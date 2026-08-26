Награды для военных: какие награды могут получить защитники Украины

Какими наградами награждают военных. Инфографика: comments.ua

Военнослужащие ВСУ отмечают за мужество, профессионализм, успешное командование и добросовестную службу. В Украине действуют три основных системы награждения: государственные награды, почетные нагрудные знаки Главнокомандующего ВСУ и поощрительные награды Минобороны.

Государственные награды Украины

Государственные награды являются высшей формой празднования выдающиеся заслуги. Их устанавливает закон, а награждение проходит указом Президента Украины.

Звание Герой Украины. Высшее государственное отличие Украины. Ее присваивают гражданам за выдающийся героический поступок или исключительные заслуги перед государством, в частности, при защите Украины.

Орден Богдана Хмельницкого. Им отмечают военнослужащих и работников ВСУ и других военных формирований за особые заслуги при защите государства и исполнении воинского долга.

Орден "За мужество". Имеет три ступени и вручается за личное мужество и героизм. Награду могут получать военные, правоохранители и другие граждане за отвагу при выполнении задач.

Орден Даниила Галицкого. Этим отличием награждают военнослужащих, представителей других формирований и госслужащих за значительный вклад в развитие Украины и служение украинскому народу.

Медаль "За военную службу Украины". Отличием награждают военнослужащих и других лиц за образцовое исполнение воинского долга, профессионализм и добросовестное отношение к службе.

Медаль "За безупречную службу". Имеет три степени и предназначена для военнослужащих, демонстрирующих верность присяге, дисциплину и высокий уровень исполнения воинской или служебной обязанности.

Медаль "Защитнику Отечества". Ею отмечают ветеранов войны и других граждан за личное мужество и отвагу при защите государственных интересов Украины и ее территориальной целостности.

Отличие "Именное огнестрельное оружие". Специальное государственное отличие для представителей офицерского состава ВСУ и других военных формирований. Вместе с ней вручают пистолет и 16 патронов.

Награды Главнокомандующего ВСУ

Отдельную систему составляют знатные нагрудные знаки Главнокомандующего ВСУ. Они позволяют отмечать военных непосредственно за боевые заслуги, командование и службу.

"Крест Заслуги". Высшее почетное отличие Главнокомандующего ВСУ. Ею отмечают за выдающийся личный вклад в развитие, развитие и укрепление Вооруженных Сил Украины.

"Крест храбрых". Награда для военнослужащих и работников ВСУ за героический поступок, совершенный во время боевых действий, когда мужество и решительность оказали непосредственное влияние на выполнение задания.

"Стальной крест". Отличием награждают офицеров ВСУ за профессиональное планирование, организацию и руководство военными действиями, способствовавшими успешному выполнению боевых задач.

"Серебряный крест". Его получают офицеры за успешное планирование и реализацию задач при управлении подразделением в бою. В исключительных случаях — военнослужащие, исполнявшие обязанности командира.

"Золотой крест". Награда для рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ за мужество, профессионализм и успешное выполнение боевых задач в сложных условиях.

"Крест Военная честь". Им награждают сержантов, старшин и офицеров за вклад в развитие и реформирование ВСУ, а также адаптацию украинской армии к стандартам НАТО.

"За добросовестную службу". Нагрудный знак для военнослужащих, ответственно выполняющих поставленные задачи, демонстрируют преданность службе и защите украинского государства и народа.

"Комбатантский крест". Награду вручают участникам боевых действий после увольнения с военной службы. В случае смерти награжденного знак может быть передан его семье.

"За несгибаемость". Этим отличием награждают находившихся в плену военнослужащих и работников ВСУ. Она символизирует устойчивость и приверженность Украине в чрезвычайно сложных обстоятельствах.

"За сохраненную жизнь". Награда для тех, кто спас жизнь военнослужащему, работнику ВСУ или другому человеку или группе людей, проявив решительность и профессиональное мастерство.

"За содействие войску". Отличием отмечают работников ВСУ, волонтеров, представителей предприятий и организаций, оказывающих помощь и поддерживающих украинское войско.