Стало известно из-за чего чаще всего умирают люди в 2020 году

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Татьяна Веремеева
Фото: Комментарии
Одной из самых обсуждаемых болезней в 2020 году стала коронавирусная
инфекция COVID-19. По состоянию на 19 июня болезнь
уже унесла жизни 453 432 человек по всему миру. Правда, коронавирус
является далеко не основной причиной смерти людей.
Так, больше всего жизней с начала нынешнего года унесла ишемическая болезнь
сердца – 4 388 342. На втором месте в рейтинге самых распространенных
причин смерти стал инсульт – 3 127 825 смертей. На третьем – рак легких,
бронхов и трахеи из-за которого умерли 1 588 949 человек. Дальше в
перечне наиболее распространенных причин смерти следуют сахарный диабет,
туберкулез, ДТП, цирроз печени, ВИЧ/СПИД. Коронавирус является лишь 9 по
распространению причиной смерти во всем мире.
Ранее "Комментарии" писали, что волна коронавируса накрывает Украину с
новой силой. Третий день подряд в стране фиксируют рекорд по количеству новых
случаев инфицирования. В этот раз Украина приблизилась к тысяче. По данным
Минздрава, за прошедшие сутки позитивные
тесты на COVID-19 с лаборатории получил 921 украинец.
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