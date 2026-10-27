Не только тыква со свечой: 5 идей от Клопотенко, которые превратят стол в хеллоуинский

Блюда из тыквы

Хэллоуин – это не только костюмы, вырезанные тыквы и жуткий декор. Праздничную атмосферу можно создать и на кухне, приготовив необычные блюда из сезонных продуктов. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает несколько идей для меню, в котором тыква становится главным ингредиентом, а обычные рецепты приобретают осенний характер.

Одним из вариантов для праздничного стола может стать тыквенный крем-суп с беконом. Нежная текстура молока и сливок сочетается с более выразительным вкусом имбиря, а обжаренный бекон придает блюду пикантность. Тыквенные семена служат не только украшением, но и обеспечивают приятный хруст.

Для основного блюда подойдет куриный рулет с тыквенной начинкой. К мясу добавляют тыкву, изюм и немного меда, благодаря чему вкус получается сладковато-пряным. Рулет удобно порезать порционными кусочками и подавать компании гостей.

Еще одна идея – салат из запеченных корнеплодов. Тыква, свекла и морковь создают яркое сочетание цветов, а запекание помогает раскрыть природную сладость овощей. Такое блюдо дополнит праздничное меню и подойдет тем, кто предпочитает овощные блюда.

Особенно эффектно на столе будет смотреться плов, приготовленный непосредственно в тыкве. Овощ в этом случае становится не только ингредиентом, но и оригинальной посудой для подачи. Запеченную мякоть советуют добавлять в порцию – она делает вкус блюда более насыщенным.

На десерт можно приготовить тыквенный пирог с сыром на основе сахарного печенья или кейк-попсы – небольшие сладости на палочках, которые легко украсить в стиле праздника. Последний вариант особенно подойдет для совместного досуга с детьми.

Таким образом, гелловинское меню не обязательно ограничивать традиционными сладостями. Сезонные овощи, необычная подача и немного фантазии помогут превратить обычный ужин в тематическое угощение.

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