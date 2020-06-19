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Стало известно из-за чего чаще всего умирают люди в 2020 году

Самой распространенной причиной смерти за 5 месяцев нынешнего года стала ишемическая болезнь сердца

сегодня, 21:20
Автор:

Татьяна Веремеева
Стало известно из-за чего чаще всего умирают люди в 2020 году

Фото: Комментарии

Одной из самых обсуждаемых болезней в 2020 году стала коронавирусная инфекция COVID-19.  По состоянию на 19 июня болезнь уже унесла жизни 453 432 человек по всему миру. Правда, коронавирус является далеко не основной причиной смерти людей.

Так, больше всего жизней с начала нынешнего года унесла ишемическая болезнь сердца – 4 388 342. На втором месте в рейтинге самых распространенных причин смерти стал инсульт – 3 127 825 смертей. На третьем – рак легких, бронхов и трахеи из-за которого умерли 1 588 949 человек. Дальше в перечне наиболее распространенных причин смерти следуют сахарный диабет, туберкулез, ДТП, цирроз печени, ВИЧ/СПИД. Коронавирус является лишь 9 по распространению причиной смерти во всем мире.

Ранее "Комментарии" писали, что волна коронавируса накрывает Украину с новой силой. Третий день подряд в стране фиксируют рекорд по количеству новых случаев инфицирования. В этот раз Украина приблизилась к тысяче. По данным Минздрава, за прошедшие сутки позитивные тесты на COVID-19 с лаборатории получил 921 украинец.


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Источник: https://comments.ua
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