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Дизель в Украине на пороге 100 грн: какая стоимость топлива в других странах Европы

Стоимость европейского дизеля взлетела до $1644 за тонну, а украинские оптовые цены уже приблизились к критической отметке. Эксперты предупреждают о новом подорожании

сегодня, 15:53
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Кравцев Сергей
Дизель в Украине на пороге 100 грн: какая стоимость топлива в других странах Европы

Цена на топливо

Цены на дизельное топливо в Европе установили новый исторический максимум, а украинский рынок оказался всего в шаге от отметки 100 грн за литр. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что стоимость спотовых партий дизеля достигла $1644 за тонну.

За один день котировки выросли на $89 за тонну, что соответствует примерно 4 грн на литр. За пять дней скачок составил уже $172, или около 7,70 грн на литр. Предыдущий рекорд фиксировали в начале апреля — $1593 за тонну.

На украинском рынке это отражается практически сразу. По оценке Куюна, себестоимость последних партий дизеля уже составляет 95-96 грн за литр, а оптовая цена в центральном регионе приблизилась к 99 грн. Расчетная стоимость ресурса на украинской границе при нынешних европейских котировках может составить около 98,50 грн за литр.

Эксперт допускает, что отметка в 100 грн на АЗС может быть преодолена уже в ближайшее время. Дополнительное давление создают события на Ближнем Востоке и риски для маршрутов поставок нефтепродуктов.

Экономист Игорь Гарбарук также ожидает дальнейшего роста цен и отмечает, что при неблагоприятном развитии событий дизель в Украине теоретически может приблизиться к 115-120 грн за литр. При этом он считает важным не допустить такого сценария на уровне государственной политики.

Украинский рынок сильно зависит от европейских поставок: после роста стоимости нефти и готового топлива увеличивается закупочная цена для трейдеров, а затем изменения отражаются на АЗС. Скорость зависит и от запасов – топливо, приобретенное ранее по более низкой цене, позволяет некоторым операторам временно сдерживать повышение.

При этом эксперты не прогнозируют дефицита. Главным риском называют именно дальнейшее подорожание, причем дизель, по оценке Гарбарука, может дорожать заметнее других видов топлива.

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