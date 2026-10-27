Что посмотреть на украинском: 12 фильмов и сериалов, которые не отпускают до финала

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Украинское кино способно удивить не только историями о прошлом, но и сюжетами о современной жизни, любви, войне и непростых семейных отношениях. Предлагаем подборку — 12 украинских фильмов и сериалов, рассказывающих о борьбе, силе характера, человеческих чувствах и меняющих судьбы испытаниях.

1. "Черный ворон" — историческая драма

Украина, 1922 год. Бывший офицер УНР Иван по прозвищу Ворон возвращается в родительский дом с беременной женой. Когда в округе появляются преследующие повстанцев подразделения ГПУ, мужчина решает противостоять захватчикам.

2. "Забытые" — драма

30-летняя учительница украинского языка Нина живет в оккупированном Луганске. После задержания 17-летнего парня, вывесившего на школе украинский флаг, она пытается спасти его от возможного продолжительного заключения или расстрела.

3. "Пульс" — спортивная биографическая драма

Оксана мечтает выступить на Олимпийских играх, но авария почти полностью лишает ее зрения. Девушка не сдается и ставит перед собой новую цель.

4. "Преданная" — историческая мелодрама

В Станиславе XIX века доктор Ангер после пожара воспитывает вместе родную дочь Адель и спасенную дочь прислуги Стефанию. Через 25 лет решение Адель выйти замуж заставляет девушек переосмыслить свои отношения.

5. "Мои мысли тихие" — комедия-драма

Звукорежиссер Вадим получает задание записать голоса редких животных и птиц Закарпатья. Но рабочее путешествие усложняется, когда вместе с ним отправляется мать, не одобряющая его занятие.

6. "Джулия Блу" — военная драма

Студентка фотожурналистики Юля волонтерит в военной Украине. Знакомство с военным, вернувшимся из передовой, перерастает в страсть, но путь к счастью оказывается непростым.

7. "Моя бабушка Фани Каплан" — историческая драма

Фильм рассказывает о трагической любви Фанни Каплан к революционеру Виктору Гарскому на фоне событий начала XX века. Ее чувства толкают девушку на необдуманные поступки, а впоследствии ее обвиняют в покушении на Владимира Ленина.

8. "Первые ласточки" — подростковая драма

После самоубийства школьницы начинается расследование, открывающее темы буллинга, наркотиков и сложных отношений подростков. В центре истории – таинственный персонаж по прозвищу Друг.

9. "Век Иакова" — историческая драма

За сто лет жизни крестьянин Яков переживает разные исторические эпохи, первую любовь, службу в Войске Польском и потерю близких. Свои воспоминания он открывает женщине, которая неожиданно приходит в его дом.

10. "Поймать Кайдаша" — трагикомедия

Сериал переосмысливает повесть Ивана Нечуя-Левицкого в реалиях 2005-2014 годов. Семейные конфликты, супружеские проблемы и споры поколений переплетаются с общественными изменениями в Украине.

11. "Мама" — военная драма

Нина Петровна узнает, что ее сын-добровольец попал в плен. Не дождавшись возможности вернуть его домой, женщина сама отправляется на поиски и оказывается на территории, контролируемой боевиками так называемой днр.

12. "И будут люди" — историческая драма

Сериал охватывает жизнь жителей Полтавщины в 1901-1932 годах. Первая мировая война, революция и приход советской власти сменяют их судьбы, но герои продолжают стремиться жить и любить.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что указывает на завершение романа.











