 января, согласно которой американцы отменили часть пошлин на китайские товары в обмен на согласие китайцев покупать больше американской продукции.

Что касается Сандерса, то он не согласен с внешнеполитическими приоритетами Байдена и Трампа. Сторонник скандинавской модели социализма и пацифизма уверен, что США должны отказаться от использования военной силы в международных отношениях и отказаться от амбиций мирового лидера. Сандерс выступает за сокращение военного присутствия США за границей, финансовой помощи другим странам, за признание амбиций Ирана на доминирование на Ближнем Востоке, всеобщий отказ от ядерного оружия. В отличие от Байдена, Сандерс считает, что США должны даже сократить свое участие в борьбе с международным терроризмом, а роль первой скрипки в урегулировании сирийского конфликта должны выполнять ближневосточные страны.

Последствия для Украины

Приход к власти в США Байдена сулит неоднозначными последствиями для Украины. С одной стороны, бывший вице-президент занимает жесткую позицию по отношению к России и выступает за то, чтобы антироссийские санкции действовали до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности. С другой стороны, политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что Байден может держаться в дистанции от Украины из-за негативного шлейфа вокруг расследования командой Трампа деятельности его сына во время работы в газодобывающей компании Буризма Николая Злочевского. Хантера Байдена подозревают в участии в коррупционной деятельности. Когда он был членом правления "Буризмы" на счета его компаний в США переводились крупные суммы денег.

Плюс ко всему, президент Украины Владимир Зеленский согласился посодействовать Трампу в данном расследовании. Повторяется ситуация 2016 года, когда на тот момент президент Украины Петр Порошенко поддерживал кандидата в президенты США Хиллари Клинтон – основного оппонента Трампа. Такие скандалы портят климат двусторонних отношений. Также Байдена, как и Трампа настораживает проблема коррупции в Украине и когда он находился в должности вице-президента, США не предоставили Украине летальное оружие. Какого-то серьезного прорыва в американо-украинских отношениях в случае прихода Байдена может не произойти.

Сандерс может еще больше изолироваться от украинского вопроса. Экономист-международник Артем Панасюк считает, что если Сандерс станет следующим президентом США, то Украине не стоит рассчитывать на американскую военную и финансовую помощь. Данный политик хоть и осуждает агрессию России на востоке Украины, поддерживает антироссийские санкции, но не станет вмешиваться в урегулирование вооруженных конфликтов, которые не затрагивают национальную безопасность США. Сандерс скорее направит средства на социальную поддержку ветеранов, финансирование учебных заведений, развитие зеленой энергетики, чем на укрепление обороноспособности Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!