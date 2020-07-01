Инфографика: Д. Романюк/Comments.ua

Программа строительства дорог и объектов социальной инфраструктуры под громким названием "Большая стройка", инициированная президентом Владимиром Зеленским, стартовала 1 марта 2020 года. Правда, спустя 3,5 месяца накопилось немало вопросов, как к самому проекту, так и к срокам его реализации.



Так, многие объекты находятся только на начальной стадии реализации, при том, что власть обещала их завершить в довольно сжатые сроки.

Информацию о том, на какой стадии готовности находятся проекты в разных уголках Украины и о том, когда они должны быть готовы, портал "Комментарии" собрал в одной инфографике.

Напомним, "Комментарии" писали, что коллеги экс-лидера "Квартала 95" уже давно сравнивали его с32-м президентом США Франклином Рузвельтом, занявшим пост в разгар "Великой депрессии". Поэтому не исключено, что вдохновение для инициативы "ЗеКоманда" решила почерпнуть из рузвельтовского "Нового курса" – программы строительства дорог, аэродромов и мостов в США. Она позволила занять миллионы безработных и запустить экономику “с толкача”.

В американских реалиях 1933 года план сработал, но сработает ли он спустя столетие в совершенно других условиях – большой вопрос. Ведь борьба с коррупцией и олигархами у Рузвельта была не только на словах, в предвыборных обещаниях, за что его откровенно недолюбливала подконтрольная местным плутократам пресса. Орудия труда за последние 90 лет изменились до неузнаваемости, да и правила мировой экономики уже не те: строительство дорог (а именно на него правительство Украины сделало наибольший упор) занимает всего 1,5% в структуре ВВП и 1% в структуре занятости.

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