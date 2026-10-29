Куда поехать в Украине: 5 лучших направлений для путешествия осенью

Куда поехать в Украине осенью

Осень – это идеальное время, чтобы открыть Украину с другой стороны. Парки покрываются золотом, холмы над Днепром окутывают утренние туманы, а в горных городках хочется задержаться за чашкой горячего кофе. Если летняя жара уже позади, а до зимних праздников еще далеко, осеннее путешествие станет возможностью сменить обстановку, побыть на природе и открыть интересные места без летнего ажиотажа.

Собрали пять локаций в Украине, особенно очаровательные осенью. Среди них есть идеи для однодневного путешествия из Киева, и направления для полноценного уик-энда с прогулками, местной гастрономией и красивыми видами.

1. Дендропарк "Александрия"

Белая Церковь, расположенная менее чем в 100 километрах от столицы, осенью привлекает прежде всего дендропарком "Александрия". Основанный в конце 18 века по инициативе графини Александры Браницкой, он объединяет природную красоту и историческую архитектуру. На территории площадью более 400 гектаров есть вековые деревья, просторные поляны, водоемы, водопады, ротонды и беседки. В октябре парк превращается в красочное пространство для неторопливых прогулок и фотографий. На посещение стоит выделить несколько часов, а после прогулки можно пройтись по набережной России и историческим центром Белой Церкви.

2. Вытачев

Село Витачев на Киевщине – это место для тех, кто ищет тишины, широкие горизонты и ощущение пространства. С высоких днепровских склонов открываются виды, которые осенью особенно эффектны: вода, холмы и золотистые деревья создают почти кинематографическую картину. Здесь также есть часовня, построенная по мотивам рисунка Тараса Шевченко, и уютное кафе с традиционной выпечкой. После прогулки можно согреться кофе и отведать свежий хлеб, любуясь Днепром. Вытачив лучше всего подходит для однодневной поездки, желательно автомобилем. В выходные здесь бывает людно, а из-за ветров на склонах стоит взять теплую одежду.

3. Коростышевский каньон

Приблизительно через час-полтора езды от Киева, в зависимости от маршрута и дорожных условий, расположен Коростышевский каньон на Житомирщине. Его узнаваемые гранитные скалы и водоем на месте прежнего карьера привлекают любителей природы и необычных пейзажей. Рядом есть и другие водоемы, где при соответствующих условиях можно порыбачить. Осенью локация особенно интересна благодаря контрасту темной воды, каменным стенам и желтым листьям. Это хороший вариант для короткого бегства от городского шума, прогулки и фотосъемки. В то же время ночлег лучше планировать заранее: выбор гостиниц поблизости ограничен, а для кемпинга осенняя погода уже не слишком комфортна.

4. Каменец-Подольский

Каменец-Подольский в Хмельницкой области будет удачным выбором для тех, кто хочет соединить осенние пейзажи с городским комфортом. Старинные улицы, историческая застройка и знаменитая крепость создают атмосферу, в которой приятно провести несколько дней. Город предлагает не только экскурсии, но и открытия гастрономов, музеи, мастер-классы и активности на природе. Если у вас больше времени, добавьте к маршруту Бакоту — живописную местность с видами на Днестровское водохранилище. Осенью здесь может быть ветрено, однако туристов обычно меньше, чем в популярный летний сезон. Для ночлега имеются частные апартаменты, бутик-отели и спа-услуги.

5. Сколе

Город Сколе во Львовской области находится среди гор и лесов, который подойдет тем, кто мечтает о спокойном отдыхе на природе. Оно расположено на территории национального природного парка "Сколевские Бескиды", где осенью особенно приятно гулять по лесным тропам. Для более активных путешественников есть маркированные маршруты, в частности направления на горы Лопата и Парашка. В самом городе стоит обратить внимание на дворец Грэдлов, а после прогулок — посетить местные кафе и рестораны. До Сколе можно добраться поездом из Киева или через Львов или Стрый. В то же время жилье на одну ночь лучше бронировать раньше времени: выбор размещения здесь более скромный, чем в крупных туристических центрах.

Куда поехать в Украине осенью: как выбрать маршрут

Для короткого путешествия из Киева подойдут дендропарк "Александрия", Витачев и Коростышевский каньон. Если хочется истории, ресторанов и комфортного проживания, следует выбрать Каменец-Подольский. А для горного воздуха, лесных прогулок и перезагрузки – Сколе.



