От 200 буханок хлеба до двух чашек кофе: во что инфляция за 30 лет превратила 100 гривен

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Национальная валюта Украины за три десятилетия своего существования прошла через глубокие экономические трансформации, кардинально изменившие ее реальную ценность. Сто гривен образца сентября 1996 года , когда украинские деньги только дебютировали в обращении, и аналогичная купюра в 2026 году отражают две кардинально противоположные финансовые эпохи, разделенные масштабной инфляцией и девальвационными процессами.

"В середине девяностых годов банкнота с лицом Владимира Великого считалась признаком подлинного благосостояния, — отмечают финансовые аналитики, сравнивая покупательную способность валюты. — Тогда одна такая купюра фактически покрывала месячные нужды работающего гражданина, поскольку средний оклад в стране колебался в пределах 120–130 гривен".

Эксперты напоминают, что в начале реформы 100 гривен эквивалентировали 55 долларам США, ведь американская валюта торговалась на уровне 1,8 гривны.

"Имея в кармане сотню гривен, человек мог позволить себе приобрести около 200 буханок хлеба или заправить более 160 литров горючего по цене 60 копеек за литр, — подчеркивают специалисты, описывая цены того времени. — Кроме того, этих средств вполне хватало, чтобы закрыть счета за коммунальные услуги для жилья на шесть месяцев вперед, поскольку платежки обычно не превышали 15–20 гривен".

Однако за тридцать лет ситуация претерпела безвозвратные изменения. В 2026 году прежняя весомая банкнота превратилась в номинал для расчета за мелкие бытовые нужды или повседневные расходы.

"Сегодня на сто гривен в магазине удастся купить разве что литр молока, пачку бюджетного печенья и минимальное количество овощей, — констатируют исследователи рынка. — Вместо сотен буханок хлеба теперь получится купить только 3–4 батона, а на АЗС этой суммы не хватит даже на два литра бензина".

Красноречиво и валютное соотношение: вместо прежних 55 долларов современная сотня конвертируется всего лишь в чуть более 2 долларов США. В сфере услуг эти деньги сравнялись с ценой двух порций кофе в городском кафе или одной короткой поездкой в такси. Такая динамика наглядно иллюстрирует, как хронические инфляционные волны нивелировали нарицательную стоимость национальных денег, несмотря на параллельный цифровой рост заработных плат граждан.