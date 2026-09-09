Забудьте о магазинных грибах: эти маринованные шампиньоны исчезают со стола первыми

Маринованные шампиньоны. Инфографика портал "Комментарии"

Маринованные шампиньоны – простая закуска, которую легко сделать дома. Для этого понадобятся свежие грибы, несколько специй, лук, чеснок и маринад.

Главное – правильно подготовить грибы и не добавлять уксус слишком рано.

Ингредиенты

400 г шампиньонов;

500 мл воды;

6 ст. л яблочного уксуса или 4 ст. л уксуса 9%;

1 ч. л сахара;

2 лавровых листа;

5 горошин черного перца;

3 горошины душистого перца;

3 веточки укропа;

0,5 ч. л сухих зерен горчицы;

2–3 зубчика чеснока;

½ репчатого лука;

2 ч. л соли.

Приготовление

Шаг 1. Подготовьте грибы.

Шампиньоны не нужно долго мыть в воде. Достаточно протереть их бумажным полотенцем или влажной салфеткой, убрать загрязнение и срезать поврежденные части ножек.

После этого переложите 400 г грибов в стеклянную банку или удобный контейнер.

Половину луковицы нарежьте полукольцами. Чеснок – 2-3 зубчика – раздавите плоской стороной ножа.

Шаг 2. Сварите маринад.

В кастрюлю влейте 500 мл воды. Добавьте 2 ч. л соли, 1 ч. л сахара, 2 лавровых листа, 0,5 ч. л сухих зерен горчицы, 5 горошин черного перца и 3 горошины душистого перца.

Туда же положите подготовленный лук и чеснок.

Шаг 3. Проварите специи.

Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения маринад. После этого проварите его около 5 минут.

Так соль и сахар успеют раствориться, а специи отдадут маринаду аромат.

Снимите кастрюлю с огня и только тогда влейте уксус. Если используете яблочный уксус, нужно 6 ст. л Для обыкновенного уксуса 9% достаточно 4 ст. л

Шаг 4. Добавьте укроп.

Три веточки укропа мелко нашинкуйте ножом и переложите в шампиньоны.

Шаг 5. Залейте грибы.

Горячим маринадом залейте шампиньоны. Жидкость полностью покрыть грибы.

Это важно: так шампиньоны равномерно пропитаются специями и маринадом.

Шаг 6. Дайте настояться.

Накройте посуду крышкой и оставьте шампиньоны до полного охлаждения. Лучше всего поставить их в холодильник на ночь.

После этого маринованные грибы уже можно подавать. По желанию перед подачей их можно слегка сбрызнуть растительным маслом.

В результате получается ароматная домашняя закуска с пикантным маринадом, луком, чесноком и специями.

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