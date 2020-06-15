Министерское «Бинго» для Арсена Авакова

Язык
BTC/USD
9230.89
ETH/USD
226.08
LTC/USD
43.30
USD/UAH
26.96
EUR/UAH
30.35
RUB/UAH
0.39
Антон Корнилов
Издание "Комментарии" публикует эксклюзивную инфографику по
примеру популярной во всем мире игры "Бинго" для министра внутренних дел
Украины Арсена Авакова.
На инфографике наши читатели могут узнать о скандалах,
которые стали поводами подать в отставку для министров МВД разных стран.
Примечательно, что Арсен Аваков поучаствовал уже в 11 из 16 скандалов. Что
дальше?
Ранее портал "Комментарии" рассказывал подробнее о министрах
МВД разных стран, которые ушли в отставку в связи со скандалами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости