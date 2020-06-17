Сергей Тронь: «Производство ядерного топлива в Украине даст возможность снизить стоимость электроэнергии»

Основой энергетической системы Украины является атомная энергетика. АЭС по-прежнему производят более 50% всей электроэнергии в Украине. Кроме того, это именно та электроэнергия, которая дешевле всего обходится украинскому потребителю. Поэтому развитие ядерной отрасли является важным направлением для страны, а все изменения в сфере являются общественно значимыми событиями. О том, как устроен рынок ядерного топлива в Украине и почему до сегодняшнего дня не удалось выйти из-под зависимости России в этом вопросе.

Сегодня в Украине работают четыре АЭС – Запорожская, Ривненская, Южно-Украинская и Хмельницкая. В общей сложности в них действует 15 энергоблоков, 13 из которых практически однотипны: реакторы ВВЭР-1000 установленной мощностью 1 ГВт (миллион кВт). Еще два реактора ВВЭР-440, установленной мощностью 440 МВт работают на Ривненской АЭС.

Всеми действующими АЭС Украины управляет Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", главной задачей которой является снабжение атомных электростанций топливом, закупка которого ежегодно обходится украинскому бюджету около полумиллиарда долларов.

В связи с тем, что все атомные реакторы страны были спроектированы и построены в СССР, длительное время единственным топливом для них служили "кассеты" российского предприятия "ТВЭЛ", входящего в госконцерн "Росатом".

"ТВЭЛ" - это название ядерного топлива, которое представляет собой стержень длинной 3,5 метра с сердечником из таблеток с обогащенным ураном и циркониевой оболочкой. Чтобы загрузить ТВЭЛы в реактор их собирают в так называемую тепловыделяющую сборку (ТВС) или "кассетами". Для одного реактора необходимо 163 кассеты, которые обеспечат его работу на 4 года.

С целью диверсификации рисков связанных с поставками "ТВЭЛов" из России, с 2005 года "Энергоатом" начал тестировать сборки других производителей, и уже в 2008 подписал контракт на поставку ядерного топлива с американской корпорацией Westinghouse Electric.

На данный момент американские "кассеты" для Украины собираются на заводе в Вестеросе в Швеции, и используются только на 4 из 15 украинских реакторов, комбинированно в месте с "ТВЭЛами". Пока лишь реактор энергоблока №3 на Южно-Украинской АЭС удалось полностью перевести на топливо Westinghouse. Соответственно, вопрос с зависимостью от российских поставок до сих пор остается открытым.

Попытки избавиться от энергозависимости

Стоит отметить, что в Украине еще с 1995 года начали думать о том, чтобы снизить риски связанные с зависимостью от поставок ядерного топлива из России. Тогда были предприняты первые попытки наладить производство ядерного топлива на своей территории, что позволило бы Украине значительно снизить уровень энергетической зависимости от России, и, как следствие, сделать вырабатываемую украинскую электроэнергию еще более дешевой.

Для реализации задуманного было основано "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива", или сокращенно СП "УкрТВС". Акции компании были поровну распределены между украинским Фондом госимущества Украины (ФГИУ), российской компанией "ТВЭЛ" и казахской "Казатомпром", которая занимается добычей урановой руды в Казахстане.

Главной задачей СП "УкрТВС" обозначили развитие кооперационных связей между предприятиями атомно-промышленных комплексов Украины, России и Казахстана, для производства ядерного топлива. По задумке, казахстанская сторона должна была производить топливные таблетки, украинская — циркониевый прокат и комплектующие изделия для ТВЭЛ и ТВС, а российская — делать окончательную сборку ТВЭЛ и ТВС. Однако реализация проекта столкнулась с серьезными трудностями, а после оранжевой революции 2014 года и ухудшения отношений Украины с Россией, этот амбициозный проект и вовсе оказался под риском закончится, фактически, так и не начавшись.

Усложнило ситуацию и дополнение к контракту "Энергоатома" с Westinghouse, которое было подписано 30 декабря 2014 г. Это дополнение предусматривало возможность увеличения объема ежегодной поставки ядерного топлива до тринадцати перегрузок, то есть, предусмотрена возможность обеспечения всех тринадцати энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 АЭС Украины ядерным топливом производства компании Westinghouse.

