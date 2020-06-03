Беспорядки в США: как расовые комплексы американцев играют против Трампа

Неумышленное убийство 25 мая офицером полиции Миннеаполиса Дереком Шовином 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста спровоцировало волну насилия и беспорядков в США. Афроамериканцы и поборники прав чернокожих вышли "отстаивать справедливость" на улицы. В 40 американских городах, включая столицу Вашингтон, ввели комендантский час. Миннеаполис выглядит как после войны: горящие здания, разбитые витрины магазинов, ожесточённые столкновения гражданских и полиции. Уже неделю улицам города снуют мародёры.



В городе Сент-Луисе участники беспорядков подстрелили четверых полицейских, а в Нью-Йорке неизвестный на машине сбил копа. На Манхеттене протестующие грабят магазины. Полиция не в состоянии совладать с народным гневом в 15 штатах. Шестнадцать тысяч служащих Национальной гвардии направлены им на помощь. С момента начала беспорядков, задержаны свыше 1,3 тыс. человек. Беспорядки в США зиждутся на расовых комплексах американского общества, а их последствия стоят репутации хозяина Овального кабинета накануне выборов.

Беспорядки в США: преступление и наказание

Протестующие и ряд СМИ утверждают, что Флойда убили сознательно, на почве расовой нетерпимости. Тот якобы задохнулся, лёжа на асфальте от того, что полицейский Дерек Шовин прижал его шею коленом. Если обратить внимание на детали инцидента и записи видеокамер, то в этом случае сложно делать однозначные выводы. Наряд полиции вызвал хозяин магазина, где афроамериканец купил сигареты и расплатился фальшивой двадцатидолларовой купюрой. Флойд крайне нехотя покинул свой автомобиль, несмотря на требования правоохранителя. Кадры, предшествующие тому, как мужчина оказался на асфальте с навалившимися на него полицейскими, почему-то вырезали.

Местные СМИ, со слов очевидцев, сообщают, что афроамериканца повалили на землю полицейские. Стражи правопорядка говорят о том, что Флойд оказал им сопротивление, когда его сажали в полицейскую машину. Стоит отметить, что Шовин однозначно превысил служебные полномочия и не отреагировал на мольбы задержанного отпустить, поскольку он задыхался. Полицейских из того наряда уволили, Шовин находится за решёткой, а расследованием преступления занимается ФБР. Однако, всё вышеперечисленное не даёт никакого права гражданам нарушать правопорядок и устраивать погромы по всей стране и грабить магазины.

Беспорядки в США: расовые комплексы американцев

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что инцидент со смертью Флойда разворошил старую рану на теле американского общества – проблему расовой дискриминации.

"Представители американской общественности проводят аналогии с протестами 60-х, когда чернокожие боролись за отмену сегрегации и уравнение в правах всех граждан США. Одной из трагичных страниц истории США и символом расовой дискриминации стало "Кровавое воскресенье" 7 марта 1965 г., когда по распоряжению губернатора штата Алабама Джорджа Уоллеса, сотрудники полиции дубинками и слезоточивым газом разогнали марш от Сельмы до Монтгомери сторонников предоставления афроамериканцам равных избирательных прав с белыми. Из 500 участников акции 50 человек получили ранения. Два дня спустя группа местных жителей убила белого священника из Бостона, который приехал поддержать афроамериканцев", - напомнил эксперт.

По мнению Кухалейшвили, с тех пор применение силы со стороны белых полицейских по отношению чёрным гражданам вызывает у поборников прав человека ассоциации с проявлением расизма. Инциденты, подобные событиям в Миннеаполисе, неоднократно имели место в США. В апреле 2015 погромы охватили Балтимор после гибели 25-летнего афроамериканца Фредди Грэя, у которого были проблемы с наркотиками и за которым числились правонарушения. Шестеро полицейских задержали его с холодным оружием в одном из неблагополучных районов города при попытке скрыться. Парня избили дубинками и везли в наручниках в микроавтобусе не пристёгнутым. От агрессивной езды шофера, задержанный получил многочисленные повреждения позвонков, впал в кому и умер. Тогда протесты охватили не только Балтимор, но Нью-Йорк, Бостон, Денвер, Сиэтл, округ Колумбию, Цинциннати, Миннеаполис, Филадельфию. В итоге полиция задержала сотню протестующих.

В ноябре 2014 г. в Кливленде 26-летний полицейский Тимоти Ломанн застрелил 12-летнего афроамериканского мальчика Тамира Райса, который держал в руках муляж автомата. В 2008 г. полицейский застрелил 22-летнего Оскара Гранта в Северной Калифорнии. Во время задержания ему также, как и Флойду, сдавливали шею коленом.

По наблюдениям аналитика Тодда Бира, среди людей, убитых полицией с 2015 по 2019 год, афроамериканцы составляют 26,4%, находясь на втором месте после белых (50,3%). Эксперт говорит: если учитывать, что чёрные составляют 12% населения США, то их убивают чаще, чем представителей других рас. Другой вопрос, что афроамериканцы совершают больше убийств, ограблений, поножовщины, чем другие группы населения Штатов, по данным ФБР.

