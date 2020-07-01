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Татьяна Веремеева
Инфографика: Д. Романюк/Comments.ua
Программа строительства дорог и объектов социальной инфраструктуры под
громким названием "Большая стройка", инициированная президентом Владимиром
Зеленским, стартовала 1 марта 2020 года. Правда, спустя 3,5 месяца накопилось
немало вопросов, как к самому проекту, так и к срокам его реализации.
Так, многие объекты находятся только на начальной стадии реализации, при
том, что власть обещала их завершить в довольно сжатые сроки.
Информацию о том, на какой стадии
готовности находятся проекты в разных уголках Украины и о том, когда они должны
быть готовы, портал "Комментарии" собрал в одной инфографике.
Напомним, "Комментарии" писали, что коллеги экс-лидера "Квартала 95" уже
давно сравнивали его с32-м президентом США Франклином Рузвельтом, занявшим пост в разгар "Великой
депрессии". Поэтому не исключено, что вдохновение для инициативы "ЗеКоманда"
решила почерпнуть из рузвельтовского "Нового курса" – программы строительства
дорог, аэродромов и мостов в США. Она позволила занять миллионы безработных и запустить
экономику “с толкача”.
В американских реалиях 1933 года план сработал, но сработает ли он спустя
столетие в совершенно других условиях – большой вопрос. Ведь борьба с
коррупцией и олигархами у Рузвельта была не только на словах, в предвыборных
обещаниях, за что его откровенно недолюбливала подконтрольная местным
плутократам пресса. Орудия труда за последние 90 лет изменились до
неузнаваемости, да и правила мировой экономики уже не те: строительство дорог
(а именно на него правительство Украины сделало наибольший упор) занимает всего
1,5% в структуре ВВП и 1% в структуре занятости.
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