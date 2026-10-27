Что посмотреть на украинском: 12 фильмов и сериалов, которые не отпускают до финала

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Кречмаровская Наталия
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Украинское кино способно удивить не только историями о прошлом, но и сюжетами о современной жизни, любви, войне и непростых семейных отношениях. Предлагаем подборку — 12 украинских фильмов и сериалов, рассказывающих о борьбе, силе характера, человеческих чувствах и меняющих судьбы испытаниях.
Украина, 1922 год. Бывший офицер УНР Иван по прозвищу Ворон возвращается в родительский дом с беременной женой. Когда в округе появляются преследующие повстанцев подразделения ГПУ, мужчина решает противостоять захватчикам.
30-летняя учительница украинского языка Нина живет в оккупированном Луганске. После задержания 17-летнего парня, вывесившего на школе украинский флаг, она пытается спасти его от возможного продолжительного заключения или расстрела.
Оксана мечтает выступить на Олимпийских играх, но авария почти полностью лишает ее зрения. Девушка не сдается и ставит перед собой новую цель.
В Станиславе XIX века доктор Ангер после пожара воспитывает вместе родную дочь Адель и спасенную дочь прислуги Стефанию. Через 25 лет решение Адель выйти замуж заставляет девушек переосмыслить свои отношения.
Звукорежиссер Вадим получает задание записать голоса редких животных и птиц Закарпатья. Но рабочее путешествие усложняется, когда вместе с ним отправляется мать, не одобряющая его занятие.
Студентка фотожурналистики Юля волонтерит в военной Украине. Знакомство с военным, вернувшимся из передовой, перерастает в страсть, но путь к счастью оказывается непростым.
Фильм рассказывает о трагической любви Фанни Каплан к революционеру Виктору Гарскому на фоне событий начала XX века. Ее чувства толкают девушку на необдуманные поступки, а впоследствии ее обвиняют в покушении на Владимира Ленина.
После самоубийства школьницы начинается расследование, открывающее темы буллинга, наркотиков и сложных отношений подростков. В центре истории – таинственный персонаж по прозвищу Друг.
За сто лет жизни крестьянин Яков переживает разные исторические эпохи, первую любовь, службу в Войске Польском и потерю близких. Свои воспоминания он открывает женщине, которая неожиданно приходит в его дом.
Сериал переосмысливает повесть Ивана Нечуя-Левицкого в реалиях 2005-2014 годов. Семейные конфликты, супружеские проблемы и споры поколений переплетаются с общественными изменениями в Украине.
Нина Петровна узнает, что ее сын-добровольец попал в плен. Не дождавшись возможности вернуть его домой, женщина сама отправляется на поиски и оказывается на территории, контролируемой боевиками так называемой днр.
Сериал охватывает жизнь жителей Полтавщины в 1901-1932 годах. Первая мировая война, революция и приход советской власти сменяют их судьбы, но герои продолжают стремиться жить и любить.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что указывает на завершение романа.
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