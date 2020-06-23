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Главная Новости Инфографика 2020 Названы страны, в которых разрешено суррогатное материнство
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Названы страны, в которых разрешено суррогатное материнство

В Украине за рождение ребенка суррогатной матерью придется заплатить от 35 тыс. долларов

сегодня, 13:06
Автор:

Татьяна Веремеева
Названы страны, в которых разрешено суррогатное материнство

Суррогатное материнство является больной темой для многих стран мира. Гаагская конференция по международному частному праву говорит о необходимости разработки так называемой системы "международного права нерождённого ребёнка", другие, во избежание злоупотреблений и лишних неприятностей, попросту запрещают предоставление услуг суррогатного материнства для иностранцев.

Украина – одна из стран, в которых суррогатное материнство разрешено. Цена вопроса – от 35 до 60 тыс. долларов. Минимальная плата за рождения ребенка такая же как и в соседних России, Беларуси и Грузии.

"Комментарии" собрали все страны с ценами на суррогатное материнство в одной инфографике. Также мы указали, на каких условиях возможно суррогатное материнство в этих странах.

Напомним, "Комментарии" разбирались в крайне спорной и, как правило, очень неудобной теме суррогатного материнства, вопрос регулирования которого в Украине обостряется. Наши журналисты писали о наиболее скандальных эпизодах, связанных с этой темой, и о реакции на них общественности и властей Украины.


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Источник: https://comments.ua
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