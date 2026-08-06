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Miloan и «Благо»: как ведущие игроки финансового рынка Украины связаны с Россией (расследование)

Расследование выявило возможные связи Miloan и «Благо» с РФ

6 августа 2026, 23:30
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Клименко Елена
Miloan и «Благо»: как ведущие игроки финансового рынка Украины связаны с Россией (расследование)

Фото: из открытых источников

Рынок микрокредитования – один из самых массовых сегментов украинской финансовой системы. Это преимущественно небольшие "ссуды к зарплате", которые небанковские финансовые учреждения выдают онлайн в считанные минуты и под минимальные требования, компенсируя риски сверхвысоких ставок.

Полномасштабное вторжение обнажило проблему этого рынка – присутствие на нем игроков, связанных со страной-агрессором. В июле 2024 года журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) опубликовали расследование о российском гражданстве владельцев крупной сети микрокредитных организаций "Просто Заем" и "Тайм Кредит" – супругов Манучаровых, чей сын ныне является депутатом подконтрольного Кремлю парламента Крыма. После выхода расследования Национальный банк Украины аннулировал лицензии этих компаний – прекратили работу.

Микрозаймы не только нередко загоняют клиентов в долговую яму, но делают их вербовочно уязвимыми – такие люди становятся легкой мишенью для российских спецслужб, в частности для совершения диверсий в украинском тылу. Об этом бьют тревогу финансовые эксперты, доказательства этому приводят правоохранители. Один из последних громких случаев – теракт во Львове в феврале этого года, унесший жизни двух человек и ранивший 25. По данным СБУ, женщина, совершившая его по заказу российских спецслужб, имела долги по кредиту на 60 тысяч гривен.

Поэтому "Схемы" решили более тщательно присмотреться к связям главных игроков украинского рынка микрозаймов с Россией. Внимание журналистов привлекла компания под названием Miloan и ее "сестринская" сеть украинских ломбардов "Благо". В руководящем звене этих бизнесов работает гражданка РФ Екатерина Таттерсалл (в девичестве – Баранова), дочь топ-чиновника российского ядерного института, которым руководит Михаил Ковальчук, человек из ближайшего круга президента РФ Владимира Путина. А семья владельца сети, гражданина Украины Родиона Бутко, свой бизнес в России переписала на связанных лиц – там он до сих пор работает, в том числе и в оккупированном РФ Крыму.

В ответе на запрос Радио Свобода у владельца отрицают контроль над бизнесом в России. А вот прокомментировать приведенные журналистами факты о связанности семьи Бутка с новыми собственниками отказались, как и оставили без ответа вопрос о российском гражданстве и связях с Россией Екатерины Таттерсал.

Национальный Банк Украины в ответе журналистам сообщил, что проверяет бизнесы Бутка на предмет связей со страной-агрессором.

Miloan

Miloan – микрофинансовая организация, работающая на украинском рынке более 10 лет. Компания входит в первую десятку рейтинга среди организаций с наибольшим доходом: за 2025 год он составил 1,6 миллиарда гривен, чистая прибыль – 65 миллионов гривен.

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Компания входит в первую десятку рейтинга среди организаций с наибольшим доходом: за 2025 год он составил 1,6 миллиарда гривен


Единоличным владельцем Miloan – через еще одну украинскую фирму и швейцарскую компанию – гражданин Украины Родион Бутко . Сейчас он зарегистрирован и проживает в Италии.

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Родион Бутко (по центру) живет в Италии.

Материнская компания, через которую Бутко владеет своим украинским бизнесом – швейцарская фирма Bredley CH AG , он также является председателем совета директоров этой фирмы. Но недавно эту должность занимала Екатерина Таттерсалл – ныне она продолжает сохранять управленческие функции как член совета директоров Bredley CH AG.

Именно Екатерина Таттерсалл в том числе и привлекла внимание журналистов.

