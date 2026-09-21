Украинские дизайнеры покорили мир: кто одевает Бейонсе, Мадонну и других звезд

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Украинские дизайнеры все более заметно представлены в мировой индустрии моды. Их работы выбирают международные знаменитости, а некоторые бренды выходят на престижные мировые площадки.

Среди дизайнеров, которых называют Иван Фролов, Руслан Багинский, Лилия Литковская и Екатерина Сильченко.

Иван Фролов и его бренд FROLOV привлекли международное внимание благодаря ярким сценическим образам. Его наряды выбирали Бейонсе, Рита Ора и Дуа Липа. Для клипа британского певца Sam Smith дизайнер создал девять образов, среди которых платья, корсеты и костюмы с пайетками. Команда Фролова также занималась благотворительными проектами, а после начала полномасштабной войны помогала производить бронежилеты и плитоноски.

Руслан Багинский прославился шляпами и аксессуарами. Его бренд RB выбирали Мадонна, Белла и Джиджи Хадид, Майли Сайрус и другие знаменитости. Дизайнер переосмысливает классические формы головных уборов, связанные с традицией. Его работы тоже появлялись на международных модных событиях. В 2020 году шляпка Багинского выбрала Елена Зеленская для приема у Папы Римского Франциска.

Лилия Литковская основала бренд Litkovskaya в 2006 году. Международное признание пришло после попадания дизайнера в список Vogue Talents "200 самых перспективных молодых дизайнеров мира". Бренд представился на Парижской неделе моды, а среди его поклонниц источник называет Монику Белуччи и Наоми Кэмпбелл. В 2022 году в платье Литковская Елена Зеленская произнесла речь в Конгрессе США.

Екатерина Сильченко в 2013 году основала бренд The Coat. В его коллекциях представлены пальто, корсеты, платья-бюстье, тренчи и другие вещи. Одежда дизайнера выбирала британская певица Рита Ора, в частности для съемок популярного шоу.

Истории этих четырех дизайнеров показывают, что украинская мода уже заметно присутствует за пределами страны, а работы отечественных модельеров привлекают внимание мировых знаменитостей.

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