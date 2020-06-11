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Во сколько разным странам обходится одна смерть из-за коронавируса

Мировая экономика продолжает подсчитывать убытки от пандемии коронавируса

сегодня, 10:46
Автор:

Татьяна Веремеева
Во сколько разным странам обходится одна смерть из-за коронавируса

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб мировой экономике. Многие страны сообщают о том, что им понадобится не один год для того, чтобы выйти на уровень, который был до корона-кризиса. Так, больше всего за последние несколько месяцев упал ВВП Греции – на 9,8%. Также заметно сократился ВВП Италии – на 9,5%.

ВВП Украины за период карантина из-за коронавируса, который ввели в нашей стране в средине марта, упал на 5%.

Ранее "Комментарии" писали, что в комплексе со стимулирующим факторами предыдущих периодов сокращения объемов ВВП в январе-апреле 2020 года  Минэкономики оценило на уровне 5%, что вполне соответствует прогнозу: в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%.

Отметим, смягчение карантина обернулось для Украины резким всплеском заболеваемости. Впервые новых больных коронавирусом за стуки выявили больше шестисот. Количество инфицированных выросло сразу на 689 человек. Для Украины это пока абсолютный рекорд. Тех, кто за вчера умер от коронавируса, также достаточно много. В среднем этот показатель за стуки не превышал 10-15 человек. Второй день подряд их больше 20. За сутки COVID-19 унес жизни еще 21 человека. В общем, жертв коронавируса теперь 854.


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Источник: https://comments.ua
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