Осенью 2019 года Westinghouse и "Энергоатома", сделали совместное заявление о том, что стороны договорились о будущем сотрудничестве в ядерно-энергетической отрасли и расширении дальнейшей диверсификации поставок в Украину ядерного топлива.

"Энергоатом и компания Westinghouse продолжат совместно работать над разработкой и внедрением передовых технологий топлива ВВЭР, которые сегодня успешно демонстрируют высокий уровень безопасности и отличные эксплуатационные характеристики", - отмечалось в тексте заявления.

Напомним, в 2018 году энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС полностью перешел на топливо производства Westinghouse, в 2019 году в ходе планового ремонта топливом Westinghouse был полностью загружен энергоблок №5 ЗАЭС.

"Мы готовы и дальше работать не только в направлении диверсификации поставок ядерного топлива, но и заинтересован во взаимодействии по как можно большему количеству проектов. Уверен, мы сможем сделать намного больше, чем уже сделали. В последние годы мы заложили прочный фундамент, опираясь на который мы будем строить дальше", - отметил президент Westinghouse Electric.

Меморандум о взаимопонимании между "Энергоатомом" и Westinghouse в ядерно-энергетической отрасли предусматривает разработку технико-экономической оценки внедрения тепловыделяющих сборок для реакторной установки ВВЭР-440. Документом также была предусмотрена разработка плана лицензирования топлива в Украине и оценка готовности процесса производства комплектующих ТВС.

Однако, время от времени, в экспертной среде поднимается вопрос безопасности американского топлива для реакторов типа ВВЭР. В частности, в "Росатоме" неоднократно заявляли, что закупки Украиной топлива у американцев несут с "технологические и экологические риски". "Как правило, топливо жестко привязано к реакторной технологии", - заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, подчеркнув, что все 15 энергоблоков в Украине построены "под топливо "Росатома", а точнее - входящей в его структуры российской топливной компании ТВЭЛ.

В то же время, в украинском экспертном сообществе не разделяют этих опасений. Так, директор энергетических программ киевского Центра Разумкова Владимир Омельченко ранее уже отметил, что вопрос относительно безопасности эксплуатации топлива Westinghouse на украинских АЭС остается за специальным органом – был снят Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины, ведь если там дали разрешение на эксплуатацию, то безопасность гарантирована, считает он.

"ТВЭЛ видит в Westinghouse своего главного конкурента в Украине. Поэтому появление время от времени в СМИ информации об опасности, угрозе техногенной катастрофы при диверсификации топлива можно понять. Особенно интенсивно такая информация разгонялась во времена правительства Азарова (премьер-министр Украины в 2010-2014 годах - ред.), когда Россия имела прямое влияние на руководство атомной энергетики Украины", - полагает Владимир Омельченко.

Покупка доли "УкрТВС"

В 2017 году, во время президентства Петра Порошенко, Фонд госимущества Украины продал 33,3% акций СП "УкрТВС", то есть всю долю Украины в предприятии, за 47,8 млн гривен. Примечательно, что в аукционе участвовали 6 претендентов, двое из которых торговались наиболее активно. В течение целого года ФГИУ держала в тайне победителя торгов.

Однако, в июле 2018 года карты были раскрыты. Как оказалось, вся доля Украины в СП "УкрТВС" перетекла в частные руки — в компанию ООО "Вайс Трейд", владельцем которой является Андрей Каримов — житель Горишних плавней в Полтавской области. Основной вид деятельности нового владельца — торговля твердым, жидким и газообразным топливом. Стоит отметить, что многих, кто был причастен на то время к ядреной сфере, удивили результаты торгов, ведь Каримова никто не знал, в связи с чем это стало поводом ряда предположений о том, что, на самом деле, он мог действовать в интересах других лиц.

Впрочем, эти лица вскоре проявились в результате внеочередного собрания акционеров СП "УкрТВС", для определения новых членов наблюдательного совета от "Вайс Трейд". По итогам этого собрания в наблюдательный совет от "Вайс Трейд" вошли Леонид Крючков, Нурулислам Аркаллаев и Сергей Тронь.

Как выяснилось, Леонид Крючков – является братом Дмитрия Крючкова, который задерживался "Интерполом" в Германиии из-за скандала о хищениях в облэнерго, Нурулислам Аркаллаев –экс-народный депутат от "Партии Регионов", которому приписывают криминальные "подвиги" в 90-х, а о Сергее Тронь и вовсе практически нет публичной информации, кроме той, что он в свое время был помощником, того же Аркаллаева. Однако, по данным участников рынка, именно Сергей Тронь, мог быть фактическим инициатором покупки доли в СП "УкрТВС". Позже Тронь возглавил наблюдательный совет "УкрТВС".

В комментарии РБК-Украина глава наблюдательного совета "УкрТВС" Сергей Тронь утверждает, что постройка в Украине завода по производству ядерного топлива, однозначно, принесет пользу государству.

"Постройка такого завода позволит создать сотни рабочих мест и внести серьезный вклад в развитие экономики нашей страны. Кроме этого, производство ядерного топлива в Украине даст возможность снизить стоимость электроэнергии, а значит, каждый украинец будет платить меньше", - утверждает он.

Но, как оказалось, купить долю – намного проще, чем реализовать бизнес-план такой компании. Для того, чтобы в Украине построить завод по производству ядерного топлива, нужно прежде всего договорится с ГП "Энергоатом", которое должно в будущем обязаться покупать продукцию завода, иначе все начинания не имеют смысл.

Отмечалось, что именно Cергей Тронь вел переговоры с "Энергоатомом" от лица СП "УкрТВС", однако эти переговоры зашли в тупик. Более того результатом переговоров стал иск, который в 2018 подала компания "Энергоатом" в Хозяйственный суд Киева, с требованием признать СП "УкрТВС" банкротом. Официальной причину в иске было указано — наличие непогашенной задолженности ответчика перед истцом в размере 120 миллионов гривен. Однако, есть и другие неофициальные версии происходящего.

След Мартыненко

По одной из версий, за иском "Энергоатома" могли скрываться интересы конкурентов Сергея Тронь, которые соперничали с "Вайс Трейд" на торгах по продаже акций СП "УкрТВС". Более того, конечными бенефициарами этой стороны называли бывшего депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко, который в прошлом также возглавлял комитет Верховной рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности, а также братьев Александра и Павла Дубовых.

Стоит отметить, что ранее неоднократно сообщалось о влиянии Мартыненко на деятельность "Энергоатома". Более того, в январе 2019 года в Шевченковском суде Киева впервые показали документы, свидетельствующие что Николай Мартыненко является владельцем оффшорной компании, которая получала откаты с "Энергоатома".

В документах, которые прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко продемонстрировал коллегии судей, прямо указано, что Мартыненко является бенефициарным владельцем панамской компании Bradcrest Investments, которая, по данным официального следствия, по нескольким странам (Чехия, Швейцария, Украина) получала откаты на украинском подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 млн евро (эквивалент 70 млн гривен на момент транзакций).

В связи с этим, вполне вероятно, что он также мог быть причастен к процессам, которые побудили руководство госкомпании к активным действиям в отношении "УкрТВС", решившей зайти на ядерный рынок.

Тот факт, что соперничество имело место подтверждается историей аукциона. Как уже писалось выше, у ООО "Вайс Трейд" было 5 соперников на покупку доли. А во время аукциона было сделано более 500 шагов, в связи с чем цена акций увеличилась с 921 тыс. грн до 47,8 млн грн. Другими словами, заинтересованная сторона, которая была вынуждена уступить, явно не хотела этого делать.

По другой версии, судебная тяжба "УкрТВС" с "Энергоатомом" была, как нельзя, кстати американской компании " Westinghouse Electric".

Как уже отмечалось выше, начиная с 2008 года, Украина начала покупать ядерное топливо у американской компании Westinghouse Electric. Перспектива того, что американцам придется отдать часть рынка "УкрТВС", которая собиралась начать полномасштабную работу в Украине, конечно же, не могло их устраивать. Тогда как признание СП "УкрТВС" банкротом способствовало планам Westinghouse дальше продолжить развивать и наращивать поставки ядерного топлива в Украине.

Суд за постройку завода

Противостояние между "Энергоатомом" и "УкрТВС" по этому делу длилось почти 2 года и получило развитие 13 марта 2020 года, когда суд вынес решение, согласно которому "Энергоатому" было отказано в открытии дела о банкротстве в отношении СП "УкрТВС".

Таким образом, у украинской компании вновь появился шанс занять долю на рынке, а у Украины - избавиться от внешней энергетической зависимости в ядерной.

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