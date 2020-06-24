kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.06.2020

BTC/USD

9304.73

ETH/USD

234.01

LTC/USD

42.85

НБУ 24.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.22

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Инфографика 2020 Послабление карантина: когда жители разных стран смогут снять защитные маски
commentss НОВОСТИ Все новости

Послабление карантина: когда жители разных стран смогут снять защитные маски

Многие страны не торопятся снимать основные карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Основной из причин является количество больных в каждом из государств

сегодня, 19:29
Автор:

Татьяна Веремеева
Послабление карантина: когда жители разных стран смогут снять защитные маски

Пандемия коронавируса внесла множество корректив в жизнь большинства стран в мире. В частности, многие ввели карантин, основной целью которого является сдерживание распространения заболевания.

Несмотря на ряд сдерживающих мер, количество заразившихся коронавирусом продолжает стремительно увеличиваться, так же, как и количество жертв болезни.

В связи с этим многие страны приняли решение о продлении карантина. Пока дольше всего ограничения будут действовать в США и Нидерландах – предварительно до конца лета нынешнего года. При этом Великобритания и Италия, которые находятся в ТОП-3 стран с самым высоким уровнем заболеваемости, приняли решение о снятии основных карантинных ограничений в течение текущего месяца.

В Украине карантин продлили до 31 июля. Но это может быть и не окончательной датой, ведь в течение последней недели количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в нашей стране стремительно растет. Сегодня, 24 июня, в Минздраве заявили о новом рекорде. За сутки COVID-19 подтвердили сразу у 940 человек. Столь высокого показателя заболеваемости в стране еще не фиксировали. Таким образом, общее количество заболевших превысило 39 тысяч. По состоянию на утро среды их 39 014.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!