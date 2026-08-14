Забудьте о букетах: что подарить учителю на 1 сентября, чтобы не выбросить деньги зря

Подарок на 1 сентября. Инфографика портал "Комментарии"

На 1 сентября родители все чаще задумываются не только о красивом, но и о практичном подарке для учителя. Вместо букета, который через несколько дней может оказаться в помойке, можно выбрать вещь, которой педагог будет пользоваться каждый день.

Что подарить учителю? Самое простое правило – ориентироваться на практичность и характер человека. Не менее важно учесть предмет, который преподает педагог, и его увлечение. В то же время, слишком дорогой подарок может поставить учителя в неудобное положение, поэтому уместнее выбрать один общий подарок от класса.

Среди практичных вариантов – качественная ручка, в частности с персональной гравировкой, настольная лампа с регулировкой яркости, электронная книга, флешка большого объема или внешний диск.

Еще один полезный вариант – power bank. Он пригодится во время экскурсий, олимпиад и других школьных мероприятий. Для рабочего стола можно выбрать органайзер для канцелярии, а для педагога, постоянно носит ноутбук и тетради, – вместительную деловую сумку или рюкзак.

Не менее практичны могут быть компактная беспроводная колонка и увлажнитель воздуха для кабинета. А если угадать с конкретным подарком сложно, безопасный вариант – сертификат в книжный магазин или на маркетплейс.

Подарок можно сделать более личным с помощью открытки, подписи, общего фото класса или гравировки. Даже простая вещь тогда будет иметь совсем другое значение.

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