Энергия для обучения: 10 быстрых и полезных рецептов завтраков перед школой

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Здоровое и сбалансированное начало дня является залогом успешного обучения и хорошего самочувствия ребенка. Правильно подобранное утреннее меню не только обеспечивает длительное ощущение сытости, но и оказывает непосредственное влияние на активность ребенка в классе. Оно должно быть питательным, полезным и вкусным, но не тяжелым.

Чтобы облегчить жизнь родителям, кулинары собрали лучшие идеи блюд, сочетающих в себе максимальную питательность и минимальные затраты времени. Утреннее меню для учащихся должно базироваться на легкоусвояемых и богатых витаминами продуктах.

"Сочетание простых ингредиентов – молочных продуктов, фруктов, яиц и цельнозерновых, – отмечают эксперты по питанию, – обеспечивает ребенку энергию и хорошее настроение".

Главное преимущество этих идей состоит в том, что родителям не придется просыпаться часом раньше. Специалисты подготовили список, где собрано 10 полезных и простых рецептов для школьников, которые можно приготовить за 5-10 минут.

Такой подход позволит вкусно накормить даже самых вередунов, гарантируя им качественный заряд энергии и высокой концентрации для школьников в первую половину дня.

Овсянка с фруктами и орехами

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 3 ст. л.;

молоко или вода — 200 мл;

банан – половинка;

яблоко – половинка;

грецкие орехи — 1 ст. л.;

мед – 1 ч. л.

Способ приготовления. Отварите овсянку на молоке, добавьте нарезанные фрукты и посыпьте орехами. По желанию можно подсластить медом.

Сырная запеканка с ягодами

Ингредиенты:

кисломолочный творог — 250 г;

яйцо – 1 шт.;

манка — 2 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

ванильный сахар – щепотка;

ягоды (свежие или замороженные) – 50 г.

Способ приготовления. Смешайте творог с яйцом, манкой и сахаром. Выложите в форму, добавьте ягоды сверху и запекайте 25 мин при температуре 180 °С.

Омлет с овощами

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

молоко – 50 мл;

помидор – половинка;

болгарский перец – половинка или чуть меньше;

масло – 1 ч. л.;

соль – щепотка.

Способ приготовления. Взбейте яйца с молоком и солью, добавьте нарезанные овощи. Жарьте 3-4 мин на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Тосты с авокадо и яйцом

Ингредиенты:

цельнозерновой хлеб — 2 кусочка;

авокадо – половинка;

яйцо (вареное или пашот) — 1 шт.;

соль, зелень – по вкусу.

Способ приготовления. Подсушите хлеб в тостере, мажьте авокадо, выложите кусочки яйца, посыпьте зеленью.

Йогурт с гранолой и фруктами

Ингредиенты:

натуральный йогурт без сахара – 150 г;

гранола (хлопья, орехи, сухофрукты) — 2 ст. л.;

банан или яблоко — половинка ;

ягоды – горсть.

Способ приготовления. В стакане или миске смешайте йогурт с гранолой и кусочками фруктов, сверху добавьте ягоды.

Сырники с медом

Ингредиенты:

кисломолочный творог — 200 г;

яйцо – 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

масло – 1 ч. л. для жарки;

мед – 1 ч. л. для подачи.

Способ приготовления. Смешайте творог, яйцо, сахар и муку. Сформируйте небольшие творожники, обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Подайте с медом.

Каша на ночь

Ингредиенты:

овсянка – 3 ст. л.;

кефир или молоко – 150 мл;

семена чиа – 1 ч. л.;

мед – 1 ч. л.;

ягоды или фрукты – горсть.

Способ приготовления. Вечером залейте овсянку молоком, добавьте чиа и мед. Утром перемешайте и уложите сверху фрукты или ягоды.

Бананово-ягодный смузи

Ингредиенты:

банан – 1 шт.;

ягоды (свежие или замороженные) – 100 г;

молоко или йогурт – 150 мл;

мед – 1 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления. Все ингредиенты взбейте в блендере до однородности, подавайте охлажденным.

Лаваш-ролл с сыром и зеленью

Ингредиенты:

тонкий лаваш – 1 шт.;

твердый сыр – 30 г;

вареное яйцо — 1 шт.;

зелень (укроп, петрушка) – 1 ст. л.

Способ приготовления. Натрите яйцо и творог, смешайте с зеленью. Заверните в лаваш, сверните рулетом и нарежьте кусочками.

Домашние блины с начинкой

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.;

молоко – 150 мл;

мука — 3 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.;

масло – 1 ч. л.;

начинка: творог, ягоды или вареное мясо.

Способ приготовления. Смешайте яйцо с молоком, сахаром и мукой. Жарьте тонкие блины на сковороде, заверните в них начинку по вкусу.