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Отечественные ученые оставили глубокий след в глобальном прогрессе и развитии передовых технологий. Из-за нехватки условий на родине многие вынуждены были выезжать за пределы Украины в поисках ресурсов для реализации своих идей. Немногие знают, что именно наши земляки открыли человечеству путь к звездам, создали первые в мире летательные аппараты вертикального взлета, разработали уникальную медицинскую диагностику и даже опередили появление мирового кинематографа. Предлагаем упомянуть уникальные достижения выдающихся деятелей науки, чьи открытия навсегда перевернули представление о мире.

Одним из таких великанов мысли стал уроженец Тернопольщины Иван Пулюй, появившийся на свет в 1845 году. Он был невероятно разносторонней личностью: владел около десяти языков, стал соавтором первого полного перевода Библии на украинский язык и спроектировал первую электростанцию в Австро-Венгерской империи. Световые технологии обязаны ему появлением неоновых и люминесцентных ламп. Однако главным достижением физика явилось изучение коротковолнового электромагнитного излучения.

Существует версия, что своими результатами ученый поделился с немецким коллегой Вильгельмом Рентгеном. Вскоре тот первым официально запатентовал открытие и впоследствии завоевал Нобелевскую премию. Однако приоритет нашего земляка во многих аспектах этой темы бесспорен.

"Все же полное объяснение природы Х-лучей и их фундаментальных свойств придал именно Иван Пулюй, — отмечают историки науки, напоминая еще один практический прорыв исследователя, — который также первым сделал полный снимок скелета человека".

Не менее драматична и грандиозна история легендарного конструктора Сергея Королева, родившегося в Житомире. Именно под его руководством человечество превратило фантастику в реальность, запустив первый искусственный спутник и отправив в 1961 году Юрия Гагарина в орбиту на борту корабля "Восток".

Из-за стратегической важности разработок советские власти держали личность гения в абсолютной тайне. По воспоминаниям близких, Королев находился под постоянным наблюдением спецслужб и не имел права на публичность.

"Дочь ученого вспоминала, что он мог дважды получить Нобелевскую премию: за запуск первого искусственного спутника Земли и за полет в космос Юрия Гагарина, — отмечают биографы, описывая несправедливость тоталитарной системы. — Однако советское руководство не раскрыло фамилию Королева, заявив, что творцом является "весь народ"".

Мировое признание и возвращение подлинного имени в историю мировой космонавтики произошло уже после того, как конструктора не стало.

Галерею выдающихся украинских умов ярко дополняет фигуру одесского медика Владимира Хавкина. Покинув родину и переехав во Францию, он направил все силы на борьбу с опасными болезнями человечества, став первооткрывателем средств против холеры и чумы. Свой первый антихолерный препарат учёный вывел в 1892 году. Убедившись в безопасности лекарств при экспериментах на животных, Хавкин решился на отчаянный шаг для безопасности других.

"Он проверил ее на себе, — отмечают историки, отмечая высокий гуманизм исследователя, — поскольку не хотел рисковать чужой жизнью".

Несмотря на первоначальный скепсис коллег и страх населения во время его миссии в Индии, за несколько лет упорного труда врач доказал эффективность своего метода.

"По состоянию на 1895 год Владимир Хавкин в общей сложности вакцинировал 42 тыс. человек, — рассказывают биографы о медицинском триумфе одессита, — и указал, что его препарат уменьшил количество заболеваний".

Когда впоследствии Индию охватила эпидемия чумы, украинец в считанные месяцы создал действенную сыворотку, которую снова традиционно испытал на собственном организме, спас тем самым миллионы человеческих жизней.

Параллельно в сфере инженерии настоящую революцию совершил киевлянин Игорь Сикорский, чье имя сегодня ассоциируется с эрой вертолетостроения. Свою первую модель вертолета, вдохновленную чертежами Леонардо да Винчи, он спроектировал еще во время учебы в КПИ в 1908 году. Настоящий успех пришел к авиаконструктору после создания ряда самолетов "С", один из которых в 1912 году установил мировой рекорд скорости в 111 км/ч.

Из-за большевистского переворота Сикорский уехал в США, где основал собственную всемирно известную компанию. Уже в 1939 году в небо взмыл его легендарный вертолет VS-300.

"Фирма авиаконструктора стала ведущим производителем вертолетной техники за рубежом, — подчеркивают эксперты авиации, оценивая масштабы наследия мастера, — а его вертолеты были приняты на вооружение Вооруженными силами США".

В общей сложности под руководством нашего земляка компания Sikorsky Aircraft разработала 17 базовых самолетов и 18 моделей вертолетов.

Не менее сенсационным, хоть и несправедливо забытым, является вклад украинцев в создание кинематографа. За два года до известного релиза французских братьев Люмьер, в 1893 году талантливый уроженец Харьковщины Иосиф Тимченко вместе с коллегой Николаем Любимовым сконструировал уникальный механизм улитки. Это изобретение легло в основу аппарата под названием "кинескоп", над которым Тимченко работал совместно с Михаилом Фрейденбергом.

"В ноябре 1893 года в Одессе состоялась публичная демонстрация двух кинофильмов, — резюмируют исследователи истории кино, напоминая о первых фильмах "Всадник" и "Метальник копья", — снятых "кинескопом" на Одесском ипподроме".

Не менее эпохальным для мировой инженерии стал вклад семьи Патонов, совершивших революцию в металлургии и архитектуре. Выдающийся украинский ученый Евгений Патон заложил фундамент для развития отечественного мостостроения и получил статус отца электросварки. Главным материальным воплощением его теоретических достижений стал легендарный киевский мост, названный в честь творца и открытый для движения в 1953 году.

"Уникальность моста состоит в том, — подчеркивают современные архитекторы, оценивая смелость инженерного решения Патона-старшего, — что при его возведении впервые использовали технологию цельной сварки".

Исследуя инновационные методы соединения металлов, профессор инициировал создание профильного Института электросварки.

Впоследствии выдающуюся научную династию продолжил его сын Борис Патон. Младший представитель семьи вывел разработки отца на совершенно новый, внеземной уровень:

"Его дело продолжил сын Борис, – рассказывают историки техники о выходе украинских технологий за пределы планеты, – который, в частности, разработал первый в мире прибор для обработки металла в условиях космоса".

Таким образом, украинское научное мнение опередило свое время сразу в нескольких жизненно важных направлениях — от спасения человечества от пандемий до покорения неба и создания современного визуального искусства.