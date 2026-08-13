Аренда жилья в Украине резко дорожает: в каких областях на квартиру охотятся сразу десять человек

Аренда жилья

Аренда квартир в Украине продолжает дорожать, а найти доступное жилье становится все сложнее. В июле 2026 года стоимость однокомнатных квартир выросла в большинстве регионов, в то время как количество доступных предложений в ряде областей заметно сократилось. Об этом свидетельствуют данные DIM.RIA.

Дороже всего арендовать жилье традиционно в Киеве. Средняя цена однокомнатной квартиры в столице в июле достигла 30 тысяч гривен в месяц, увеличившись за месяц на 11%.

Далее по уровню цен идут Закарпатская область, где средняя аренда составляет 22,5 тыс. грн., Львовская и Черкасская – по 20 тыс. грн. В Днепропетровской области за однокомнатную квартиру в среднем просят 18,2 тыс. грн., а в Ивано-Франковской – около 18 тыс. грн.

В то же время в прифронтовых регионах жилье значительно дешевле. Самая низкая средняя цена зафиксирована в Херсонской области — около 3,8 тыс. грн за однокомнатную квартиру. В Черниговской области аренда стоит около 6,5 тыс. грн., Николаевской – 6,9 тыс., Запорожской – 7,25 тыс., а Харьковской – 7,5 тыс. грн. Таким образом, киевская аренда почти в восемь раз дороже Херсонской.

При этом главная проблема для арендаторов – не только цена. Во многих регионах сокращается само предложение жилья. В июле количество объявлений в Черниговской области уменьшилось на 20%, Сумской – на 16%, Черновицкой – на 14%, Львовской – на 13%, Черкасской – на 11%.

Сразу спрос идет ввысь. Наибольший рост откликов за месяц зафиксировали в Хмельницкой области – на 68%, Черновицкой – на 65%, Днепропетровской – на 46%.

Самая острая конкуренция за жилье наблюдается на Тернопольщине и Винницкой области: на одно объявление приходится около десяти потенциальных арендаторов. Для сравнения, в Киеве этот показатель составляет около двух отзывов на одно предложение.

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