Послабление карантина: когда жители разных стран смогут снять защитные маски

Пандемия коронавируса внесла множество корректив в жизнь большинства стран в мире. В частности, многие ввели карантин, основной целью которого является сдерживание распространения заболевания.



Несмотря на ряд сдерживающих мер, количество заразившихся коронавирусом продолжает стремительно увеличиваться, так же, как и количество жертв болезни.

В связи с этим многие страны приняли решение о продлении карантина. Пока дольше всего ограничения будут действовать в США и Нидерландах – предварительно до конца лета нынешнего года. При этом Великобритания и Италия, которые находятся в ТОП-3 стран с самым высоким уровнем заболеваемости, приняли решение о снятии основных карантинных ограничений в течение текущего месяца.

В Украине карантин продлили до 31 июля. Но это может быть и не окончательной датой, ведь в течение последней недели количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в нашей стране стремительно растет. Сегодня, 24 июня, в Минздраве заявили о новом рекорде. За сутки COVID-19 подтвердили сразу у 940 человек. Столь высокого показателя заболеваемости в стране еще не фиксировали. Таким образом, общее количество заболевших превысило 39 тысяч. По состоянию на утро среды их 39 014.

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