Европа готовит новых королев: кто скоро может получить корону

Королевы Европы

Европейские монархии постепенно меняются: в ряде стран престолы могут перейти к женщинам, а будущих королев готовят к роли глав государств не хуже, чем их мужчины-наследники. Некоторые уже выполняют официальные обязанности, учатся в престижных университетах и проходят военную подготовку.

Ближе к шведскому престолу находится кронпринцесса Виктория. 49-летняя дочь короля Карла XVI Густава много лет исполняет обязанности наследницы. Ее дочь, 14-летняя принцесса Эстель, уже вторая в очереди на престол.

В Бельгии будущей королевой является 24-летняя Елизавета – старшая дочь короля Филиппа. Она училась в Оксфорде, а в настоящее время получает степень в Гарварде. После восшествия на престол она может стать первой женщиной, которая будет непосредственно править Бельгией.

В Испании корону готовят для 20-летней принцессы Леонора. Ее подготовка включает в себя службу во всех трех видах испанских вооруженных сил. Принцесса проходит летную подготовку, а после завершения военного образования планирует изучать политологию.

В Нидерландах престол унаследует Катарина-Амалия, старшая дочь короля Виллема-Александра. После совершеннолетия она отказалась от государственного заключения до момента восхождения на престол. Принцесса также проходит военную подготовку и получила звание капрала.

Еще одна будущая королева – принцесса Ингрид Александра Норвежского. Она проходила 15-месячную военную службу, где являлась боевым инженером и наводчицей бронемашины CV90. В настоящее время принцесса изучает в Австралии международные отношения и экономику.

При этом правила наследования изменяются и в других монархиях. К примеру, Лихтенштейн недавно позволил женщинам наследовать престол на равных с мужчинами условиях – правда, это касается будущих поколений.

Следовательно, европейские принцессы все больше напоминают не сказочные героини, а будущие главы государств: с серьезным образованием, военным опытом и постепенным переходом к самостоятельным публичным обязанностям.

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