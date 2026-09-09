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Монета об украинских защитниках вошла в десятку лучших в мире: ФОТО

Памятная монета, посвященная украинским военным и единству общества, победила в международной номинации и вошла в десятку лучших монет мира

сегодня, 16:35
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Кравцев Сергей
Монета об украинских защитниках вошла в десятку лучших в мире: ФОТО

Памятная монета Украины

Украинская памятная монета "Держим строй!" получила международное признание на престижном конкурсе "Монета года". Она победила в номинации "Самая вдохновляющая монета" и вошла в топ-10 лучших монет мира по итогам конкурса.

Результаты объявили 27 августа 2026 во время Всемирной выставки денег в Питтсбурге, США. В этом году международные эксперты оценивали около 600 монет из 41 страны мира, выпущенных в 2025 году.

"Держим строй!" ввели в обращение 24 февраля 2025 — в третью годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину. Монета посвящена украинским военным, защищающим государство, а также единству общества.

Глава НБУ Андрей Пышный назвал международную награду признанием силы украинских символов и идей. По его словам, монета рассказывает миру о сотнях тысяч защитников Украины и является призывом к единению.

Особенностью монеты явилась ее композиция. На аверсе изображены украинские военные, соединившие руки в коллективном рукопожатии. На заднем плане – схематические линии обороны и направления боевых действий, напоминающие очертания трезубца.

На реверсе воины изображены при движении вперед. Рядом – военная техника, а за спинами защитников показаны гражданские профессии, которые работают, помогают армии и поддерживают страну.

Монета имеет номинал в 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, а ее тираж в сувенирной упаковке составляет до 50 тысяч штук. Автор художественного решения – Андрей Сагач, скульпторы – Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко.

Украина представила на конкурсе еще одну монету – "Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко". Она попала в сотню лучших в номинации "Самая художественная монета".

Также издание "Комментарии" сообщало – "Посвящение многолетнему партнерству", — НБУ презентовал памятную монету в честь 250-летия независимости США.

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