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Екатерина Таттерсалл, член совета директоров швейцарской Bredley CH AG

Таттерсалл, как следует из регистрационного дела ООО "Милоан", активно вовлечена в функционирование украинского микрокредитного бизнеса Родиона Бутка: именно она визирует регистрационные действия украинской компании своей личной подписью. u6cU0_voBBdi3dMQrT19vx7KK.jpg

Екатерина Таттерсалл имеет право личной подписи по Bredley CH AG

Во всех документах компании отмечено, что Екатерина Таттерсалл – гражданка Швейцарии. Но, как установили Схемы, она сохраняет еще одно гражданство – российское. Данные об этом журналисты отыскали в истоках из российских баз данных и верифицировали с помощью официальных ресурсов РФ: портала "Держуслуги", где паспорт Таттерсалл значится действительным, и Федеральной налоговой службы, учитывающей ее российский паспорт в привязке к налоговому номеру налогоплательщика РФ.

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Екатерина Таттерсалл имеет действующий паспорт гражданки России Более того, Таттерсалл наведывалась в Россию и после начала полномасштабного вторжения: в августе 2022 года она летала в Санкт-Петербург из аэропорта Стамбула в Турции именно по российскому загранпаспорту, выданному в январе 2021-го. NU7Vj_22uug8VDzCInEkTCnPn.jpg
Екатерина Таттерсалл летала в РФ летом 2022 года


Отец – в ядерном институте друга Путина

В Санкт-Петербурге живет отец Екатерины Таттерсалл (в девичестве – Барановой) – Игорь Баранов . Связь дочери с отцом прослеживается, в частности, через использование Таттерсалла номером телефона отца для регистрации на российских сайтах.

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Игорь Баранов

Баранов, как установили "Схемы", работает на топдолжности в стратегической для России отрасли – он помощник директора Петербургского института ядерной физики , входящего в состав национального исследовательского центра "Курчатовский институт" . А вот его поздравляют с юбилеем на сайте института.

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Поздравление для Игоря Баранова по случаю 70-летия

Курчатовский институт является центром научных разработок и помогает России в войне против Украины – в частности, разрабатывая системы навигации для крылатых ракет Х-101 и Искандер. Учреждение находится под санкциями США и Украины еще с начала полномасштабного вторжения.

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Курчатовский институт


 Руководит ею российский ученый Михаил Ковальчук – в его медиа и его брате Юрии называют ближайшими друзьями президента РФ Владимира Путина. Недавно Михаил Ковальчук предложил опробовать ядерное оружие, чтобы "напугать Запад".

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Президент РФ Владимир Путин награждает российского ученого Михаила Ковальчука

При этом наличие у лица российского гражданства само по себе является признаком небезупречной деловой репутации по критериям Национального банка Украины. Это предусмотрено положением, которым НБУ регулирует деятельность поставщиков финансовых услуг. По закону такая оценка имеет "эффект домино", то есть переходит от человека и компании, в которых это лицо является руководителем или собственником.

Таким образом, если Нацбанк сочтет деловую репутацию Екатерины Таттерсалл небезупречной, то небезупречной может стать и репутация швейцарской Bredley CH AG, в руководящий орган которой она входит. А вслед – и репутация ООО "Милоан", которым Bredley CH AG владеет.

Согласно нормам Закона Украины "О финансовых услугах" , для микрокредитной компании это основание потерять лицензию.

Схемы обратились с запросом к Екатерине Таттерсалл с просьбой прокомментировать наличие у нее гражданства РФ, а также потенциальные последствия этого для компании Bredley CH AG, членом совета директоров которой она является. Редакция ожидает ответа и опубликует его, как только получит.

Ломбарды "Благо": бизнес в Украине и России

Кроме микроссудного бизнеса, Родион Бутко владеет в Украине известной сетью ломбардов "Благо" , которая насчитывает почти 200 филиалов в 84 городах Украины и, как говорится на официальном сайте, имеет более 3 миллионов клиентов. До октября 2022 года мажоритарным владельцем этого украинского бизнеса был отец бизнесмена – Анатолий Бутко из-за ряда оффшорных юрисдикций, одной из которых является кипрская фирма BLG Aurum Limited .

