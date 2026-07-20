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Топ-10 самых дорогих вещей в мире: от антиматерии до золотых яхт и уникальных шедевров

Какая самая дорогая вещь в мире. От антиматерии и МКС до картины Леонардо да Винчи и яхты History Supreme.

сегодня, 11:40
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Slava Kot
Топ-10 самых дорогих вещей в мире: от антиматерии до золотых яхт и уникальных шедевров

Топ-10 самых дорогих вещей в мире

Мировые рекорды стоимости давно перестали ограничиваться драгоценными камнями или элитной недвижимостью. Сегодня самыми дорогими могут оказаться не только произведения искусства, но и научные разработки, космические проекты и вещества, создание которых стоит миллиарды долларов. Некоторые из этих объектов оценивают по рыночной цене, другие по затратам на их создание или уникальности.

Собрали десять самых дорогих вещей в мире

1. Антиматерия – самое дорогое вещество во Вселенной. По оценкам NASA, создание одного грамма может стоить около 56 триллионов долларов. Антиматерия используется исключительно в научных исследованиях.

2. Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи – самое дорогое произведение искусства, когда-либо проданное на аукционе. В 2017 году ее приобрели за более чем 450 млн долларов.

3. Международная космическая станция (МКС) – один из самых дорогих проектов в истории человечества. Общая стоимость строительства и эксплуатации превышает 150 млрд. долларов.

4. Яхта History Supreme оценивается примерно в 4,8 млрд. долларов. Она украшена золотом, платиной и даже обломками метеорита.

5. Алмаз Pink Star стал самым дорогим бриллиантом, проданным на аукционе. Его стоимость составила 71,2 млн. долларов.

6. Вакцина от редких болезней считается самым дорогим медицинским препаратом в мире. Стоимость одной дозы превышает 2,1 млн. долларов.

7. "Кодекс Лестера" Леонардо да Винчи – это уникальная рукопись с научными записями гения. В 1994 году его приобрел Билл Гейтс за 30,8 млн долларов.

8. Небоскреб-дворец Antilia в Мумбаи – это самый дорогой частный дом в мире. Его оценивают в 1-2 миллиарда долларов.

9. Калифорний и тритий – одни из самых дорогих веществ на планете. Их применяют в ядерной энергетике и научных исследованиях, а стоимость одного грамма составляет 27 млн долларов.

10. Самая дорогая куртка в мире – дизайнерский арт-объект, инкрустированный бриллиантами. Ее стоимость оценивается примерно в 915 тыс. долларов.

Несмотря на фантастические суммы, большинство из них ценятся не только через материалы. Их подлинная стоимость формируется историей, технологической сложностью, культурным наследием или исключительной редкостью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самой дорогой в мире фотографии и сколько она стоит.



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