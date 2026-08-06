Miloan и «Благо»: как ведущие игроки финансового рынка Украины связаны с Россией (расследование)

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Рынок микрокредитования – один из самых массовых сегментов украинской финансовой системы. Это преимущественно небольшие "ссуды к зарплате", которые небанковские финансовые учреждения выдают онлайн в считанные минуты и под минимальные требования, компенсируя риски сверхвысоких ставок.

Полномасштабное вторжение обнажило проблему этого рынка – присутствие на нем игроков, связанных со страной-агрессором. В июле 2024 года журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) опубликовали расследование о российском гражданстве владельцев крупной сети микрокредитных организаций "Просто Заем" и "Тайм Кредит" – супругов Манучаровых, чей сын ныне является депутатом подконтрольного Кремлю парламента Крыма. После выхода расследования Национальный банк Украины аннулировал лицензии этих компаний – прекратили работу.

Микрозаймы не только нередко загоняют клиентов в долговую яму, но делают их вербовочно уязвимыми – такие люди становятся легкой мишенью для российских спецслужб, в частности для совершения диверсий в украинском тылу. Об этом бьют тревогу финансовые эксперты, доказательства этому приводят правоохранители. Один из последних громких случаев – теракт во Львове в феврале этого года, унесший жизни двух человек и ранивший 25. По данным СБУ, женщина, совершившая его по заказу российских спецслужб, имела долги по кредиту на 60 тысяч гривен.

Поэтому "Схемы" решили более тщательно присмотреться к связям главных игроков украинского рынка микрозаймов с Россией. Внимание журналистов привлекла компания под названием Miloan и ее "сестринская" сеть украинских ломбардов "Благо". В руководящем звене этих бизнесов работает гражданка РФ Екатерина Таттерсалл (в девичестве – Баранова), дочь топ-чиновника российского ядерного института, которым руководит Михаил Ковальчук, человек из ближайшего круга президента РФ Владимира Путина. А семья владельца сети, гражданина Украины Родиона Бутко, свой бизнес в России переписала на связанных лиц – там он до сих пор работает, в том числе и в оккупированном РФ Крыму.

В ответе на запрос Радио Свобода у владельца отрицают контроль над бизнесом в России. А вот прокомментировать приведенные журналистами факты о связанности семьи Бутка с новыми собственниками отказались, как и оставили без ответа вопрос о российском гражданстве и связях с Россией Екатерины Таттерсал.

Национальный Банк Украины в ответе журналистам сообщил, что проверяет бизнесы Бутка на предмет связей со страной-агрессором.

Miloan

Miloan – микрофинансовая организация, работающая на украинском рынке более 10 лет. Компания входит в первую десятку рейтинга среди организаций с наибольшим доходом: за 2025 год он составил 1,6 миллиарда гривен, чистая прибыль – 65 миллионов гривен.



Единоличным владельцем Miloan – через еще одну украинскую фирму и швейцарскую компанию – гражданин Украины Родион Бутко . Сейчас он зарегистрирован и проживает в Италии.

Родион Бутко (по центру) живет в Италии. Материнская компания, через которую Бутко владеет своим украинским бизнесом – швейцарская фирма Bredley CH AG , он также является председателем совета директоров этой фирмы. Но недавно эту должность занимала Екатерина Таттерсалл – ныне она продолжает сохранять управленческие функции как член совета директоров Bredley CH AG. Именно Екатерина Таттерсалл в том числе и привлекла внимание журналистов.

Из состава основателей российских ломбардов кипрская фирма BLG Aurum Limited, которой через еще одну оффшорную компанию владел Анатолий Бутко, вышла только в августе 2023-го – на втором году полномасштабной войны. Впрочем, связь с Бутком компания, похоже, сохраняла. Новым собственником ООО "Благо кредит" (впоследствии переименованное в ООО "Простое решение" ) стал Владимир Дубровский – по данным реестра юридических лиц РФ, гражданин России. У него также гражданство Украины и, как установили "Схемы", давно знаком с семьей Родиона Бутко.

Бизнесмен Владимир Дубровский За годы Дубровский руководил в Украине компаниями, которыми владела семья Бутков. Так, по данным Youcontrol, с 2010-го он в течение 12 лет возглавлял "Прогресс Рл" – тогда этой компанией владели Анатолий и Родион Бутки. А в другой фирме, "Берег-Индастри" , Дубровский и Анатолий Бутко были соучредителями с самого основания фирмы в 2010 году и вплоть до марта 2023-го, когда Бутко вышел из состава учредителей.

Владимир Дубровский из-за бизнеса связан с Родионом и Анатолием Бутками Касающимся Дубровский был и к микрокредитному бизнесу Бутка: например, в 2017 году именно он как представитель бенефициарного владельца, тогда еще кипрской компании Timet Limited, поставил свою подпись под обновленным уставом ООО "Милоан".