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Одно из отделений ломбардов "Благо" в Украине


Из состава основателей российских ломбардов кипрская фирма BLG Aurum Limited, которой через еще одну оффшорную компанию владел Анатолий Бутко, вышла только в августе 2023-го – на втором году полномасштабной войны. Впрочем, связь с Бутком компания, похоже, сохраняла.

Новым собственником ООО "Благо кредит" (впоследствии переименованное в ООО "Простое решение" ) стал Владимир Дубровский – по данным реестра юридических лиц РФ, гражданин России. У него также гражданство Украины и, как установили "Схемы", давно знаком с семьей Родиона Бутко.

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Бизнесмен Владимир Дубровский

За годы Дубровский руководил в Украине компаниями, которыми владела семья Бутков. Так, по данным Youcontrol, с 2010-го он в течение 12 лет возглавлял "Прогресс Рл"   – тогда этой компанией владели Анатолий и Родион Бутки. А в другой фирме, "Берег-Индастри" , Дубровский и Анатолий Бутко были соучредителями с самого основания фирмы в 2010 году и вплоть до марта 2023-го, когда Бутко вышел из состава учредителей.

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Владимир Дубровский из-за бизнеса связан с Родионом и Анатолием Бутками

Касающимся Дубровский был и к микрокредитному бизнесу Бутка: например, в 2017 году именно он как представитель бенефициарного владельца, тогда еще кипрской компании Timet Limited, поставил свою подпись под обновленным уставом ООО "Милоан".

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Протокол общего собрания, подписанный Владимиром Дубровским

О неформальных связях между этими лицами свидетельствует и фотография, которую нашли журналисты, – она сделана во время охоты в Болгарии, и в компании Родиона Бутко на ней можно заметить Владимира Дубровского.

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Владимир Дубровский и Родион Бутко вместе на охоте


 Прослеживается связь Бутка и Дубровского и через семью. Жена Родиона Бутка Алена Бутко , имеющая российское гражданство, и Дубровский указывали местом регистрации один и тот же адрес – квартиру на окраине Москвы, о чем свидетельствуют истоки из баз данных за 2023 год.

Кто теперь владеет российскими ломбардами?

Совладельцем российского ООО "Благо кредит" Дубровский оставался, по меньшей мере, до октября 2025 года – впоследствии его доля перешла к Николаю Коробкову , гражданину РФ. Тот еще с 2019-го — то есть со времен, когда этим бизнесом владел отец Родиона Бутко, — работал в этой же фирме в должности начальника отдела развития.

Неаффилированный с бизнесом Бутка владелец компании появился только в мае 2026 года, когда фирму переписали на гражданина Кыргызстана Мухаммеда Сулайманова .

Впрочем, углубившись в структуру собственности российского бизнеса, "Схемы" установили: ломбардный бизнес функционирует через другую, вновь созданную компанию – ООО "Ломбард Лига Кредит" . Ее зарегистрировал уже упомянутый Владимир Дубровский в Москве в апреле 2022 года, то есть еще тогда, когда был среди соучредителей украинского бизнеса вместе с Родионом Бутко. Именно она теперь владеет всеми товарными знаками "Лига" и осуществляет операционную деятельность под этим брендом.

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Главная страница сайта ломбардов "Лига" в России


На своем сайте компания отмечает, что оперирует и на оккупированных территориях: в частности, она осуществляет финансово хозяйственную деятельность в Крыму, где имеет почти 30 отделений.

