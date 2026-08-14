Какую валюту назвали самой красивой в мире: ответ удивит

Валюта. Фото портал "Комментарии"

Когда говорят о самых красивых деньгах мира, первыми часто вспоминают швейцарские франки. Их необычный дизайн с абстрактными образами природы и науки давно стал излюбленным среди коллекционеров. Но конкуренция за звание самой красивой валюты гораздо шире.

Единого победителя здесь нет. Красота – дело вкуса. В то же время Международное общество банкнот (IBNS) регулярно отмечает банкноты, отличающиеся дизайном, цветом, технологичностью и уровнем защиты.

Деньги рассказывают историю страны

Современные банкноты все чаще становятся своеобразными миниатюрными музеями. На них изображают не только политиков или государственные символы, но и ученые, исторические события, мифологию, природу и культурное наследие.

В разных странах на купюрах можно увидеть мотивы маорийских легенд, тропические рифы, скандинавскую мифологию, величайших женщин и исторические документы.

Технологии тоже стали частью дизайна. Голограммы, микротексты, оптически сменные чернила и объемные элементы одновременно украшают купюры и защищают их от подделок.

В результате обычный кусок бумаги или полимера превращается в маленькую историю страны. Иногда настолько красивую, что тратить такую купюру просто жалко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что большинство людей считают, что курс доллара определяется исключительно простым законом спроса и предложения на рынке. Если люди покупают больше валюты – доллар дорожает, если продают – дешевеет. Однако на самом деле рынок валют устроен гораздо сложнее, а его стоимость находится под контролем нескольких ключевых игроков.



