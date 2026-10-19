Сколько лет нужно собирать на квартиру в разных городах Украины (ИНФОГРАФИКА)

Сколько лет нужно собирать на квартиру в Украине

В среднем на однокомнатное жилье в областных центрах нужно от пяти до семи лет сбережений, если откладывать всю зарплату. Однако разница на покупку жилья между городами существенная: в Запорожье на квартиру можно накопить примерно через два года, а в Киеве – за девять. Такие данные приводит OLX Недвижимость.

Сколько лет нужно собирать на квартиру в разных городах Украины

Аналитики сравнили медианные цены на однокомнатные квартиры в областных центрах с медиа зарплатами украинцев. Меньше времени для покупки собственного жилья требуется в городах, расположенных вблизи линии фронта. Из-за рисков безопасности недвижимость там остается дешевле, чем в большинстве других регионов.

По оценкам аналитиков, в Запорожье на однокомнатную квартиру стоимостью 661 тысячу гривен нужно откладывать около двух лет. В Херсоне жилье за 636 тыс. гривен соответствует примерно трем годам накоплений, а в Николаеве за квартиру стоимостью 856 тыс. гривен нужно откладывать также около трех лет.

В Харькове на жилье за 1,1 млн гривен нужно примерно четыре года. В Сумах за квартиру стоимостью 1 млн. гривен столько же. Однако относительно низкие цены на квартиры в этих городах связаны, прежде всего, с нестабильной ситуацией безопасности.

В Днепре, Кропивницком, Чернигове и Хмельницком на однокомнатную квартиру нужно копить около пяти лет. Медианные цены здесь составляют от 1,3 млн. до 1,8 млн. гривен.

Приблизительно шесть лет понадобится жителям Ивано-Франковска, Черкасс и Полтавы. В Одессе этот период составляет шесть-семь лет, а в Луцке, Тернополе, Ровно, Житомире и Виннице – около семи лет.

Больше времени для накопления на собственное жилье нужно в столице и некоторых западных городах Украины. По данным исследования, в Черновцах на квартиру стоимостью около 2,5 млн гривен нужно около восьми лет. Столько же во Львове, где медианная цена однокомнатного жилья достигает 3,2 млн. гривен.

В Ужгороде квартира стоит около 3,3 млн гривен, а в Киеве – 3,4 млн гривен. В обоих городах для ее приобретения требуется примерно девять лет накоплений.

Заметим, что расчеты предполагают сбережения всей зарплаты. В реальной жизни, когда часть дохода уходит на аренду, питание и прочие расходы, накопление на квартиру может длиться гораздо дольше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве сдают в аренду квартиру за 4 тысячи гривен.