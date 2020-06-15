Министерское «Бинго» для Арсена Авакова

Издание "Комментарии" публикует эксклюзивную инфографику по примеру популярной во всем мире игры "Бинго" для министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

На инфографике наши читатели могут узнать о скандалах, которые стали поводами подать в отставку для министров МВД разных стран. Примечательно, что Арсен Аваков поучаствовал уже в 11 из 16 скандалов. Что дальше?

Ранее портал "Комментарии" рассказывал подробнее о министрах МВД разных стран, которые ушли в отставку в связи со скандалами.

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