Секреты идеального десерта: Евгений Клопотенко поделился рецептом нежного чизкейка с малиной

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Недилько Ксения
Фото: Инфографика портала "Комментарии"
Когда появляется желание побаловать себя чем-нибудь сладким и изысканным, кулинарные эксперты советуют обратить внимание на проверенную классику в летнем формате. Известный украинский шеф-повар предлагает дополнить привычную творожную выпечку сочными летними плодами, которые создадут идеальный баланс вкуса.
По словам ресторатора, добавление свежих ягод поможет освежить традиционное блюдо и нивелировать излишнюю приторность. Сочетание шелковистой начинки, легкой кислинки и рассыпчатого коржа способно подарить настоящее гастрономическое удовольствие.
Для достижения идеальной консистенции шеф-повар рекомендует тщательно подойти к выбору базового продукта — покупать творог с жирностью от 5% до 9%, умеренной сухости и среднее зерно. Если же в продукте окажется слишком много сыворотки, ее следует заранее отцедить с помощью обычной марли. Особое внимание следует уделить и кондитерскому инвентарю.
Чтобы процесс приготовления прошел безупречно, звездный повар советует воспользоваться несколькими проверенными лайфхаками:
Клопотенко отметил, что этот рецепт является универсальной экспериментальной площадкой: если под рукой нет малины, ее можно смело заменить спелой голубикой.
Этот рецепт малинового чизкейка на 6 порций готовится чуть больше часа с последующим охлаждением в течение 2 часов . Основание из песочного печенья и сливочного масла запекается 10 минут, а нежная творожная масса с малиной выпекается при 160-180 градусах до готовности.
Ингредиенты
Для чизкейка
250 г малины
700 г кисломолочного сыра
3 яйца
150 г сметаны
150 г сахара
2 ст. л. муки
10 г ванильного сахара
Для основания
170 г печенья (например, сахарного)
40 г сахара
50 г мягкого масла
щепотка соли
Шаг 1
С помощью блендера или другим удобным вам способом перебейте 170 г печенья в мелкую крошку. Смешайте крошку с 40 г сахара.
Шаг 2
Добавьте в крошку 50 г мягкого масла, щепотку соли и просто руками перетрите ингредиенты до однородности. Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой (отдельно дно и отдельно стенки). Выложите основание из печенья равномерным слоем (я не делаю бортиков) и хорошо утрамбуйте его руками. Выпекайте основание 10 мин в разогретой до 180 градусов духовке, затем охладите его при комнатной температуре.
Шаг 3
С помощью блендера перебейте 700 г творога до однородности. Добавьте в него 3 яйца, 150 г сметаны, 150 г сахара, 2 ст. л. муки, 10 г ванильного сахара, щепотку соли и тщательно перемешайте ингредиенты.
Шаг 4
Когда основа чизкейка остынет, выложите поверх нее половину от всей творожной массы. Поверх творога выложите 250 г малины.
Шаг 5
Сверху на ягоды выложите оставшиеся сырные массы. Выпекайте чизкейк при 160 градусах первые 20 мин, затем увеличьте температуру до 180 градусов и пеките чизкейк еще 30 мин или до полной готовности. Используйте режим верх-низ без конвекции. Чтобы выпечка стабилизировалась, охладите пирог сначала при комнатной температуре, а затем в холодильнике и только потом подавайте.
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