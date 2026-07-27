Шесть украинских гениев, изменивших планету: что украинские изобретатели подарили миру

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Недилько Ксения
Фото: Инфографика портала "Комментарии"
Отечественные ученые оставили глубокий след в глобальном прогрессе и развитии передовых технологий. Из-за нехватки условий на родине многие вынуждены были выезжать за пределы Украины в поисках ресурсов для реализации своих идей. Немногие знают, что именно наши земляки открыли человечеству путь к звездам, создали первые в мире летательные аппараты вертикального взлета, разработали уникальную медицинскую диагностику и даже опередили появление мирового кинематографа. Предлагаем упомянуть уникальные достижения выдающихся деятелей науки, чьи открытия навсегда перевернули представление о мире.
Одним из таких великанов мысли стал уроженец Тернопольщины Иван Пулюй, появившийся на свет в 1845 году. Он был невероятно разносторонней личностью: владел около десяти языков, стал соавтором первого полного перевода Библии на украинский язык и спроектировал первую электростанцию в Австро-Венгерской империи. Световые технологии обязаны ему появлением неоновых и люминесцентных ламп. Однако главным достижением физика явилось изучение коротковолнового электромагнитного излучения.
Существует версия, что своими результатами ученый поделился с немецким коллегой Вильгельмом Рентгеном. Вскоре тот первым официально запатентовал открытие и впоследствии завоевал Нобелевскую премию. Однако приоритет нашего земляка во многих аспектах этой темы бесспорен.
Не менее драматична и грандиозна история легендарного конструктора Сергея Королева, родившегося в Житомире. Именно под его руководством человечество превратило фантастику в реальность, запустив первый искусственный спутник и отправив в 1961 году Юрия Гагарина в орбиту на борту корабля "Восток".
Из-за стратегической важности разработок советские власти держали личность гения в абсолютной тайне. По воспоминаниям близких, Королев находился под постоянным наблюдением спецслужб и не имел права на публичность.
Мировое признание и возвращение подлинного имени в историю мировой космонавтики произошло уже после того, как конструктора не стало.
Галерею выдающихся украинских умов ярко дополняет фигуру одесского медика Владимира Хавкина. Покинув родину и переехав во Францию, он направил все силы на борьбу с опасными болезнями человечества, став первооткрывателем средств против холеры и чумы. Свой первый антихолерный препарат учёный вывел в 1892 году. Убедившись в безопасности лекарств при экспериментах на животных, Хавкин решился на отчаянный шаг для безопасности других.
Несмотря на первоначальный скепсис коллег и страх населения во время его миссии в Индии, за несколько лет упорного труда врач доказал эффективность своего метода.
Когда впоследствии Индию охватила эпидемия чумы, украинец в считанные месяцы создал действенную сыворотку, которую снова традиционно испытал на собственном организме, спас тем самым миллионы человеческих жизней.
Параллельно в сфере инженерии настоящую революцию совершил киевлянин Игорь Сикорский, чье имя сегодня ассоциируется с эрой вертолетостроения. Свою первую модель вертолета, вдохновленную чертежами Леонардо да Винчи, он спроектировал еще во время учебы в КПИ в 1908 году. Настоящий успех пришел к авиаконструктору после создания ряда самолетов "С", один из которых в 1912 году установил мировой рекорд скорости в 111 км/ч.
Из-за большевистского переворота Сикорский уехал в США, где основал собственную всемирно известную компанию. Уже в 1939 году в небо взмыл его легендарный вертолет VS-300.
В общей сложности под руководством нашего земляка компания Sikorsky Aircraft разработала 17 базовых самолетов и 18 моделей вертолетов.
Не менее сенсационным, хоть и несправедливо забытым, является вклад украинцев в создание кинематографа. За два года до известного релиза французских братьев Люмьер, в 1893 году талантливый уроженец Харьковщины Иосиф Тимченко вместе с коллегой Николаем Любимовым сконструировал уникальный механизм улитки. Это изобретение легло в основу аппарата под названием "кинескоп", над которым Тимченко работал совместно с Михаилом Фрейденбергом.
Не менее эпохальным для мировой инженерии стал вклад семьи Патонов, совершивших революцию в металлургии и архитектуре. Выдающийся украинский ученый Евгений Патон заложил фундамент для развития отечественного мостостроения и получил статус отца электросварки. Главным материальным воплощением его теоретических достижений стал легендарный киевский мост, названный в честь творца и открытый для движения в 1953 году.
Исследуя инновационные методы соединения металлов, профессор инициировал создание профильного Института электросварки.
Впоследствии выдающуюся научную династию продолжил его сын Борис Патон. Младший представитель семьи вывел разработки отца на совершенно новый, внеземной уровень:
Таким образом, украинское научное мнение опередило свое время сразу в нескольких жизненно важных направлениях — от спасения человечества от пандемий до покорения неба и создания современного визуального искусства.
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