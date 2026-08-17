Как технологический след связывает Parimatch, Parik24 и GorillaBet в одну экосистему

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В Украине, несмотря на войну и усиление финансового контроля, продолжают работать нелегальные игровые ресурсы.

В частности, Parik24 не имеет украинской лицензии, но, по данным журналистского исследования, ориентируется на украинских пользователей, использует зеркала и принимает P2P-платежи.

Журналистка Катерина Котенкова обратила внимание на технические совпадения Parik24 с решениями, которые использовались в экосистеме Parimatch. Об этом она рассказала на Ютуб-канале "Знай.ua" .

"Мы не утверждаем, что это одна компания. Но когда нелегальный ресурс, ориентированный на украинцев, демонстрирует значительное техническое сходство с платформой, связанной с экосистемой Parimatch, это вопрос, нуждающийся в проверке", — отмечает Котенкова.

Отдельные вопросы, по ее словам, возникают и по P2P-платежам, когда средства засчитываются через переводы на банковские карты физических лиц.

"Для игрока все выглядит просто: нажал кнопку, получил номер карты, перевел деньги – баланс пополнился. Но кто получил это перевод? Куда деньги пошли дальше? Уплатили ли с них налоги?" — говорит журналистка.

По ее словам, технические совпадения с решениями GR8 Tech исследователи обнаружили на сайте легального оператора GorillaBet. Это само по себе не доказывает его связь с Parimatch, поскольку GR8 Tech является технологическим поставщиком для разных операторов. В июне 2026 года GorillaBet также оштрафовало PlayCity, при этом его лицензия продолжает действовать.

В то же время, журналистка обратила внимание на предыдущую структуру собственности GorillaBet. Первым владельцем оператора было акционерное общество "Симбиоз". Дальнейший анализ корпоративной цепи связывает "Симбиоз" с компанией по управлению активами "Инвестиционные партнеры" и АО "Мейденс", а отдельные корпоративные контакты и адреса совпадают со структурами, связанными с Грантом Даяном.

"Параллельно Даян является одним из обвиняемых в давнем уголовном деле по "Киевпроекту". По версии обвинения, бывшие руководители предприятия покупали за его деньги акции компаний, не имевших для "Киевпроекта" реальной ценности. Только по части операций речь идет о более чем 20 миллионах гривен потерь. Даяна инкриминируется, в частности, завладением имуществом в особо крупных размерах из-за злоупотребления служебным положением и использования поддельных документов", — отмечает Екатерина Котенкова.

По словам Котенковой, нет прямого доказательства того, что предприниматель Грант Даян был владельцем GorillaBet. Журналисты нашли только корпоративный маршрут от связанных с ним структур до первого учредителя оператора.

"Это не доказывает, что за всеми этими проектами стоит один собственник. Но государство должно объяснить, кто обслуживает Parik24, куда идут его платежи и почему нелегальный сайт продолжает работать", – резюмирует Екатерина Котенкова.

Полную информацию, в том числе результаты технического анализа и детали Parik24, GorillaBet и GR8 Tech, можно просмотреть в полном материале на YouTube-канале "Знай.ua" .



