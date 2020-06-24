Послабление карантина: когда жители разных стран смогут снять защитные маски

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Татьяна Веремеева
Пандемия
коронавируса внесла множество корректив в жизнь большинства стран в мире. В
частности, многие ввели карантин, основной целью которого является сдерживание
распространения заболевания.
Несмотря
на ряд сдерживающих мер, количество заразившихся коронавирусом продолжает
стремительно увеличиваться, так же, как и количество жертв болезни.
В
связи с этим многие страны приняли решение о продлении карантина. Пока дольше
всего ограничения будут действовать в США и Нидерландах – предварительно до
конца лета нынешнего года. При этом Великобритания и Италия, которые находятся
в ТОП-3 стран с самым высоким уровнем заболеваемости, приняли решение о снятии
основных карантинных ограничений в течение текущего месяца.
В
Украине карантин продлили до 31 июля. Но это может быть и не окончательной
датой, ведь в течение последней недели количество новых случаев заражения
коронавирусной инфекцией COVID-19 в нашей стране стремительно растет. Сегодня, 24
июня, в Минздраве заявили о новом рекорде. За сутки COVID-19
подтвердили сразу у 940 человек. Столь высокого показателя заболеваемости в
стране еще не фиксировали. Таким образом, общее количество заболевших превысило
39 тысяч. По состоянию на утро среды их 39 014.
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