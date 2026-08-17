Как технологический след связывает Parimatch, Parik24 и GorillaBet в одну экосистему

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Недилько Ксения
Иллюстративное фото
В Украине, несмотря на войну и усиление финансового контроля, продолжают работать нелегальные игровые ресурсы.
В частности, Parik24 не имеет украинской лицензии, но, по данным журналистского исследования, ориентируется на украинских пользователей, использует зеркала и принимает P2P-платежи.
Журналистка Катерина Котенкова обратила внимание на технические совпадения Parik24 с решениями, которые использовались в экосистеме Parimatch. Об этом она рассказала на Ютуб-канале "Знай.ua" .
Отдельные вопросы, по ее словам, возникают и по P2P-платежам, когда средства засчитываются через переводы на банковские карты физических лиц.
По ее словам, технические совпадения с решениями GR8 Tech исследователи обнаружили на сайте легального оператора GorillaBet. Это само по себе не доказывает его связь с Parimatch, поскольку GR8 Tech является технологическим поставщиком для разных операторов. В июне 2026 года GorillaBet также оштрафовало PlayCity, при этом его лицензия продолжает действовать.
В то же время, журналистка обратила внимание на предыдущую структуру собственности GorillaBet. Первым владельцем оператора было акционерное общество "Симбиоз". Дальнейший анализ корпоративной цепи связывает "Симбиоз" с компанией по управлению активами "Инвестиционные партнеры" и АО "Мейденс", а отдельные корпоративные контакты и адреса совпадают со структурами, связанными с Грантом Даяном.
По словам Котенковой, нет прямого доказательства того, что предприниматель Грант Даян был владельцем GorillaBet. Журналисты нашли только корпоративный маршрут от связанных с ним структур до первого учредителя оператора.
Полную информацию, в том числе результаты технического анализа и детали Parik24, GorillaBet и GR8 Tech, можно просмотреть в полном материале на YouTube-канале "Знай.ua" .
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