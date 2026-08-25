Секреты идеального десерта: Евгений Клопотенко поделился рецептом нежного чизкейка с малиной

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Когда появляется желание побаловать себя чем-нибудь сладким и изысканным, кулинарные эксперты советуют обратить внимание на проверенную классику в летнем формате. Известный украинский шеф-повар предлагает дополнить привычную творожную выпечку сочными летними плодами, которые создадут идеальный баланс вкуса.

"Когда душа просит вкусненького, есть один беспроигрышный вариант, – убежден кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, – который точно порадует вас и ваших близких – это чизкейк".

По словам ресторатора, добавление свежих ягод поможет освежить традиционное блюдо и нивелировать излишнюю приторность. Сочетание шелковистой начинки, легкой кислинки и рассыпчатого коржа способно подарить настоящее гастрономическое удовольствие.

"Нежный, воздушный творог, сочные ягоды, – описывает кулинар будущий кулинарный шедевр, – и хрустящая, сладкая песочная основа поднимут вас на седьмое небо".

Для достижения идеальной консистенции шеф-повар рекомендует тщательно подойти к выбору базового продукта — покупать творог с жирностью от 5% до 9%, умеренной сухости и среднее зерно. Если же в продукте окажется слишком много сыворотки, ее следует заранее отцедить с помощью обычной марли. Особое внимание следует уделить и кондитерскому инвентарю.

"Я использовал разъемную металлическую форму, диаметром 22 см, – делится собственным опытом Клопотенко, давая советы по выбору посуды, – настоятельно рекомендую брать именно разъемную форму, ведь так вам будет легко вытащить чизкейк, не повредив его".

Чтобы процесс приготовления прошел безупречно, звездный повар советует воспользоваться несколькими проверенными лайфхаками:

Защита духовки: под решетку с формой обязательно установите противень, поскольку разрезная конструкция может пропускать растопленное сливочное масло.

под решетку с формой обязательно установите противень, поскольку разрезная конструкция может пропускать растопленное сливочное масло. Крепкий корж: перед тем как отправлять песочную базу в печь, подержите ее в морозильнике около 10 минут, чтобы жир хорошо застыл.

перед тем как отправлять песочную базу в печь, подержите ее в морозильнике около 10 минут, чтобы жир хорошо застыл. Подготовка ягод: малину перед смешиванием с сыром мыть не нужно, достаточно тщательно перебрать.

Клопотенко отметил, что этот рецепт является универсальной экспериментальной площадкой: если под рукой нет малины, ее можно смело заменить спелой голубикой.

Этот рецепт малинового чизкейка на 6 порций готовится чуть больше часа с последующим охлаждением в течение 2 часов . Основание из песочного печенья и сливочного масла запекается 10 минут, а нежная творожная масса с малиной выпекается при 160-180 градусах до готовности.

Как испечь чизкейк с малиной

Ингредиенты

Для чизкейка

250 г малины

700 г кисломолочного сыра

3 яйца

150 г сметаны

150 г сахара

2 ст. л. муки

10 г ванильного сахара

Для основания

170 г печенья (например, сахарного)

40 г сахара

50 г мягкого масла

щепотка соли

Чизкейк с малиной: пошаговый рецепт

Шаг 1

С помощью блендера или другим удобным вам способом перебейте 170 г печенья в мелкую крошку. Смешайте крошку с 40 г сахара.

Шаг 2

Добавьте в крошку 50 г мягкого масла, щепотку соли и просто руками перетрите ингредиенты до однородности. Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой (отдельно дно и отдельно стенки). Выложите основание из печенья равномерным слоем (я не делаю бортиков) и хорошо утрамбуйте его руками. Выпекайте основание 10 мин в разогретой до 180 градусов духовке, затем охладите его при комнатной температуре.

Шаг 3

С помощью блендера перебейте 700 г творога до однородности. Добавьте в него 3 яйца, 150 г сметаны, 150 г сахара, 2 ст. л. муки, 10 г ванильного сахара, щепотку соли и тщательно перемешайте ингредиенты.

Шаг 4

Когда основа чизкейка остынет, выложите поверх нее половину от всей творожной массы. Поверх творога выложите 250 г малины.

Шаг 5

Сверху на ягоды выложите оставшиеся сырные массы. Выпекайте чизкейк при 160 градусах первые 20 мин, затем увеличьте температуру до 180 градусов и пеките чизкейк еще 30 мин или до полной готовности. Используйте режим верх-низ без конвекции. Чтобы выпечка стабилизировалась, охладите пирог сначала при комнатной температуре, а затем в холодильнике и только потом подавайте.



