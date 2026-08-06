Miloan и «Благо»: как ведущие игроки финансового рынка Украины связаны с Россией (расследование)

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Фото: из открытых источников
Рынок микрокредитования – один из самых массовых сегментов украинской финансовой системы. Это преимущественно небольшие "ссуды к зарплате", которые небанковские финансовые учреждения выдают онлайн в считанные минуты и под минимальные требования, компенсируя риски сверхвысоких ставок.
Полномасштабное вторжение обнажило проблему этого рынка – присутствие на нем игроков, связанных со страной-агрессором. В июле 2024 года журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) опубликовали расследование о российском гражданстве владельцев крупной сети микрокредитных организаций "Просто Заем" и "Тайм Кредит" – супругов Манучаровых, чей сын ныне является депутатом подконтрольного Кремлю парламента Крыма. После выхода расследования Национальный банк Украины аннулировал лицензии этих компаний – прекратили работу.
Микрозаймы не только нередко загоняют клиентов в долговую яму, но делают их вербовочно уязвимыми – такие люди становятся легкой мишенью для российских спецслужб, в частности для совершения диверсий в украинском тылу. Об этом бьют тревогу финансовые эксперты, доказательства этому приводят правоохранители. Один из последних громких случаев – теракт во Львове в феврале этого года, унесший жизни двух человек и ранивший 25. По данным СБУ, женщина, совершившая его по заказу российских спецслужб, имела долги по кредиту на 60 тысяч гривен.
Поэтому "Схемы" решили более тщательно присмотреться к связям главных игроков украинского рынка микрозаймов с Россией. Внимание журналистов привлекла компания под названием Miloan и ее "сестринская" сеть украинских ломбардов "Благо". В руководящем звене этих бизнесов работает гражданка РФ Екатерина Таттерсалл (в девичестве – Баранова), дочь топ-чиновника российского ядерного института, которым руководит Михаил Ковальчук, человек из ближайшего круга президента РФ Владимира Путина. А семья владельца сети, гражданина Украины Родиона Бутко, свой бизнес в России переписала на связанных лиц – там он до сих пор работает, в том числе и в оккупированном РФ Крыму.
В ответе на запрос Радио Свобода у владельца отрицают контроль над бизнесом в России. А вот прокомментировать приведенные журналистами факты о связанности семьи Бутка с новыми собственниками отказались, как и оставили без ответа вопрос о российском гражданстве и связях с Россией Екатерины Таттерсал.
Национальный Банк Украины в ответе журналистам сообщил, что проверяет бизнесы Бутка на предмет связей со страной-агрессором.
Miloan
Miloan – микрофинансовая организация, работающая на украинском рынке более 10 лет. Компания входит в первую десятку рейтинга среди организаций с наибольшим доходом: за 2025 год он составил 1,6 миллиарда гривен, чистая прибыль – 65 миллионов гривен.
Новости партнеров