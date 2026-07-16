От невестки президента Украины до жены главного налогового “лоббиста” России: кто такая Елизавета Ющенко

Лиза Ющенко. Фото из открытых источников

Мир полон женщин, которые умудряются вести роскошный образ жизни за счет супруга, и бывшая невестка третьего президента Украины Лиза Ющенко яркий тому пример.

Первый брак и сразу громкая фамилия

До 2009 года будущая Лиза Ющенко находилась в тени своей старшей сестры – журналистки и светской львицы Маши Ефросининой. Однако 23-летняя Ефросинина-младшая в итоге выиграла джекпот, ведь ее заметил, а потом предложил свою руку и сердце 23-летний старший сын президента Украины Виктора Ющенко, Андрей.

На свадьбе, как писали тогда СМИ, мама невесты не сдерживала слез, вероятно не только из-за собственно бракосочетания, но и осознания того, что теперь жизнь ее дочери обеспечена до конца жизни. Почему так, было очевидно — родство с семьей главы государства способно обеспечить все, о чем вы можете только мечтать. И Елизавета Ефросинина сразу же это подчеркнула, взяв фамилию мужа.

Но несмотря на рождение дочери Варвары, продержаться в семье президента Елизавете удалось всего 3 года. Но фамилия Ющенко стала брендом и потому Елизавета Ефросинина-младшая от нее не отказалась даже после переезда в Россию.

В семье же третьего президента Украины предпочитают не говорить об экс-супруге Андрея, разве что дочь Виктора Андреевича Виталина заявила СМИ, что семейство не поддерживает связь с Елизаветой уже долгие годы после ее переезда в РФ. Правда она лично очень скучает за племянницей Варварой.

Надо сказать, что судя по дальнейшей биографии, дети для Лизы Ющенко стали удобной ступенькой для пути на вершину богатства.

Из невестки Ющенко в любовницы налогового “решалы” для российской элиты через детей

Всего 2 года понадобилось Лизе Ющенко для того, чтобы найти себе нового спутника жизни, и как удивительно (или неудивительно, смотря как смотреть), в 2014 году им стал российский бизнесмен. Уроженка Крыма, бывшая жена сына президента Украины, в момент российской агрессии предпочла выйти замуж за российского бизнесмена Сергея Ефимцева и уехать в Москву.

Муж-бизнесмен из Краснодарского края, владелец нескольких строительных компаний, мог обеспечить жену тем, что она так любила — красивой жизнью. Но главное — помог ей перейти на другую ступень. Так, родив супругу сына, Елизавета Ющенко активно поддерживала связи с людьми из своего круга, своей землячкой из Крыма Витой, ставшей женой российского бизнесмена Николая Баранова. С последним дружил и Сергей Ефимцев, более того, они постоянно проводили время на отдыхе, а Елизавета стала крестной матерью ребенка Виты и Николая Баранова.

Тем большим цинизмом кажется тот факт, что в конце концов все закончилось романом между Елизаветой и Николаем, хотя с другой стороны, как говорится, “что это за кума, которая под кумом не была”.

Уход к Николаю Баранову может быть и попыткой избавиться от мужа, ведь Николай Баранов не просто бизнесмен.

Николай Баранов – налоговый “лоббист” для элиты на прямой связи с ФСБ

Но каким же образом российский бизнесмен Николай Баранов способен защитить Елизавету Ющенко от бывшего мужа? Это не так уж сложно, когда ты один из главных специалистов по выводу денег из России заграницу, твоими услугами пользуется элита, а прикрывает ФСБ.

Как утверждают российские сайты, в Управлении Федеральной Налоговой Службы по Московской области Николай Баранов сотрудничает с заместителями руководителя Управления Андреем Савченко, Алексеем Яровым и Магомедом Муртузалиевым. Эта троица курирует подразделения службы, занимающиеся планированием, проведением, контролем и анализом налоговых проверок. Проще говоря, именно их сотрудники понимают, ведутся ли какие-то схемы с налогами. По сложным вопросам Баранов якобы обращается напрямую к главе ФНС Даниилу Егорову.

Это тем более важно, что основные налоговые схемы осуществляются через внешнеэкономическую деятельность. Проще говоря, под импортные операции выводят деньги в Азербайджан, Турцию и арабские страны. И в условиях санкций, услуги таких налоговых лоббистов особенно ценятся.

Но внешнеэкономическая деятельность сейчас в России привлекает пристальное внимание спецслужб. А у Николая Баранова прекрасные отношения с начальником Управления “К” (занимается оперативным сопровождением и борьбой с преступлениями в сфере финансов) ФСБ РФ Иваном Ткачевым. Баранов на постоянном контакте с 2м и 7м отделами Управления "К": 2-й отдел курирует банковский сектор, а 7-й отдел опекает таможню. Поэтому Баранов и чувствует себя всемогущим и позволяет себе показную роскошь.

Роскошная жизнь Елизаветы Ющенко

По имеющимся данным экс-невестка Виктора Ющенко в России ведет более чем роскошную жизнь. К примеру, передвигается она на автомобиле Mercedes-Benz Maybach S 580, записанном на ее мать Людмилу Ефросинину 20 февраля 2025 года. В Киеве такое авто обойдется в автосалоне в 12 млн грн или 267 тысяч долларов (в РФ дороже из-за того, что Mercedes-Benz ушел с российского рынка), для поездок детей используются 2 Мерседес-Бенц V-класса, купленные 20 февраля и 15 марта 2025 года, а стоимость нового авто составляет около 110 тысяч долларов.

Еще одно роскошное средство передвижения — Rolls-Royce Cullinan - Лиза Ющенко получила в подарок на день рождение 9 июня 2025 года, а 13 июня того же года автомобиль был поставлен на учет. Стоимость авто — от 91 млн рублей. Баранов заплатил за него "наличными", а оформили на подругу Лизы Елену Кошелан, так как Баранов разводится, а Лиза — в процедуре банкротства.

А вот откуда деньги на такую роскошную жизнь у Лизы Ющенко более-менее понятно — от Николая Баранова.

Согласно официальным данным статистики российский импорт составляет порядка 300 миллиардов долларов ежегодно, если предположить, что хотя бы 1% от этой суммы является фиктивным и проходит через структуры Николая Баранова для вывода средств, получим 3 млрд долл. Как правило, за свои услуги лоббисты обычно берут от 3% до 15% и если взять хотя бы 5%, то получим долю Баранова в 150 млн долл. А ведь еще есть и его участие в контрабанде, которую в самой РФ оценивают в 10-15 миллиардов долларов.

Любопытно, что сотни миллионов долларов доходов для Баранова означает миллиарды долларов, прошедших мимо российской казны. Так может, Лиза Ющенко все же работает на Украину, но очень оригинальным способом – лишая страну-агрессора столь нужных ей денег на финансирование войны.

Или может она просто еще один человек с очень гибкими моральными принципами, а то и полным их отсутствием, которая живет в стране-агрессоре в то самое время, когда на бывший ей родной Киев ежедневно летят сотни дронов и десятки ракет?