Превышение полномочий со стороны полиции есть в любом государстве, даже в тех странах, где никогда не было разделений по расовому признаку, в том числе в Украине. Недавнее изнасилование и побои 26-летней девушки, причинение телесных повреждений её мужу сотрудниками украинской полиции в городе Кагарлык просто несопоставимо по своей изощрённости и жестокости с инцидентом в Миннеаполисе. Тем не менее, массовых беспорядков в нашей стране не было. Американское общество болезненно реагирует на убийства одной расы представителями другой расы, поскольку комплексы на почве ущемления и дискриминации до сих пор живы среди афроамериканцев.

Беспорядки в США: отпечаток коронавируса

Смерть Флойда стала катализатором недовольства американцев, которые пошли вымещать свой гнев на витринах магазинов и полицейских. Несомненно, определённое влияние на массовость беспорядков и их размах оказала пандемия коронавируса. Эксперт по вопросам интернет культуры и пропаганды Эмма Грей Эллис полагает, что в американском обществе вырос градус протестных настроений в условиях карантина.

"Многие американцы обеспокоены негативными экономическими последствиями для страны вследствие социального дистанцирования. В апреле в разных американских штатах проходили акции демонстрации и флешмобы, участники которых доносили мысль об отсутствии смысла в карантине, о том, что чувство страха опаснее коронавируса, требовали от местных властей отменить ограничения, разрешить посещать общественные места", - говорит эксперт.

В США смягчили карантин, разрешили гражданам посещать храмы, спортзалы, ходить в кино, при условии социального дистанцирования, но легче от этого американцам не стало. По информации аналитика Доминика Руше, количество безработных американцев выросло до 39 млн.

"В основном это работники общепита, магазинов и прочие синие воротнички, которые остались не у дел из-за угрозы распространения вируса, - отмечает аналитик. - Сейчас США занимает первое место в мире по количеству зараженных (свыше 1,8 млн чел.). Все эти люди обеспокоены своим социально-экономическим положением, испытывают неуверенность в завтрашнем дне. Экономический бум в США резко сменил кризис, который американцы не видали со времён Великой депрессии".

Несмотря на меры Белого Дома, меньше зараженных в стране не становится. Только за 1 июня в США зарегистрировано 2151 случай заражения COVID-19 (умерли за сутки 65 человек).

Ну а пока население страны переживает непростые времена, администрация Трампа тратит деньги на проекты, не имеющие экономической целесообразности. В конце мая с космодрома на мысе Канаверал NASA осуществила запуск ракеты с космическим кораблём Crew Dragon, разработанные миллиардером Илоном Маском, на Международную космическую станцию. Полёт в космос астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена ознаменовал возвращение США к космической гонке, продемонстрировал независимость от России в сфере освоения космоса, но обошёлся в огромные суммы денег, которые могли быть потрачены на более полезные цели в условиях карантина.

Беспорядки в США: пятно на репутации Трампа

Инцидент в Миннеаполисе может оставить пятно на репутации президента США Дональда Трампа накануне президентских выборов. По мнению политолога-международника Георгия Кухалейшвили, гнев населения в адрес полиции, жертвами которой становятся афроамериканцы, ретранслируется на президента Трампа. Американские полицейские в своей массе голосуют на выборах за республиканцев. Убийство Флойда создаёт благоприятные условия Демократической партии для дискредитации Трампа и наработки рейтингов за пять месяцев до президентских выборов.

"Противники Трампа нередко обвиняют его в расизме и сочувствии ультраправым. Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп сделал одним из ключевых элементов своей программы борьбу с нелегалами и ограничение миграции для того, чтобы найти поддержку среди жителей южных штатов, в том числе праворадикалов. До президентства Трамп жил в южном штате Флорида, который в годы Гражданской войны 1861-65 годов был в составе сепаратистского образования Конфедерации Южных Штатов, где белые плантаторы использовали труд чернокожих рабов", - напомнил Кухалейшвили.

Хоть в США уже нет политики сегрегации и практикуется расовое равенство, в стране действуют более полутора тысяч малочисленных экстремистских группировок потомков плантаторов Юга. Наиболее известная организация Ку-Клукс-Клан, членами которой являются около восьми тысяч человек. Американского президента обвиняли в расизме и шовинизме из-за достаточно пассивной реакции на инцидент в городе Шарлотсвилл в августе 2017 года, где произошли столкновения между ультраправыми и митингующими в поддержку сноса памятника генералу Роберту Ли, одному из видных южан в годы Гражданской войны.

Трамп призывает местные власти взять ситуацию под контроль и рассматривает возможность применения вооруженных сил для восстановления власти закона. Если ему придётся применить силу для наведения порядка и будут новые жертвы от рук правоохранителей и военных, то это похоронит его предвыборные рейтинги. По данным социологического исследования сайта 270towin.com, кандидат на пост президента Джо Байден на 10% опережает Трампа и рассчитывает на поддержку 272 выборщиков. В штате Миннесота, где находится Миннеаполис, большинство населения тяготеет поддержать Байдена на президентских выборах в ноябре. Смерть Флойда вместе с негативными последствиями коронавируса для США может поставить под сомнение шансы Трампа на безоговорочное переизбрание на второй срок. За президентское кресло придётся побороться и отвлечь внимание американского общества от трагедии в Миннеаполисе новыми социальными льготами и преференциями, победами на международной арене.

Как ранее писали "Комментарии", в ходе сегодняшних протестов на месте перестрелок в США нашли еще несколько трупов.

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