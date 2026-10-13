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Эта ошибка будет стоить жизни: как распознать настоящий белый гриб

Пять главных признаков, как распознать настоящий белый гриб

сегодня, 14:47
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Кречмаровская Наталия
Эта ошибка будет стоить жизни: как распознать настоящий белый гриб

Белые грибы. Инфографика портал "Комментарии"

Осень – пора тихой охоты, и белые грибы в корзине – это очень хороший "улов". Однако следует знать, по каким признакам проверять грибы, ведь белый имеет опасных двойников. В первую очередь следует посмотреть на нижнюю часть шляпки, цвет, запах и мякоть.

Первый признак – строение шляпки. У белого гриба нижняя поверхность губчатая, с мелкими порами, а не пластинками. На это следует обратить внимание при осмотре.

Второй – цвет. Ярко-красные или оранжевые оттенки на шляпке, ножке или мякоти – повод оставить гриб в лесу. Однако определять ядовитость только по цвету нельзя.

Третий – запах. Белый гриб обладает нежным, приятным грибным ароматом. Резкий или химический запах должен насторожить.

Четвертый – мякоть. Внутри белого гриба она белая или светло-кремовая и не изменяет цвет после разрезания или повреждения.

Пятый – поверхность. Молодые белые грибы могут быть немного клейкими, но чрезмерная скользкость – причина отказаться от такого экземпляра.

И следует помнить — если есть сомнение, что гриб безопасен, его лучше не брать.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что осенью длится сезон грибов, и для многих уже традиция — ходить за грибами. Социальные сети переполнены фото и видео из украинских лесов, где собирают грибы. Однако не все знают названия некоторых грибов на украинском — теряются даже украиноязычные.

К примеру, вкусный и питательный гриб, который по-русски называется "вешенка", в украинском языке имеет совсем другое название. По-украински он называется "вешенка". Оба названия достаточно логичны и имеют совершенно разное происхождение.



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