Забудьте о «волшебных» добавках: 10 обычных продуктов, богатых клетчаткой

Топ-10 лучших продуктов с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка играет важную роль в ежедневном рационе: она помогает поддерживать нормальную работу кишечника, способствует контролю уровня сахара и холестерина в крови. Рацион с достаточным количеством пищевых волокон также связывают с более низким риском некоторых хронических заболеваний.

Специалисты выделяют два основных вида клетчатки – растворимую и нерастворимую. Первая поглощает воду и образует гелеобразную массу, а вторая помогает нормальной работе кишечника. Получать оба вида лучше всего из разнообразных натуральных продуктов.

Одним из удачных вариантов является ежевика. Помимо клетчатки, она содержит антиоксидантные соединения, включая антоцианы.

Еще один доступный продукт – овсянка. Она содержит бета-глюкан и другие пищевые волокна, помогает дольше сохранять чувство сытости и может быть полезной частью рациона для контроля холестерина.

В список богатых клетчаткой продуктов также входит попкорн, если приготовить его без большого количества масла и соли. Хорошим источником одновременно клетчатки и растительного белка остаются фасоль и чечевица.

Стоит обратить внимание и на авокадо: оно сочетает пищевые волокна с ненасыщенными жирами. Среди орехов подходящим вариантом могут быть фисташки, а миндальная мука содержит клетчатку, витамин Е и магний.

Из овощей специалисты выделяют листовую и брюссельскую капусту. Последняя содержит соединения, которые могут поддерживать полезную микрофлору кишечника.

При этом важно не делать ставку только на один "суперфуд". Наибольшую пользу дает разнообразный рацион, в котором регулярно присутствуют овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи и семена. Увеличивать количество клетчатки в меню лучше постепенно и одновременно следить за достаточным употреблением жидкости.

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