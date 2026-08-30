Не просто хобби, но и инвестиция: 6 вещей, которые чаще всего коллекционируют в мире

Что люди чаще всего коллекционируют. Инфографика: comments.ua

Коллекционирование давно перестало быть просто способом хранить ненужные вещи. Для одних это увлечение историей, для других возможность инвестировать деньги, а для кого-то коллекция становится способом самовыражения. Предметом такого хобби может быть практически все: от редких монет до старых телефонов.

Почтовые марки

Филателия остается одним из самых известных направлений коллекционирования. Марки интересны не только своей редкостью, но и отражающими историю, культуру и политические изменения разных стран. Особую ценность могут иметь экземпляры с опечатками, ограниченных серий или старых почтовых выпусков.

Монеты

Нумизматика привлекает коллекционеров на протяжении многих веков. Старинные монеты позволяют буквально "прикоснуться" к истории, ведь на них изображали правителей, символы государств и важные события. Редкие экземпляры также могут иметь значительную коллекционную стоимость.

Книги

Среди книголюбов популярные первые издания, антикварные книги, редкие экземпляры и издания с автографами авторов. Для некоторых коллекционеров важна не только содержательная ценность книги, но ее состояние, год издания и история происхождения.

Этикетки и другая упаковка

Популярным направлением также является сбор этикеток от бутылок. Коллекционеры хранят этикетки от вина, пива и других напитков из разных стран. Такие коллекции могут превратиться в своеобразную историю дизайна и культуры потребления.

Футбольные сувениры

Фанаты спорта часто собирают футболки, шарфы, билеты на важные матчи, программы и предметы с автографами спортсменов. Для владельца такая вещь может быть ценна не столько из-за денег, сколько из-за воспоминаний, связанных с конкретной игрой или командой.

Старые телефоны и техника

Коллекционеры ретротехники возвращают к жизни устройства, когда-то казавшиеся современными. Особый интерес представляют кнопочные мобильные телефоны, старые фотоаппараты, игровые приставки и другая электроника прошлых десятилетий.

Зачем люди создают коллекции

Причины могут быть совершенно разными. Коллекционирование помогает хранить память об определенной эпохе, изучать историю, общаться с единомышленниками или просто получать удовольствие от поиска очередного редкого предмета. В то же время, коллекция не обязательно должна быть дорогой. Ее ценность определяет сам коллекционер из-за эмоций, воспоминаний и личного интереса.

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