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Карта отделений ломбардов "Лига" в оккупированном Крыму

Российский микрокредитный бизнес

В России семья Бутко развивала не только ломбардный бизнес, но, как и в Украине, услуги быстрого кредитования – об этом в 2019 году в одном из интервью рассказывал сам Родион Бутко. А на сайте ломбардов "Лига" говорится, что потребительские ссуды, но без залога, выдает компания ООО МКК "Траст Альянс" . Владельцем этой фирмы тоже долгое время был кипрский оффшор BLG Aurum Limited Анатолия Бутко.

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Потребительские ссуды без залога выдает компания ООО МКК "Траст Альянс"

Впоследствии, как и в случае с ломбардным бизнесом, в августе 2023-го новым владельцем стал давний знакомый Бутко – уже упомянутый Владимир Дубровский. И уже в апреле 2026-го компанию снова переписали на нового владельца – Владимира Щербину .

Владимир Щербина, как установили "Схемы", это отец жены Владимира Дубровского, то есть его тесть. Как свидетельствуют истоки из баз данных при пересечении границы, Дубровский и Щербина совершали совместные перелеты вместе с семьями в июне 2023-го.
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Совместный перелет Владимира Дубровского и Владимира Щербины вместе с семьями

Отдельно "Схемы" обратились за комментарием к Родиону Бутку и спросили, известно ли ему, что членом совета директоров компании, которой он владеет, является гражданка РФ, сохраняет ли он до сих пор контроль над микрокредитным и ломбардным бизнесом в России и что его связывает с Владимиром Дубровским и не просил ли он его зарегистрировать этот бизнес на себя.

Ответ пришел на бланке его швейцарской компании Bredley CH AG. Там возразили, что Родион Бутко и его компании контролируют бизнес в РФ, и отметили, что ими "не принималось участия (прямо и/или косвенно) в управлении каким-либо юридическим лицом, фактически расположенным на территории страны-агрессора, в том числе указанными в запросе, не получалось доходов (дивидендов и т.п.) от деятельности таких юридических лиц. Любая информация, содержащаяся в проанализированных вами источниках, якобы свидетельствующая о другом, ошибочна, "надумана" и этим опровергается".

При этом в компании не прокомментировали по существу приведенные журналистами факты о связях семьи Бутка с бизнесом в России, как и оставили без ответа вопрос о российском гражданстве и связях с Россией Екатерины Таттерсалл.

"Мы воздерживаемся от подробных комментариев, чтобы избежать вырывания фраз из контекста", – говорится в письме Bredley CH AG.

Реакция Нацбанка

В июне 2026 года Национальный банк внес изменения в Положение , которым регулируется деятельность предоставлятелей финансовых услуг. Если Нацбанк установит, что компания или ее владельцы оказывают влияние на управление или деятельность других юридических лиц резидентов государства-агрессора, деловую репутацию такой компании могут признать небезупречной, что может привести к отзыву лицензии.

"Схемы" обратились с запросом в Национальный банк Украины с перечнем фактов, которые удалось найти журналистам с просьбой о комментарии.

Там журналистов поблагодарили за полученную информацию, и сообщили, что в настоящее время Нацбанк анализирует изменения в структуре собственности активов, принадлежавших Родиону Бутку, сотрудничая над этим с органами спецназначения "в целях получения информации, в частности, факта осуществления Родионом Бутком влияния на управление или деятельность юридических лиц, зарегистрированных по законодательству РФ, а также характера такого влияния и влияния".

Государственный регулятор в письме за подписью заместителя главы Нацбанка Дмитрия Олийныка добавил, что в случае официального подтверждения таких фактов действительно может идти речь об отзыве лицензий.

"Если информация о наличии у Родиона Бутка, предоставлятелей небанковских финансовых услуг, принадлежащих Родиону Бутку, а также их владельцев существенного участия и руководителей признаков небезупречной деловой репутации, происходящих из связей с РФ, подтвердится, Национальный банк будет иметь правовые основания для признания их деловой репутации. мер влияния, в частности в виде отзыва лицензии на деятельность финансовой компании, ломбарда", – говорится в ответе НБУ.





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