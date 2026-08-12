От них невозможно увести глаза: ТОП-7 невероятных чудес света (ИНФОГРАФИКА)

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На планете есть немало достопримечательностей, способных поразить даже опытных путешественников. Среди них особое место занимают семь современных чудес света – уникальные сооружения и древние города, ставшие символами человеческой истории, культуры и архитектурного мастерства. Они расположены на разных континентах, поэтому побывать у всех за одно путешествие практически невозможно. Однако каждая из этих достопримечательностей имеет свою историю и неповторимую атмосферу.

Большая китайская стена

Одно из самых известных построек планеты протянулось через северные районы Китая. Ее отдельные участки строились на протяжении многих веков, а общая протяженность всех ответвлений превышает 20 тысяч километров. Особенно поражают масштабы стены и живописные горные пейзажи вокруг нее.

Петра

Древний город в Иордании знаменит зданиями, высеченными прямо в розовых скалах. Попасть к Петру можно через узкое ущелье Сок. Одним из самых известных построек является величественный Эль-Хазне, фасад которого вырезан в камне. Петр входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чичен-Ица

На мексиканском полуострове Юкатан расположен бывший город цивилизации майя. Его главная достопримечательность – пирамида Кукулькана. Древние архитекторы связали ее конструкцию с астрономическими наблюдениями: во время равноденствия солнечная тень создает эффект спускаемой по лестнице змеи.

Колизей

Римский Колизей – одна из главных визиток Италии. Амфитеатр Флавиев был центром масштабных зрелищ Древнего Рима, в частности, гладиаторских боев. Сегодня это величественное сооружение остается одним из самых посещаемых достопримечательностей столицы Италии.

Тадж-Махал

Белый мавзолей в индийской Агре считается одним из самых романтичных архитектурных символов мира. Шах-Джахан приказал соорудить его в память о своей жене Мумтаз-Махал. Мраморное здание особенно эффектно смотрится под разным освещением.

Мачу-Пикчу

Таинственный город Инков расположен высоко в Андах на территории современного Перу. Каменные постройки, террасы и руины сохранились среди горных вершин, создавая уникальный вид. Само сочетание древней архитектуры и природы делает Мачу-Пикчу особенно увлекательным.

Христос-Спаситель

Огромная статуя Христа с распростертыми руками возвышается над Рио-де-Жанейро на горе Корковада. Памятник был построен в 1931 году, и сегодня он является одним из главных символов Бразилии. Со смотровой площадки открывается панорама Рио, дополняющая впечатление от самой статуи.

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