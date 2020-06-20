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Названы страны с самым дешевым интернетом: Украина попала в ТОП-5

Стоимость 1 Гб мобильного интернета в Украине находится на уровне 46 центов

сегодня, 09:04
Автор:

Татьяна Веремеева
Названы страны с самым дешевым интернетом: Украина попала в ТОП-5

Тарифы на мобильный интернет в Украине являются одними из самых дешевых во всем мире. Так стоимость 1 Гб мобильного интернета в среднем составляет 46 центов (в перерасчете на доллары). Дешевле интернет обойдется только жителям Италии (43 цента), Киргизии (21 цент), Израиля (11 центов) и Индии (9 центов).

В то же время самый дорогой интернет в мире на острове Святой Елены – его стоимость в этом регионе составляет 52,20 долл. Далее в рейтинге расположились Фолклендские острова (40,41 долл.), в карликовом государстве Науру на одноимённом коралловом острове в западной части Тихого океана (30,47 долл.), на Бермудских островах (28,75 долл.), а также в островном государстве в Центральной Африке Сан-Томе и Принсипи (28,26 долл.).

Напомним, мы писали, что многие уже давно знакомы с представителями так называемого сетевого маркетинга, которые под благовидными предлогами продают людям товары или услуги, которые им вряд ли нужны. В условиях кризиса и карантина они слегка перестроились и теперь предлагают еще более соблазнительные вещи – долю в бизнесе, идеи для стартапов, легкий заработок в интернете и многое другое. "Комментарии" решили выяснить, как аферисты адаптировались к сегодняшним реалиям и каким образом можно уберечь себя от неприятных финансовых потерь.


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Источник: https://comments.ua
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