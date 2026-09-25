От 200 буханок хлеба до двух чашек кофе: во что инфляция за 30 лет превратила 100 гривен

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Недилько Ксения
Фото: Инфографика портала "Комментарии"
Национальная валюта Украины за три десятилетия своего существования прошла через глубокие экономические трансформации, кардинально изменившие ее реальную ценность. Сто гривен образца сентября 1996 года , когда украинские деньги только дебютировали в обращении, и аналогичная купюра в 2026 году отражают две кардинально противоположные финансовые эпохи, разделенные масштабной инфляцией и девальвационными процессами.
Эксперты напоминают, что в начале реформы 100 гривен эквивалентировали 55 долларам США, ведь американская валюта торговалась на уровне 1,8 гривны.
Однако за тридцать лет ситуация претерпела безвозвратные изменения. В 2026 году прежняя весомая банкнота превратилась в номинал для расчета за мелкие бытовые нужды или повседневные расходы.
Красноречиво и валютное соотношение: вместо прежних 55 долларов современная сотня конвертируется всего лишь в чуть более 2 долларов США. В сфере услуг эти деньги сравнялись с ценой двух порций кофе в городском кафе или одной короткой поездкой в такси. Такая динамика наглядно иллюстрирует, как хронические инфляционные волны нивелировали нарицательную стоимость национальных денег, несмотря на параллельный цифровой рост заработных плат граждан.
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