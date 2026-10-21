Не только борщ: американская экспертка назвала топ-5 продуктов из Украины, идеально подходящих для здорового питания

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Популярность традиционной украинской кухни в мире уже давно вышла за пределы культовых борща и вареников. Многие продукты, которые украинцы привыкли каждый день видеть в собственном рационе, за границей считают настоящими суперфудами из-за их уникального химического состава и колоссальной пользы для организма.

Американская специалист по диетологии Маша Дэвис проанализировала украинский стол и выделила пять самых доступных и питательных продуктов, которые отвечают всем критериям здорового питания.

Витаминная база: свекла и капуста

Главным символом полезного рациона эксперт считает обычную столовую свеклу. Он является богатым источником сложных углеводов, железа, витамина B6 и фолатов.

"Находящиеся в этом корнеплоде природные нитраты имеют особую ценность для человека, — отмечает Маша Дэвис. – Попадая в наш организм, они трансформируются в оксид азота. Это соединение эффективно расширяет сосуды и помогает стабилизировать АД".

Не уступает полезности и обычная белокочанная капуста. Несмотря на низкую цену, этот овощ насыщен антиоксидантами, подавляющими внутренние воспалительные процессы. Также капуста содержит солидную порцию витаминов C и K и грубую клетчатку, стимулирующую правильную работу желудочно-кишечного тракта.

Незаменимые компоненты: укроп и гречиха

Отдельное место в украинской культуре занимает свежая зелень. Укроп не просто дополняет вкус блюд, но и выступает мощным природным антисептиком благодаря своим антибактериальным свойствам. Он богат витаминами А и С, улучшает работу желудка и устраняет проблему вздутия.

Еще одним открытием для иностранцев остается гречневая крупа, которая для украинцев является обычным гарниром. Она полностью лишена глютена, имеет низкий гликемический индекс и содержит большое количество растительного белка.

"Гречка позволяет организму долгое время оставаться сытым, – объясняет диетология, – поскольку она обеспечивает плавное поступление энергии без резких колебаний глюкозы в крови. К тому же, витамины группы B в ее составе улучшают состояние волос и кожи".

Секреты ферментации: квашеные овощи

Замыкают список полезных суперфудов традиционные ферментированные и квашеные продукты. Когда украинцы придумали этот способ, чтобы сохранить урожай на зиму, а сегодня такая еда признана лучшим источником природных пробиотиков. Квашенина поддерживает баланс микробиома кишечника, улучшает состояние кожи и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Кстати, кулинарные эксперты делятся проверенным лайфхаком, как сделать квашеные огурцы идеально хрустящими и упругими. Секрет заключается в правильной концентрации соли и добавлении одного неожиданного ингредиента. Для этого на один литр воды берут ровно 1 столовую ложку каменной соли, а непосредственно перед укупоркой банки сверху кладут ошпаренный кипятком ломтик лимона. Лимонная кислота защищает огурцы от размягчения во время брожения.

Подводя итог, Маша Дэвис подчеркивает, что украинцам не стоит искать экзотические зарубежные суперфуды. Наша обычная домашняя еда полностью соответствует современным мировым трендам велнеса и здорового образа жизни.