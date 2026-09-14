Обратный отсчет до потопа: климатологи назвали мировые мегаполисы, которые уйдут под воду к 2100 году

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Глобальные климатические изменения на планете стремительно набирают обороты, создавая реальную угрозу жизнедеятельности человечества. По прогнозам международных исследователей, если нынешние темпы потепления сохранятся, уже к концу этого столетия под водой могут оказаться целые регионы и мировые густонаселенные центры. Главным катализатором будущей катастрофы являются деструктивные процессы в криосфере Земли, оказывающие непосредственное влияние на уровень воды в океанах.

Как отмечают специалисты, разрушение ледяного покрова планеты носит длительный характер, однако последние десятилетия стали критическими. Наиболее интенсивно теряют свою массу горные массивы на Аляске, Андах, Альпах и Гималаях.

"Процесс отступления ледников продолжается с начала XX века, – констатировал ведущий научный сотрудник Института географии РАН Андрей Глазовский, – но за последние 30 лет он значительно ускорился из-за роста глобальной температуры".

Поступление колоссальных объемов талой воды чревато разрушением прибрежных экосистем, порчей источников питьевой воды из-за засола и полным затоплением низменных территорий. Особо опасные тенденции фиксируются в полярных регионах – Арктике и Антарктиде.

По расчетам учёных, первыми под удар стихии попадут известные мегаполисы. Уже сейчас от регулярных подтоплений страдают американские Майами и Нью-Йорк. В зоне повышенного риска оказались китайский Шанхай и индийский Мумбай, где у побережья проживают миллионы граждан. Венеция (Италия) сталкивается все с более агрессивными наводнениями, а столица Бангладеш, город Дакка, беззащитна перед речными и морскими паводками. Худшая ситуация в Джакарте (Индонезия), которая стремительно погружается под воду не только из-за океана, но и из-за истощения подземных аквиферов. Кроме того, опасность угрожает Амстердаму, Гамбургу, Гданьску, Новому Орлеану, Бангкоку и ряду тихоокеанских островов.

Эксперты ожидают, что к 2050 году океан поднимется на 0,3–0,5 метра по отношению к показателям начала тысячелетия.

"Если глобальные температуры продолжат расти нынешними темпами, — предупреждают специалисты в своих моделированиях, — к 2100 году уровень моря может подняться на 1-2 метра".

Подобный сценарий, по словам ученых, неизбежно спровоцирует масштабное затопление прибрежных городов и заставит сотни миллионов людей стать климатическими беженцами.