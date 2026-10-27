logo

BTC/USD

80465

ETH/USD

2344.21

USD/UAH

45.6

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Инфографика 2026 Не только тыква со свечой: 5 идей от Клопотенко, которые превратят стол в хеллоуинский
commentss НОВОСТИ Все новости

Не только тыква со свечой: 5 идей от Клопотенко, которые превратят стол в хеллоуинский

Крем-суп с беконом, плов в тыкве и сладости на палочках – какие блюда помогут создать праздничное настроение в конце октября

сегодня, 17:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Не только тыква со свечой: 5 идей от Клопотенко, которые превратят стол в хеллоуинский

Блюда из тыквы

Хэллоуин – это не только костюмы, вырезанные тыквы и жуткий декор. Праздничную атмосферу можно создать и на кухне, приготовив необычные блюда из сезонных продуктов. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает несколько идей для меню, в котором тыква становится главным ингредиентом, а обычные рецепты приобретают осенний характер.

Одним из вариантов для праздничного стола может стать тыквенный крем-суп с беконом. Нежная текстура молока и сливок сочетается с более выразительным вкусом имбиря, а обжаренный бекон придает блюду пикантность. Тыквенные семена служат не только украшением, но и обеспечивают приятный хруст.

Для основного блюда подойдет куриный рулет с тыквенной начинкой. К мясу добавляют тыкву, изюм и немного меда, благодаря чему вкус получается сладковато-пряным. Рулет удобно порезать порционными кусочками и подавать компании гостей.

Еще одна идея – салат из запеченных корнеплодов. Тыква, свекла и морковь создают яркое сочетание цветов, а запекание помогает раскрыть природную сладость овощей. Такое блюдо дополнит праздничное меню и подойдет тем, кто предпочитает овощные блюда.

Особенно эффектно на столе будет смотреться плов, приготовленный непосредственно в тыкве. Овощ в этом случае становится не только ингредиентом, но и оригинальной посудой для подачи. Запеченную мякоть советуют добавлять в порцию – она делает вкус блюда более насыщенным.

На десерт можно приготовить тыквенный пирог с сыром на основе сахарного печенья или кейк-попсы – небольшие сладости на палочках, которые легко украсить в стиле праздника. Последний вариант особенно подойдет для совместного досуга с детьми.

Таким образом, гелловинское меню не обязательно ограничивать традиционными сладостями. Сезонные овощи, необычная подача и немного фантазии помогут превратить обычный ужин в тематическое угощение.

Также издание "Комментарии" сообщало – секрет долголетия не так прост: что ученые выяснили о мясе и вегетарианстве.

picture





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!