Названы страны с самым дешевым интернетом: Украина попала в ТОП-5

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Татьяна Веремеева
Тарифы на мобильный интернет в Украине являются одними из самых дешевых во
всем мире. Так стоимость 1 Гб мобильного интернета в среднем составляет 46
центов (в перерасчете на доллары). Дешевле интернет обойдется только жителям
Италии (43 цента), Киргизии (21 цент), Израиля (11 центов) и Индии (9 центов).
В то же время самый дорогой интернет в мире на острове Святой Елены – его стоимость
в этом регионе составляет 52,20 долл. Далее в рейтинге расположились Фолклендские
острова (40,41 долл.), в карликовом государстве Науру на одноимённом коралловом
острове в западной части Тихого океана (30,47 долл.), на Бермудских островах (28,75
долл.), а также в островном государстве в Центральной Африке Сан-Томе и Принсипи
(28,26 долл.).
Напомним, мы писали, что многие уже давно знакомы с представителями так
называемого сетевого маркетинга, которые под благовидными предлогами продают
людям товары или услуги, которые им вряд ли нужны. В условиях кризиса и
карантина они слегка перестроились и теперь предлагают еще более
соблазнительные вещи – долю в бизнесе, идеи для стартапов, легкий заработок в
интернете и многое другое. "Комментарии"
решили выяснить, как аферисты адаптировались к сегодняшним реалиям и каким
образом можно уберечь себя от неприятных финансовых потерь.
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