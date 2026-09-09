Забудьте о магазинных грибах: эти маринованные шампиньоны исчезают со стола первыми

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Кречмаровская Наталия
Маринованные шампиньоны. Инфографика портал "Комментарии"
Маринованные шампиньоны – простая закуска, которую легко сделать дома. Для этого понадобятся свежие грибы, несколько специй, лук, чеснок и маринад.
Главное – правильно подготовить грибы и не добавлять уксус слишком рано.
400 г шампиньонов;
500 мл воды;
6 ст. л яблочного уксуса или 4 ст. л уксуса 9%;
1 ч. л сахара;
2 лавровых листа;
5 горошин черного перца;
3 горошины душистого перца;
3 веточки укропа;
0,5 ч. л сухих зерен горчицы;
2–3 зубчика чеснока;
½ репчатого лука;
2 ч. л соли.
Шаг 1. Подготовьте грибы.
Шампиньоны не нужно долго мыть в воде. Достаточно протереть их бумажным полотенцем или влажной салфеткой, убрать загрязнение и срезать поврежденные части ножек.
После этого переложите 400 г грибов в стеклянную банку или удобный контейнер.
Половину луковицы нарежьте полукольцами. Чеснок – 2-3 зубчика – раздавите плоской стороной ножа.
Шаг 2. Сварите маринад.
В кастрюлю влейте 500 мл воды. Добавьте 2 ч. л соли, 1 ч. л сахара, 2 лавровых листа, 0,5 ч. л сухих зерен горчицы, 5 горошин черного перца и 3 горошины душистого перца.
Туда же положите подготовленный лук и чеснок.
Шаг 3. Проварите специи.
Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения маринад. После этого проварите его около 5 минут.
Так соль и сахар успеют раствориться, а специи отдадут маринаду аромат.
Снимите кастрюлю с огня и только тогда влейте уксус. Если используете яблочный уксус, нужно 6 ст. л Для обыкновенного уксуса 9% достаточно 4 ст. л
Шаг 4. Добавьте укроп.
Три веточки укропа мелко нашинкуйте ножом и переложите в шампиньоны.
Шаг 5. Залейте грибы.
Горячим маринадом залейте шампиньоны. Жидкость полностью покрыть грибы.
Это важно: так шампиньоны равномерно пропитаются специями и маринадом.
Шаг 6. Дайте настояться.
Накройте посуду крышкой и оставьте шампиньоны до полного охлаждения. Лучше всего поставить их в холодильник на ночь.
После этого маринованные грибы уже можно подавать. По желанию перед подачей их можно слегка сбрызнуть растительным маслом.
В результате получается ароматная домашняя закуска с пикантным маринадом, луком, чесноком и специями.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как мариновать баклажаны на зиму.
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