Топ-10 самых дорогих вещей в мире: от антиматерии до золотых яхт и уникальных шедевров

Топ-10 самых дорогих вещей в мире

Мировые рекорды стоимости давно перестали ограничиваться драгоценными камнями или элитной недвижимостью. Сегодня самыми дорогими могут оказаться не только произведения искусства, но и научные разработки, космические проекты и вещества, создание которых стоит миллиарды долларов. Некоторые из этих объектов оценивают по рыночной цене, другие по затратам на их создание или уникальности.

Собрали десять самых дорогих вещей в мире

1. Антиматерия – самое дорогое вещество во Вселенной. По оценкам NASA, создание одного грамма может стоить около 56 триллионов долларов. Антиматерия используется исключительно в научных исследованиях.

2. Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи – самое дорогое произведение искусства, когда-либо проданное на аукционе. В 2017 году ее приобрели за более чем 450 млн долларов.

3. Международная космическая станция (МКС) – один из самых дорогих проектов в истории человечества. Общая стоимость строительства и эксплуатации превышает 150 млрд. долларов.

4. Яхта History Supreme оценивается примерно в 4,8 млрд. долларов. Она украшена золотом, платиной и даже обломками метеорита.

5. Алмаз Pink Star стал самым дорогим бриллиантом, проданным на аукционе. Его стоимость составила 71,2 млн. долларов.

6. Вакцина от редких болезней считается самым дорогим медицинским препаратом в мире. Стоимость одной дозы превышает 2,1 млн. долларов.

7. "Кодекс Лестера" Леонардо да Винчи – это уникальная рукопись с научными записями гения. В 1994 году его приобрел Билл Гейтс за 30,8 млн долларов.

8. Небоскреб-дворец Antilia в Мумбаи – это самый дорогой частный дом в мире. Его оценивают в 1-2 миллиарда долларов.

9. Калифорний и тритий – одни из самых дорогих веществ на планете. Их применяют в ядерной энергетике и научных исследованиях, а стоимость одного грамма составляет 27 млн долларов.

10. Самая дорогая куртка в мире – дизайнерский арт-объект, инкрустированный бриллиантами. Ее стоимость оценивается примерно в 915 тыс. долларов.

Несмотря на фантастические суммы, большинство из них ценятся не только через материалы. Их подлинная стоимость формируется историей, технологической сложностью, культурным наследием или исключительной редкостью.