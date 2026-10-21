Таких маринованных опят вы еще не пробовали: этот простой пошаговый рецепт поразит каждого (ИНФОГРАФИКА)

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Клименко Елена
Фото: инфографика портала "Комментарии"
Маринованные опята – одна из самых любимых грибных закусок, которую можно приготовить дома и подать к праздничному столу или обычному ужину. Они получаются умеренно кислыми, солоноватыми и ароматными благодаря специям. Однако для домашней консервации важно не только правильно подготовить грибы, но и соблюдать безопасную технологию приготовления.
По рецепту Евгения Клопотенко из 500 г отварных опят можно приготовить примерно 1 л грибной закуски. Для маринада понадобятся вода, соль, сахар, лавровый лист, гвоздика, душистый перец и яблочный уксус.
Сначала переберите грибы, срежьте кончики ножек и тщательно промойте их под проточной водой. При необходимости очистите шляпы мягкой щеткой от остатков почвы и лесного мусора. Большие грибы можно разрезать на части, а маленькие оставить целиком.
Подготовленные опята положите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. После этого первую воду слейте, грибы промойте, снова залейте чистой водой и варите 20 минут после закипания.
Рецепт маринованных опят: ингредиенты
Для приготовления понадобятся:
· 500 г отварных опят;
· 500 мл воды;
· 1 столовая ложка сахара;
· 1 столовая ложка соли;
· 4 лавровых листа;
· 4 бутона гвоздики;
· 4 горошины душистого перца;
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30 мл яблочного уксуса крепостью 6%.
Как замариновать опята на зиму
В кастрюлю налейте 500 мл воды, добавьте соль, сахар, лавровый лист, гвоздику и душистый перец. Доведите маринад до кипения, влейте уксус яблочный и добавьте предварительно отваренные грибы. Проварите все вместе еще 20 минут.
Для дальнейшего хранения важно использовать чистые банки и крышки, а также соблюдать проверенную технологию консервирования. Самой стерилизации тары и переворачивания банок после закрывания недостаточно, чтобы обеспечить безопасность грибных заготовок в течение года.
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